3月23日（月）電気通信大学内にて「フィジカルAI スタートアップと多様なパートナーとの事業連携創出交流会」を開催します

株式会社キャンパスクリエイト

株式会社キャンパスクリエイトでは、東京都「多様な主体によるスタートアップ支援展開事業（TOKYO SUTEAM）」の令和6年度採択者として、スタートアップと大学の産学連携の促進に向けてさまざまな取り組みを行っています。

この度、本事業の一環としてフィジカルAI領域の社会実装をテーマに、スタートアップ・大学・事業会社・自治体等が集い、連携の可能性を探る「フィジカルAI スタートアップと多様なパートナーとの事業連携創出交流会」を下記の通り開催いたします。

▶ 参加登録URL：https://physical-ai-2026.peatix.com/

■開催趣旨

フィジカルAI領域は、日本の産業政策の次なる柱として期待されており、

ロボティクス、AI、センサー、ハードウェア、ソフトウェアなど多様な要素技術が融合する分野です。

一方で、社会実装を進めるためには、大学研究者との共同研究、事業会社との実証連携、

支援機関との接続など、横断的なネットワーク形成が不可欠です。

本イベントでは、フィジカルAIを共通テーマに、

- 京都大学フィジカルAIコミュニティ「KUPAC」による講演- avatarinによるAIコミュニケーションロボット「newme」の事業展開紹介- forcesteed RoboticsやIndustryAlphaをはじめとするフィジカルAI分野スタートアップ複数社によるピッチ- 交流会（ネットワーキング）

を通じて、技術の横展開や具体的な連携創出につながる接点形成を目指します。

■このような方におすすめ- フィジカルAI分野に取り組んでいる、または取り組もうとしているスタートアップ- ロボティクス／AI活用を検討している事業会社- 大学研究者／産学連携担当者- 自治体／支援機関関係者■開催概要

日時：3月23日（月）13:30～16:30

会場：電気通信大学 アライアンスセンター1階 記念ホール

参加費：無料

主催者：株式会社キャンパスクリエイト

■プログラム（予定）

13:30-13:35｜開会挨拶

本イベントの趣旨・ゴール共有

13:35-13:55｜基調講演

京都大学 フィジカルAIコミュニティ「KUPAC」代表 大澤 衡正

フィジカルAI 領域における産学／多領域の人材が集うオープンコミュニティ「KUPAC」の取組と将来像

13:55-14:10｜特別講演

avatarin株式会社 ソーシャル・ソリューション部 部長 筒 雅博

AIコミュニケーションロボット「newme」の事業展開と産学連携

14:10-15:30｜フィジカルAI領域に取り組むスタートアップ複数社によるピッチ

15:30-16:30｜ネットワーキング交流会

＜登壇予定スタートアップ＞- 株式会社Forcesteed Robotics(https://www.forcesteed.com/)- IndustryAlpha株式会社(https://www.industryalpha.net/)- 株式会社 VESS Labs(https://www.vess.id/)- 株式会社 FLARE SYSTEMS(https://flare-systems.co.jp/)

をはじめとするスタートアップ各社が参加予定。

■参加登録方法

以下Peatixイベントページより必要事項をご記入の上、お申込みください。

https://physical-ai-2026.peatix.com/

★Univ×SU Innovation Boost

▶ 事業サイトはこちら：https://www.campuscreate.com/univ_su/

皆さまのご参加をお待ちしております。