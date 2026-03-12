横浜関内に開業!!　究極の廻転寿司【まぐろ問屋 三浦三崎港―BASEGATE横浜関内店】新名物まぐろマフィンバーガー【まぐろ問屋二代目マル城KITCHEN―THELIVE店】3月19日同時オープン!!

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、横浜「JR関内駅」前の新名所として注目を浴びる、「BASEGATE横浜関内」「THE LIVE Supported by 大和地所」内に、新店舗を2店舗同時オープンいたします。

―”まぐろ問屋 三浦三崎港”―「究極の廻転寿司」がここに。

両店舗イメージ

【BASEGATE横浜関内 スタジアムサイドテラス】

この度開業する、―”まぐろ問屋 三浦三崎港”BASEGATE横浜関内店”―では、2000年当時の廻転寿司の雰囲気を再現した、廻転寿司レーンを楽しむ店作りを演出します。全席から寿司職人へ直接注文も可能なフルオープンキッチンでは、鮮魚や本まぐろの解体ショーも定期開催。”日本が誇る食エンターテイメント「廻転寿司」”で、五感を満たすパフォーマンスをお届けします。

まぐろメニュー自慢の本まぐろ

グループ会社の「三崎恵水産」ではプロによる目利きで、世界中の旬のまぐろを買い付け。水産会社直営だからこそできる鮮度管理で、店舗にも届どきます。店舗では仕込みのプロが、まぐろを一番良い状態で提供。プロからプロへ繋ぐ、徹底した鮮度管理が《自慢のまぐろ》を謳う理由です。鮮魚は横浜中央市場での仕入れで旬を逃さないおすすめメニューを展開します。

廻転寿司店内の様子五感を満たすエンターテイメント

全席を囲む圧巻の廻転寿司レーンで魅了。

旨い寿司はレーンにあり！その瞬間の限定品や板前渾身のひと皿とも出会える、華やかな寿司レーンを演出します。続々と廻る寿司にどんどん手が伸びる、本来の廻転寿司を体感できます。私たちは伝統を守りながら進化する、究極の廻転寿司で、回転寿司業界初のミシュラン掲載を目指します。

織人の様子織りなす人、織人（ショクニン）

━ クリエイターとしての寿司織人 ━

従来の「職人（プロフェッショナル）」を尊敬しながら、我々が掲げる「織人」は、寿司文化を創造し、未来へ紡ぎ広めるまさにクリエイターやアーティストのような存在と考えています。

３つの織人定義

・技術┃寿司の基本から応用までを正しく伝え後世に残す

・知識┃寿司の歴史・文化・マナーを深く学ぶ

・表現┃多彩な手法で寿司の魅力を発信する自己表現力

初のフードホール店舗―”まぐろ問屋二代目マル城KITCHEN”―

【THE LIVE Supported by 大和地所】

2025年末、「ちょっと良い日の大衆居酒屋―”まぐろ問屋二代目マル城”―」が、横浜平沼店・横浜上大岡店と2店舗続けて開業いたしました。そのマル城ブランドが手掛ける、自社初のフードホール型店舗で挑戦するのは、三崎まぐろを中心とした斬新なメニューの数々。「まぐろマフィンサンド」や、王道の「まぐろ丼」など、人気商品のラインナップも備え、まぐろ好きの聖地を目指します。

また、鮮魚を使用したサイドメニューなどバラエティーに富んだメニューで、我々の企業理念でもある「横浜から食文化を世界へ」という想いを体現する商品をお届けします。

マル城KITCHEN体感せよ！ライブエンターテイメント

「THE LIVE Supported by 大和地所」では、スポーツ観戦や音楽ライブイベントなどを通して、ライブ感あふれるエンターテイメントを楽しみながら、お食事ができます。マル城KITCHENでは、ライブキッチンをテーマに、まぐろと魚介類を調理。バーガーやフィッシュアンドチップスなどのワンハンドフードも充実。常に熱々の出来立てを提供いたします！

まぐろマフィンバーガーセットまぐろマフィンバーガー新登場!!

看板メニューは「まぐろマフィンバーガー」三崎まぐろのレアカツ、まぐろてりやきの二種が登場。仕上げの濃厚ラクレットチーズで旨さ爆発。

さらに！フィッシュアンドチップスとのセット販売もおすすめ。柔らかい白身とホクホクのポテトを自家製スパイスで仕上げます。

ドリンクメニュー焼酎セルフ飲み放題も設置

フードホール店舗では珍しい、焼酎飲み放題も設置します。セルフ式のドリンクカウンターで、お気に入りの焼酎をセレクト。大画面での観戦を盛り上げるドリンクも充実のラインナップです。

【セルフ飲み放題焼酎】

芋焼酎DAIYAMEなど、10種を用意。

≪店舗概要≫

店 名：まぐろ問屋 三浦三崎港 BASEGATE横浜関内店

ジャンル：グルメ廻転寿司

住 所：神奈川県横浜市中区港町1丁目１番１ スタジアムサイドテラス 1F

電話番号：045-415-0611 ※3月19日（木）より開通

営業時間：11:00～23:00（ラストオーダー/揚げ物21:30・その他全商品22:00）

席 数：62席（店内：38席・外テラス：24席）

≪店舗概要≫

店 名：まぐろ問屋二代目マル城KITCHEN THE LIVE店

ジャンル：まぐろ・海鮮料理

住 所：神奈川県横浜市中区港町1丁目1番1 THE LIVE1階

電話番号：045-228-8965 ※3月19日（木）より開通

営業時間：11:00～23:00（全商品ラストオーダー22:30）

席 数：27席（当店専用座席）

＜ネオ・エモーションとは？＞

1996年4月5日に設立。神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開。2001年10月、廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」を、横浜ワールドポーターズ１階へ初出店以降、織人（ショクニン）が店内を盛り上げる劇場型店舗の「まぐろ問屋 三浦三崎港」、特急レーン提供・フルオーダーシ ステムを融合した店舗「まぐろ問屋 恵み」など、5つの廻転寿司ブランドを展開。 まぐろ問屋直営の 寿司店として、まぐろの品ぞろえは常に30品以上を用意し、豊富な鮮魚を取り扱う。企業として、新たな寿司職人の定義、織人（ショクニン）を打ち出し、寿司の技術のみではなく、伝統ある寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化する事に重きをおき、 新卒社員も入社90日間でお客様の寿司を握る「寿司織人育成90日プログラム」を構築。入社後、即現場を 体験する事を目標に”やりがい”や”達成感”を意識した教育 へ転換し、織人（ショクニ ン）育成をミッションに掲げています。

2025年12月には“ちょっと良い日の大衆居酒屋”のコンセプトの元「まぐろ問屋二代目マル城」を新業態として開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化にも励みます。

＜会社概要＞

・会社名：株式会社ネオ・エモーション

・本社所在地：神奈川県横浜市

・設立：1996年4月5日

・代表取締役：石橋 匡光

・事業内容：廻転寿司店 ・飲食店の経営、水産物卸売業

・ブランド展開：まぐろ問屋三浦三崎港、まぐろ問屋恵み、まぐろ問屋二代目マル城、ほか

・企業理念：―”横浜から食文化を世界へ”―

・URL：https://neo-emotion.jp(https://neo-emotion.jp)

本件プレスリリースに関するお問い合わせ

TEL：045-620-5291

FAX：045-620-5295

担当：幸喜（こうき）

MAIL：s.kouki@misakimegumi.com