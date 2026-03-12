【無料セミナー】シリーズ累計10万部！ “医師による医師のためのChatGPT入門“シリーズ最新作『アイデアがパッと論文に変わる！AI超・時短執筆術』発刊記念3月25日開催

株式会社医学書院書籍『アイデアがパッと論文に変わる！AI超・時短執筆術』発刊記念Webセミナー3月25日開催

株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)は、生成AIを活用した論文作成法を医療者向けに解説する書籍『医師による医師のためのChatGPT入門3―アイデアがパッと論文に変わる！AI超・時短執筆術』（著：大塚篤司）の発刊を記念し、2026年3月25日に無料Webセミナーを開催します。

「論文を書きたい。でも時間がない。」

多くの医師や医療者が抱えるこの悩みに、生成AIという新しい選択肢を。

書籍『医師による医師のためのChatGPT入門3―アイデアがパッと論文に変わる！AI超・時短執筆術』は2024年の第1作発行以来、累計10万部と好評を博している『医師による医師のためのChatGPT入門』シリーズの最新作です。

本セミナーでは書籍の内容をベースに、論文の構成づくりから下書き、推敲、文献整理、投稿前チェックまでを、AIを活用して効率化する具体的方法を紹介します。AIを良きパートナーとして正しく使えば、効率よく、質の高い論文を書くことができます。

セミナー概要

タイトル：【発刊記念Webセミナー】医師による医師のためのChatGPT入門3

アイデアがパッと論文に変わる！AI超・時短執筆術

日時 ：2026年3月25日(水) 19時～20時

会場 ：オンライン ※リアルタイム配信の後、約1か月間アーカイブ配信を予定

参加費：無料

講師 ：大塚篤司(医師・医学博士 近畿大学医学部皮膚科学教室・主任教授)

▼概要・お申込みはこちら

https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260325sem

書籍の概要

医師による医師のためのChatGPT入門 3アイデアがパッと論文に変わる！AI超・時短執筆術

著者：大塚篤司

発行：株式会社医学書院

発行月：2026年2月

仕様：A5判 並製 208ページ

定価：3,960円（本体3,600円+税10%）

ISBN：978-4-260-06487-3

詳細：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/117196

講師紹介

大塚 篤司 / 医師・医学博士 近畿大学医学部皮膚科学教室・主任教授

1976年生まれ。千葉県出身。医師・医学博士。

皮膚科専門医、がん治療認定医、アレルギー専門医。2003年、信州大学医学部卒業。博士（医学）。日本皮膚科学会専門医・指導医、がん治療認定医、日本アレルギー学会認定専門医など。京都大学医学部特定准教授を経て2021年より現職。

がん・アレルギーのわかりやすい解説をモットーとし、コラムニストとしても活躍。医療界のAI伝道師、「おーつか先生」としても知られる。

著書として、『世界最高のエビデンスでやさしく伝える 最新医学で一番正しい アトピーの治し方』（ダイヤモンド社）、『まるごとアトピー―アトピー性皮膚炎の病態から最新薬剤、患者コミュニケーションまで』『皮膚科手技大全』『医師による医師のためのChatGPT入門―臨床がはかどる魔法のプロンプト』『医師による医師のためのChatGPT入門2―臨床現場ががらりと変わる生成AI実践術』、『臨床・研究を変える！究極のプロンプト500選』（以上、医学書院）、『白い巨塔が真っ黒だった件』（幻冬舎）、『皮膚科医の病気をめぐる冒険』（新興医学出版社）、『皮膚科の診断に迷ったらChatGPTに全部聞いちゃえ！』（中外医学社）など多数。

X@otsukaman

本件に関するお問い合わせ先

講師・大塚篤司先生

弊社ウェブサイトのお問合わせフォームをご利用ください

https://www.igaku-shoin.co.jp/inquiry/books

株式会社医学書院について

1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。

治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。



■会社概要

会社名 株式会社 医学書院

創立 1944年

代表者 代表取締役社長 金原 俊

所在地 東京都文京区本郷1-28-23

事業内容 医学・看護および関連領域の専門書籍・雑誌・電子媒体の出版

URL https://www.igaku-shoin.co.jp/