“京都の空に浮かぶ隠れ家”　3月20日（金・祝）よりルーフトップバーの春季営業を開始

ヒルトン京都（住所：京都市中京区下丸屋町 総支配人：ジェームス・マーフィー）は、2026年3月20日（金・祝）から、京都の街並みを眼下に望むホテル屋上のルーフトップバー「CLOUD NEST ROOFTOP BAR（クラウドネスト・ルーフトップバー）」の春季営業を開始いたします。

静かに広がる京都の空、季節の香りを運ぶそよ風と空を舞い交う鳥たち、そしてそっと寄り添う月。開放と静寂がひとつに溶け合う「クラウドネスト・ルーフトップバー」は、自然の息づかいを五感で受け止め、心の奥までほどける空間です。また今回の春季営業開始に伴い、メニューも新たに刷新。香り・食感・彩りを丁寧に重ねた一皿から、シェアで楽しめるプレート、遊び心あふれるシグネチャーメニューまで、ここでしか出会えない料理の数々を揃えました。華やかな女子会や、ふたりだけの大切なひととき、お仲間とのお集まりなど、多彩なシーンに寄り添い、それぞれの時間を美しく演出します。さらに今年は天空のバーならではのエンターテインメントカクテルも登場。京都の風がそっとほどく心に、ひとしずくの驚きと余韻を添えます。

雲のすみか、そして天空の止まり木を思わせるこのルーフトップバーで、街の喧騒からふっと解き放たれ、自分だけの“特別な隠れ家”で過ごす贅沢な時間を心ゆくまでご堪能ください。

【期間】2026年3月20日（金・祝）～ ※春、初夏のみ営業

【時間】12:00～21:30（21:00 L.O.）

【場所】CLOUD NEST ROOFTOP BAR（クラウドネスト・ルーフトップバー）（ヒルトン京都 屋上ルーフトップ）

※当バーは、季節営業です。最新の営業日はホテルまでお問合せください。

※天候・諸事情により営業時間が変更になる可能性がございます。

詳細を見る :https://kyoto.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/cloud-nest-rooftop-bar

◇シグネチャーメニュー

・クラウドネスト シグネチャーカクテル “イリュージョントニック” 2,800円

クラウドネスト シグネチャーカクテル “イリュージョントニック”

ふわりと浮かぶ綿あめの雲に、そっとジンを注ぐと瞬く間にグラスの中に幻想的な光景が広がり、まるでひと夜の魔法がそっと姿をあらわすような、驚きと美しさをまとったカクテル。色、香り、甘さがゆっくりとほどけ合い、黄昏から夜へと移ろう“マジックアワー”のような表情を見せる一杯です。空に近いクラウドネストで現れる小さな奇跡をぜひお楽しみください。

・クラウドネスト シグネチャーバーガー

近江牛パテ、バジルペスト、ブッラータチーズ、京都産漬物サルサ 4,800円

クラウドネスト シグネチャーバーガー

クラウドネストの誇りを込めたシグネチャーメニュー。近江牛パテの力強い旨みをバジルペーストとブッラータのクリーミーさが包み込み、京都産の漬物サルサが鮮烈なアクセントを添える唯一無二の“天空バーガー”。その他、味の三重奏を奏でるチキンスライダートリオやシュリンプ＆チップス、クラシックラザニアを遊び心あふれる“串”スタイルにアレンジしたラザニア串もご用意しております。

・クラウドネスト シグネチャーデザート “アバヴ・ザ・クラウド” 2,000円

クラウドネスト シグネチャーデザート “アバヴ・ザ・クラウド”

色鮮やかなバルーンを模したチョコレートに、コーヒーを染み込ませたホワイトチョコレートクリームとプラリネを閉じ込め、その上に、雲を思わせる軽やかなダークラムフォームをふんわりと重ねました。濃厚で豊かな香りがありながら、驚くほど軽やかな口どけが広がる、至福のデザート。街の喧騒からそっと離れ、甘いエスケープへと誘います。

◇バスケットメニュー（ランチタイム限定メニュー）

お一人様でも気軽にお楽しみいただける「シグネチャーランチボックス」。ワンハンドフードをメインに、ピクニック気分でご利用いただけます。

・シグネチャーランチボックス 3,500円

ランチボックス

ヘルシーな胸肉をグリルしクリーミーなアボカド、ハニーマスタードと合わせた“チキンサンド”、香ばしいグリル野菜にモッツァレラチーズが風味を引き立てる“野菜のグリルサンド”、2つの味わいを手軽なピクニックバスケットで。広大な眺望とともにお楽しみください。

