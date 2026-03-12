実在する企業、（株）悪の秘密結社が創業10周年。

株式会社悪の秘密結社

キャラクターIPのプロデュースおよび映像制作を行う株式会社 悪の秘密結社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：笹井 浩生、以下「当社」）は、2026年3月をもって創業10周年を迎えました。

これを記念し、看板ワルモノ「ヤバイ仮面」をはじめとする主要IPのビジュアルをリニューアル。さらに、企業様向け窓口を大幅に拡充した公式サイトの全面刷新を実施し、10年間で培ったファンを熱狂させるノウハウをもとに、BtoB向けの制作事業を加速させます。

また、長年活動を支えてくださったパートナー企業やファンの皆様へ感謝を込め、10周年記念イベントの開催も予定しております（詳細は後日発表いたします）。

悪役専門のイベント派遣会社から、IPプロデュース事業へ。コロナ禍を乗り越えた、「悪の秘密結社」の10周年の歩み

当社は「表舞台の裏方であれ」という指針のもと、ワルモノによって世の中のヒーローを輝かせる、日本では類を見ないビジネスモデルを確立してきました。

創業当初は、全国のヒーローショーへワルモノを派遣する日本初の「悪役専門のイベント派遣会社」として事業をスタート。しかし、コロナ禍によりイベント事業が激減したことを機に、脚本制作やIPプロデュース、映像制作へと事業領域を大幅に拡大しました。

現在では、自社原作ドラマとNHK様をはじめとする受託番組を同時並行で制作できる体制が整い、様々な環境下でハイクオリティなコンテンツを生み出す事が可能となりました。

特撮文化の次代を創る「悪」の挑戦。10年の知見を注ぎ、主要キャラクターを全面刷新

当社は10年間にわたり、60体以上のIPを開発してまいりました。日本が誇る特撮文化を次世代へ繋ぐためには、キャラクターに対する新たな技術開発・時代に側した形でイノベーションを起こしていくことが不可欠であると考えております。

そこでこの度、当社が培ってきた独自ノウハウを結集し、主要IPのビジュアルおよび造形の全面リニューアルを実施いたしました。造形のクオリティと物語性を深化させ、今後も変化を恐れないキャラクター開発を通じて特撮文化のさらなる発展に貢献してまいります。

企業向けプロデュース・制作事業を強化し、公式HPもフルリニューアル。

新たなHPでは、ファンの皆様にはより世界観を楽しんでいただけるように、また企業向けには事業内容や制作実績を理解しやすい形へと拡充しております。

■リニューアルのポイント

・所属するワルモノたちの詳細な情報を整理し、キャスティングイメージを可視化

・企業コラボレーションや自治体との取り組み事例を拡充し、具体的な活用イメージを提供

公式サイトURL: http://akunohimitsukessya.com/

代表取締役・笹井 浩生 コメント

弊社は多くの成功と失敗を重ねながら、皆様のご支援に支えられ 、

本年10周年を迎えることができました。

弊社の強みは、クリエイティブに“悪意”を混ぜ込むことです。

クライアントの想い。視聴者が求めているもの。そして、クリエイターの魂。

それらすべての“悪意”に向き合った先に生まれる熱狂―

その熱狂で世界を覆いつくすことこそが、実在する企業「悪の秘密結社」の目指す未来であり、

「必要悪」を提供し続ける弊社の使命であると考えております。

悪の秘密結社について

福岡県を拠点とする「ワルモノ専門」エンターテインメント企業。特撮ドラマ『ドゲンジャーズ』や『ユーチューニャー』などキャラクターIPの制作・プロデュースから脚本も手掛ける。

会社所在地：〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南6丁目2-6

代表取締役：笹井 浩生

創業：2016年3月3日

【公式X】https://x.com/yabai_kamen

【公式HP】http://akunohimitsukessya.com/