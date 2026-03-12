薬草研究家の織田剛率いるフランスダイレクト「第7回 からだケアEXPO 東京」に出展

株式会社フランスダイレクト

ハーブティーなど植物関連商品の販売や植物に関連する情報を発信する株式会社フランスダイレクト（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長 織田剛）は、2026年2月25日（水）～27日（金）に開催された「第7回 からだケアEXPO 東京」に出展したことをお知らせします。

当日は、薬草研究家としてチャンネル登録者約3.37万人を誇る当社代表・織田剛が来場者へ直接対応し、大ヒット商品「Artemis（アルテミス）」および新商品「宮古島の薬湯」を紹介しました。この出展を通じて、医療・介護・ヘルスケア業界から多数の反響がありました。

◆今回の出展について

「第7回 からだケアEXPO 東京」はヘルスケア・介護・医療分野を中心に約100社が出展する大規模展示会です。当社は、健康意識の高い層への認知拡大に加え、BtoB領域でのパートナーシップ強化を目的として本展示会に出展しました。

主な展示・企画内容

◆出展の反響

- 宮古島リトリート旅行が当たる抽選会＆書籍プレゼント来場者参加型の企画として、宮古島でのリトリート旅行が当たる抽選会を実施しました。あわせて関連書籍のプレゼントも行い、多くの来場者で賑わいました。- 大ヒット商品「Artemis」と新商品「宮古島の薬湯」の無料配布2025年に発売され、3ヶ月で2,000個を販売したハーブドリンク「Artemis（アルテミス）」は、よもぎとサイリウムを活用しハーブ・ファスティングをサポートする商品として注目を集めました。さらに、宮古島の野生ハーブを使用した新商品「宮古島の薬湯」も初披露し、自然由来のセルフケア商品として来場者の関心を集めました。- 代表・織田剛による個別対応植物力研究家であり、ハーブ・ファスティング(R)開発者である織田剛が来場者一人ひとりに直接対応させていただきました。具体的かつ実践的な提案を行い、質の高い商談創出につながりました。

期間中は、接骨院・整体院・介護施設・医療メーカーなど多様な業種の来場者様にお越しいただきました。

- 「Artemis」「薬湯」を自社物販として導入したい- 織田剛のYouTubeチャンネル（登録者6万人超）とのタイアップによる集客施策を行いたい- ヘルスケア領域における新たなサービス開発に携わってほしい

など、高く評価いただき、現在複数の企業との具体的な業務提携に向けた相談が進行しています。

◆今後の展望

株式会社フランスダイレクトは、植物の力を活用した商品開発および情報発信を通じて、現代人の心身の健康課題にアプローチしてまいります。今後も、医療・ヘルスケア領域との連携を強化し、BtoB・BtoC双方での価値提供を拡大してまいります。

◆織田剛 プロフィール

織田剛（おだ・たけし）

植物力研究家。ハーブ・ファスティング(R)開発者。 1979年沖縄宮古島生まれ。早稲田大学第一文学部フランス文学科卒、一橋大学大学院言語社会研究科博士課程在学時にパリ第八大学博士課程に留学。指導教官にフランスの伝統的薬草学を紹介され、フランスハーブの世界を知る。フランスで流行していたファスティングの実践で10キロ以上のダイエットに成功し、体調の劇的な改善を実感する。2015年、肺の遺伝性の難病が発症し、片肺を切除の宣告を受けるが、フランスのメディカル・ハーブの独自研究で肺の寛解に成功。フランスの伝統的な薬草学や修道院などで行われていたファスティングの理論を体系化。現在はフランスの伝統的な薬草学を紹介し、薬草学の普及、ハーブ治療院をつくるために活動し、ハーブ・ファスティング(R)を開発。著書に『4日で若返る「毒出し」のトリセツ』（すばる舎）。YouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」を運営。

◆織田剛のYouTubeチャンネル「ハーブファスティング・未来薬草学 織田剛」

「無添加おすすめ商品シリーズ」など、健康の専門知識を活かした動画が好評で、登録者数は約3.37万人となっています（2026年3月5日現在）

チャンネルはこちら(https://www.youtube.com/channel/UCJxss3CRTSBi-moJpn0Z1OQ)

◆メディア掲載（一部）

2026年

- 日刊SPA！（2026年3月11日公開）「現代人の体内は毒まみれ!? 断糖高脂質の第一人者と薬草研究家が語る『解毒のすすめ』(https://nikkan-spa.jp/2147731)」- 日刊SPA！（2026年2月28日公開）「アメリカも大幅に方針転換。『糖を捨て、脂を食べる食生活』が正しい人類学的な理由(https://nikkan-spa.jp/2147716)」

2025年

- 現代ビジネス（2025年10月8日公開）「めんつゆもドレッシングも要注意！…『ふつうの調味料』に危ない添加物が入っているか見分ける方法(https://gendai.media/articles/-/157523)」- 日刊SPA！（2025年10月7日公開）「いまや大人気の“プロテイン”に潜んでいるリスク『将来、透析が必要になるかもと言われた』(https://nikkan-spa.jp/2121163)」- 現代ビジネス（2025年8月6日公開）「納豆は『産地ロンダリング食品』、韓国産キムチは中国産…産地をごまかす食品業界の闇(https://gendai.media/articles/-/155527)」- 現代ビジネス（2025年6月20日公開）「『カット野菜で栄養を摂る』人は注意…あなたも騙されている”健康風食品”の裏側(https://gendai.media/articles/-/153720)」- 雑誌『ゆほびか(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DXVQG4HX)』特集記事掲載（2025年5月増刊号）

【会社概要】

会社名：株式会社フランスダイレクト

本社：岐阜県岐阜市神田町6丁目12番地 SIXA KANDA5階

代表：代表取締役社長 織田 剛

設立日：2013年9月20日

資本金：1,000,000円

URL：https://france-direct.com/