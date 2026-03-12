株式会社テスティー、2026年春 Z世代のトレンド＆映画鑑賞に関する調査を実施

株式会社テスティー

リサーチ事業・プロモーション事業・マーケティング事業を展開する株式会社テスティー（本社：東京都渋谷区、代表取締役：服部峻介）は、株式会社シネブリッジ（本社：東京都港区、代表取締役：谷 智樹）と共同で、12歳～22歳の学生男女1,200名（中学生400名、高校生400名、大学生400名）を対象に【Z世代のトレンド＆映画鑑賞】に関する調査を実施しました。

■2026年春 Z世代のトレンド＆映画鑑賞に関する調査を実施

Z世代のトレンドについて

12歳～22歳の学生男女1,200名を対象に、興味のある分野・趣味を聴取したところ、「趣味がある」と回答した人は男女ともに97.7%となりました。

趣味のジャンルとしては、男性は「ゲーム」が53.7%、女性は「推し活・オタ活」が51.3%で第1位となりました。

第5位までの上位の中には「アニメ」「音楽」「漫画」などのエンタメコンテンツが多くランクインしました。

また、1ヶ月あたりに趣味にかける金額を聴取したところ、最も多かったのは男女ともに「1,000~3,000円未満」となりました。

次点で「3,000円～5,000円未満」が続いており、「1,000~5,000円未満」の予算で趣味を楽しんでいる人が全体の約4割という結果となりました。

学生はあまりお金をかけることなく、日常の中で手軽に楽しめる趣味を満喫していると言えそうです。

・よく視聴するコンテンツ

▼よく視聴するコンテンツジャンル

＜男性＞ ＜女性＞

第1位：アクション 46.7% 第1位：青春・友情 48.3%

第2位：ファンタジー 29.8% 第2位：ドラマ 32.8%

第3位：青春・友情 27.0% 第3位：コメディ 32.5%

普段よく視聴するコンテンツ（映画・アニメなど）のジャンルを聴取したところ、男性は「アクション」が46.7%、女性は「青春・友情」が48.3%で第1位となりました。

「青春・友情」は男女ともに人気なものの、ポイント差を見ると21.3ptの開きがあり、女性からの人気が圧倒的でした。

また、現在ハマっている「漫画・アニメ・ドラマ」を自由回答で聴取したところ、男女ともに上位3つに『呪術廻戦』『鬼滅の刃』『葬送のフリーレン』がランクインしました。

『呪術廻戦』と『葬送のフリーレン』は今クールでアニメが放送中、『鬼滅の刃』も劇場版が未だに上映中の映画館もあったりと、映像コンテンツとして放映されている作品の人気の高さが伺えました。

Z世代の映画鑑賞について

2026年GW・初夏公開映画作品で知っている映画を聴取したところ、男女とも第1位は『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』でZ世代の半数以上が認知していることがわかりました。

第2位・第3位には『ザ・スーパーマリオ ギャラクシー・ムービー』『SAKAMOTO DAYS』がランクインし、原作がアニメ・ゲーム作品への興味関心度の高さが伺えました。

また、映画館で観たい映画で重視する要素を聞いたところ、男女ともに第1位は「好きな原作・シリーズ」で男性で54.2%、女性で59.2%が重視している結果となりました。

認知度や鑑賞意向度が高かった作品はどれも原作が存在し、特に『名探偵コナン』は毎年この時期に映画を公開しGWの風物詩とも言える状況で「重視する要素」を非常に満たしていることから、圧倒的な人気を獲得しているのも頷けます。

その他「TesTee Lab(https://lab.testee.co/)」では

・ハマっている漫画・アニメ・ドラマ

・映画館で観たい映画で重視する要素

・公開予定・公開中の映画で気になっている作品

など、『【2026年春】Z世代のトレンド＆映画鑑賞に関する調査を実施』のさらなる詳細を公開しています。

■【2026年春】Z世代のトレンド＆映画鑑賞に関する調査

▼調査概要

実査機関：自社調査（株式会社TesTee）

調査方法：自社保有アンケートメディアアプリ「Powl（ポール）」によるインターネット調査

対象地域：日本国内

調査期間：2026年1月30日（金）～ 2026年2月18日（水）

調査対象：12～22歳の男女1,200名（中学生400名、高校生400名、大学生400名）

*調査結果から、本調査内容を転載・ご利用いただく場合は、「(株)テスティー、(株)シネブリッジ調べ」の表記をお願いします。

株式会社シネブリッジについて

映画業界専門の広告会社。映画館でのシネアドやロビーイベントなどインシアタープロモーションをメイン業務とし、プロジェクションマッピング・シネアドやMX4Dシネアド、シアターネーミングライツなど日本初を含む数多くの実績を誇る。その他、映画館の宣伝や販促キャンペーン、配給宣伝、映画タイアップ等を手掛けている。

▶︎株式会社シネブリッジ 公式サイト(https://www.cine-bridge.com/)

