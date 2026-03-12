飲食店・店舗向け「モバイルオーダーシステム カオスマップ2026」を公開｜店内・テイクアウト対応サービスを一挙に整理【Bizcan】
モバイルオーダーシステム カオスマップ 2026｜Bizcan（ビズカン）
店舗・施設ビジネスの支援に特化した比較サイト「Bizcan（ビズカン）」を運営するAppmart株式会社（本社：東京都千代田区内神田、代表取締役：松田 慶司郎）は、モバイルオーダーシステムの比較検討を行う事業者向けに、「モバイルオーダーシステム カオスマップ2026」を公開しました。
本カオスマップでは、近年飲食店や店舗を中心に導入が進むモバイルオーダーシステムを「汎用型」「スマホ型（QR・アプリ）」「タブレット型」および「テイクアウト・デリバリー対応」といった切り口で整理。
各サービスや提供企業の特徴や用途の違いを、直感的に理解できる構成としています。
■モバイルオーダーシステムカオスマップについて
モバイルオーダーシステムの解説とカオスマップの紹介
モバイルオーダーの仕組みや活用シーンの解説とあわせて、カオスマップを公開しています。
※下記ページ内から1クリックでカオスマップダウンロード可能
https://bizcan.jp/mobileorder/(https://bizcan.jp/mobileorder/)
公開したカオスマップには、下記の特徴があります。
1.【注文方式別】にモバイルオーダーサービスを整理
様々な提供企業のモバイルオーダーサービスを【注文方式別】で整理しています。
・幅広い店舗業態で利用できる汎用型
・QRコードやアプリを利用して注文するスマホ型（QR・アプリ）
・店内のタブレット端末から注文するタブレット型
・テイクアウト・デリバリーに対応した店外注文型
店舗の運用スタイルに応じて、どのタイプのモバイルオーダーが適しているかを把握できる構成としています。
2. Bizcan編集部に寄せられる事業者の相談内容を反映
掲載企業の公式情報に加え、Bizcan編集部に寄せられる店舗・施設事業者からの相談内容をもとに、実際の導入目的や現場ニーズを踏まえて分類・整理しています。
「どの業態で導入されているか」
「どのような課題解決に使われているか」
といった実務視点を反映し、検討初期段階でも活用しやすいカオスマップとしてまとめています。
■カオスマップ作成の背景
モバイルオーダーは、人手不足への対応や注文業務の効率化、店舗DXの推進を目的として導入が拡大しています。一方で、市場にはベンダー、IT企業、飲食向けサービス企業など多様な企業が参入しており、
・各サービスの違いが分かりにくい
・どの注文方式が自店舗に適しているのか判断しづらい
・自社の業態や運用に合ったサービスを選定しにくい
といった課題が生じています。
そこでBizcanでは、店舗・施設事業者が自社の課題に合ったサービスを選ぶための参考資料として、本カオスマップを作成しました。ぜひサービス選定の参考としてご活用ください。
Bizcan（ビズカン）とは
「店舗ビジネスをラクにできる」をテーマにした、店舗・施設ビジネス特化型の比較サイトです。
「ビジネス（Biz）」と「できる（can）」という言葉の組み合わせから生まれました。
Bizcanでは、モバイルオーダーシステムに限らず、
- POSレジ
- 券売機
- セルフレジ
- 決済端末
- 予約管理システム
- LED工事
- クラウドカメラ
など、「店舗設備の選定・店舗運営をラクにするメディア」として、あらゆる情報を無料公開中です。
店舗・施設で使えるサービスや製品の比較情報、現場の課題について、解決に導くコンテンツを日々発信しています。
▼店舗・施設ビジネスに特化した比較サイトBizcan（ビズカン）
URL：https://bizcan.jp/(https://bizcan.jp/)
【会社概要】
会社名：Appmart株式会社
所在地：東京都千代田区内神田2-7-9
代表者：代表取締役 松田 慶司郎
事業内容：オウンドメディア制作・運営代行事業／コンテンツマーケティング支援事業／メディア事業
電話番号：03-6910-0975
メール：pr@bizcan.jp
担当者：上田 理絵
メディア名：Bizcan（ビズカン）(https://bizcan.jp/)