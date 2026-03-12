≪日本のポップカルチャーを全力応援≫「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」進行中！

京楽産業．株式会社


　京楽産業．株式会社（代表取締役社長：榎本善紀、本社：愛知県名古屋市天白区中砂町185）は、パチンコ・パチスロを通して日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組み「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」を昨年末より始動しております。


　現在、特設サイト（KYORAKUオフィシャルサイト内）では、SNS投稿や動画配信などに使える各種デジタルアイテム・サウンドを無料でご利用いただけるサービス「サプスク」や、企業CMと連動したスペシャルキャンペーン第2弾を実施しております。


「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」とは・・・


　パチンコ・パチスロを通して、アニメ・マンガ・ゲーム・J-POP・イラスト・VTuberなど、日本のポップカルチャーを応援する新たな取り組みです。コンテンツ産業の支援・協賛はもちろんのこと、さまざまなクリエイターのみなさまへ積極的に支援・育成も行っていきたいと考えています。


〇　KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト：https://www.kyoraku.co.jp/kjcp/



l キャンペーン概要

　本企画は、「KYORAKU企業CM」をご視聴いただき、動画内に登場する「!!」マークの数を当てていただく、ユーザー参加型のクイズキャンペーンです。


　今回は「クリエイター応援」をテーマに、ハイスペックPCや液晶ペンブレット、オーディオミキサー、キャプチャーユニットなど豪華賞品をご用意いたしました。動画・画像制作をはじめ、音楽制作や配信活動など、さまざまなフィールドで活躍されているクリエイターの皆様の活動を強力にサポートいたします。







〇　キャンペーン名 ：　KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト　


　　　　　　　　　　 　スペシャルキャンペーン第２弾「クリエイター応援キャンペーン」


〇　応募期間：　2026年2月25日（水） ～ 3月25日（水） 23:59まで


〇　クイズ問題：　KYORAKU企業CMで登場する


　　　　　　　　 『!!』マークの数は全部で何個あるでしょうか？


〇　KYORAKU企業CM：　https://www.youtube.com/watch?v=IpglCtaweNU


〇　キャンペーンサイト ：　https://www.kyoraku.co.jp/kjcp/campaign/p1/


〇　賞品：　クリエイターの活動を応援する豪華アイテム（総額100万円以上）


　　　　　　※賞品画像は一部です。


　　　　　　※各賞品の当選者はそれぞれ1名様ずつとなります。




LEVEL∞ミニタワーゲーミングPC

LEVEL-M88M-265F-TKX




ワコム 液晶ペンタブレット

Wacom Cintiq 16 (DTK168)




ソニー　ゲーミングモニター

INZONE M3




ソニー ゲーミングマウス

INZONE Mouse-A





ソニー ゲーミングキーボード

INZONE KBD-H75




ソニー ヘッドセット

WH-CH720N




Bauhutte ゲーミングデスク

BHD-1200M




Bauhutte　ゲーミングチェア

G-590





Bauhutte　ロングモニターアームMS

BMA-1




ローランド オーディオミキサー

BRIDGE CAST X




GENELEC　アクティブ・スピーカー

G One




HyperX　スタンドマイク　DuoCast

USB Microphone (Black) - RGB Lighting





AverMedia　キャプチャーユニット

LIVE GAMER EXTREME 3 - GC551G2




OBSBOT　Webカメラ

Meet SE




NEEWER　リングライト

RP18B Pro




＜応募方法＞


簡単な2ステップでご応募いただけます。


１.　KYORAKU公式Xアカウント（@kyoraku_tanu）をフォロー


２.　対象のキャンペーン投稿に、「クイズの回答」と「欲しい賞品」を


　　リプライ（返信）して応募完了


★　対象投稿を「リポスト」していただくと当選確率がアップ！


★　さらに、KYORAKUグッズが当たるWチャンスもご用意しております！


＜KYORAKUグッズ＞　KYORAKUサウンドキーリール、KYORAKU P-フラッシュハンドル



〇キャンペーンの詳細・対象の投稿はこちら


https://x.com/kyoraku_tanu/status/2026492354710942118


〇「KYORAKUジャパンカルチャープロジェクト」詳細に関するお知らせページ


https://www.kyoraku.co.jp/news/detail/867



l「サプスク」内のデジタル素材を定期的更新中


「サプスク」は、SNSへの投稿や動画配信などにご活用できる多様なデジタルアイテムを、無料でダウンロードできるサービスです。


　KYORAKUでおなじみの「キュインキュイン♪」音をはじめとする人気機種の効果音や様々なグラフィック、アニメーション素材を豊富にご用意しております。アイテムは今後も定期的に追加していく予定です。


（※ご利用の際は、必ず事前に利用規約をご確認ください）






l KYORAKU企業CMのスペシャルコラボver.を制作中

　


　昨年公開いたしました「KYORAKU企業CM」の新しいバージョンを鋭意制作しております。


　今回はスペシャルなコラボが実現し、さらにパワーアップした内容でお届けする予定です。


　どんなCMになるのか、是非ご期待ください。






　KYORAKUは、本プロジェクトを通じて、今後も日本のカルチャーの発展と、エンターテインメントを創り出すクリエイターの皆様を応援してまいります。


　今後もKYORAKUの“MORE SURPRISE”にご期待ください!!



〇「京楽産業．株式会社」について


所在地 :　愛知県名古屋市天白区中砂町185


代表者 :　代表取締役 社長 榎本善紀


設立 :　1961(昭和36)年8月1日


　　　 事業内容: パチンコ、パチスロ遊技機の企画、開発、製造、販売


企業サイト :　https://www.kyoraku.co.jp/


KYORAKU公式X ：　https://x.com/kyoraku_tanu




権利表記：画像素材ご使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。


(C)KYORAKU