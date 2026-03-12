【TABASA/タバサ】春の訪れ！パリの街角を軽やかに纏う「カフェシリーズ」コレクション　“le style”第二弾を公開

株式会社パパス

TABASA/タバサ “le style”第二弾

1993年、パリのマレ地区バスティーユのアトリエからブランドをスタートし、クラフト感のあるオリジナル素材・色彩・着心地にこだわり、“個性”を大切にひとつひとつ丁寧に服を作り上げているブランド、TABASA（タバサ）。



TABASAでは、公式HPにて今季おすすめのスタイリングを提案する“le style”第二弾を公開しました。フランスの自由なエスプリを象徴する「カフェ」をテーマにしたコレクション、ぜひご覧ください。




カフェ プリント ブラウス　37,400円（税込）(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10042)

カフェ プリント ワンピース　46,200円（税込）(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10041)


カフェ プリント・レッド(https://tabasa1993.jp/news/lestylemars2026)

カフェ プリント・ブラック(https://tabasa1993.jp/news/lestylemars2026)


ライトオンスの春らしいデニムとの相性も抜群です。(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/10044)

アクセントカラーを使って軽やかに。(https://papas.jpn.com/webshop/products/detail/9812)

パリのカフェ風景を描いたスケッチ風プリントが日常に心ときめく彩りを添えます。
特設ページでは、こだわりのテキスタイルとスタイリッシュな着こなしで、春の風をひらりと纏う、6つの様々な着まわしスタイルをご紹介しています。



“le style” Mars2026 :
https://tabasa1993.jp/news/lestylemars2026
うららかな春の光に誘われて、心まで解き放たれる季節。 フランスのアトリエからスタートしたTABASAから今シーズンお届けするのは、フランスの自由なエスプリを象徴する「カフェ」をテーマにしたコレクションです。

