トヨタコネクティッド、25周年記念壁画アート動画の英語版を公開
トヨタコネクティッド株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本圭司、以下トヨタコネクティッド）は、2026年2月27日に公開した創立25周年記念壁画アート「靴紐を結ぶ」の制作の様子をまとめた動画について、英語版「Envisioning the Future, Refining the TC spirit for 2030.~Stay grounded as we move into the future~」を新たに制作し、公開しました。
トヨタコネクティッドは、日本を含む世界8か国・11拠点で事業を展開しています。
本動画では、世界に向けて、本壁画アートに込めた想いや制作背景についてご紹介します。
■ 動画概要
公開日
2026年3月12日
公開先
トヨタコネクティッド公式サイト、公式SNS
タイトル
Envisioning the Future, Refining the TC spirit for 2030.
~Stay grounded as we move into the future~
【動画はコチラ】
https://youtu.be/zRwjpOoNq5U
■トヨタコネクティッド海外拠点
■関連コンテンツ
YouTube
地に足をつけ、未来へ進むーEnvisioning the Future, Refining the TC Spirit for 2030.（日本語版）
https://youtu.be/AXUW81QKYxA
特設サイト
トヨタコネクティッド 創立25周年記念アート『靴紐を結ぶ』
https://toyotaconnected.co.jp/mural-25th/
プレスリリース
25周年を記念して、新しい壁画アートを追加 | ニュース | TOYOTA Connected
https://company.toyotaconnected.co.jp/news/2025/1210-2/
25周年記念アート制作動画を公開 | ニュース | TOYOTA Connected
https://company.toyotaconnected.co.jp/news/2026/0227-3/