鶏むね肉のグリルサンド：ハニーマスタードソース、アボカド、レタス、キュウリ

茄子とズッキーニのグリルサンド：ドライトマトペスト、フレッシュモツァレラチーズ

※サラダ／デザート付き

◇ラグジュアリーバイツ セレクション

グラスシャンパンとともに味わう、ラグジュアリーなひと口サイズの前菜セレクション。

ラグジュアリーバイツ セレクション

・スモークオイスター 柚子ミニョネット添え 3,600円

クラッシュアイスに美しく盛りつけたスモークオイスターに、柚子の香りが華やぐミニョネットを添えて。海と柑橘が織りなす繊細な余韻をお楽しみください。

・炙り和牛 スモーク塩とスダチオイル添え 4,600円

丁寧に炙った和牛に、スモーク塩の深みとスダチオイルの爽やかさを重ねた一皿。上質な旨みが静かに広がる、贅沢な前菜です。

・プレミアムキャビアバンプ 5,100円

プレミアムキャビアをそのままシンプルに、贅沢に。ひと口の中に凝縮された香りと塩味が、シャンパンとのマリアージュを導きます。

※上記メニューにはグラスシャンパンが含まれます。

※前菜盛り合わせ(10,000円 グラスシャンパン付き)でもご提供します。ささやかな一皿に凝縮された多彩な味わいをお楽しみください。

◇シェアリングプレート

ひと皿を囲んで楽しむ時間そのものを豊かにするアイテム。

・フレッシュイチゴとブッラータチーズのカプレーゼ エキストラバージンオリーブオイル、ミント 3,100円

フレッシュイチゴとブッラータチーズのカプレーゼ

クリーミーなブッラータに、瑞々しいフレッシュイチゴを合わせました。甘酸っぱさととろけるコクが絶妙に調和する一皿。

・シェアプレート 4,800円

シェアプレート

とり唐風クリスピーチキン チミチュリソース、フレンチフライ、エノキのフライ ビーツと豆腐のディップ、オニオンペタル ミックスグリーンサラダ付き

人気アイテムを一皿に凝縮。クリスピーチキンの香ばしさ、フレンチフライのシンプルな魅力、軽やかなエノキのフライ、そしてオニオンペタルの甘みとコク、それぞれの“食感のリズム”が楽しめる満足のプレートです。

◇バイツセレクション

気軽につまめる一皿から、ワインやカクテルと合わせて楽しみたい逸品まで、京都の空の下で味わうスモールプレート。

・枝豆フムス セサミ・フラットブレッドチップス添え 1,700円

枝豆フムス セサミ・フラットブレッドチップス添え

なめらかに仕立てた枝豆の優しい甘みと、胡麻の香ばしさが重なるヘルシーなディップ。

・焦がしブロッコリー 白みそ、レモンゼスト、ローストシード 1,700円

白みそのコクとレモンの爽やかさがブロッコリーの旨みを引き立てる、香り豊かな一皿。

・スパイスコーンリブ ライム、スモーク塩 2,100円

スパイスコーンリブ ライム、スモーク塩

スパイシーな香りとライムの酸味が弾ける、クセになる味わい。

・とり唐風クリスピーチキン チミチュリソース、トマトサルサ 2,600円

とり唐風クリスピーチキン チミチュリソース、トマトサルサ

軽い食感のクリスピーチキンに、ハーブ香るチミチュリと爽やかなサルサを添えて。

・アランチーニ（5個） 2,600円

アランチーニ（5個）

サクッと揚げたリゾットの中にモッツァレラがとろり。バジルと紫蘇のペスト、トマトコンカッセが織りなす香り豊かな一品。

・エノキのフライ ビーツと豆腐のディップ 2,100円

香ばしく揚げたエノキを、ビーツの鮮やかでコク深いディップとともに。

・クラウドネスト フレンチフライ シーソルト、海苔パウダー、柚子マヨネーズ 1,500円

シンプルながらも繊細な味わい。海苔の香りと柚子のアクセントが心地よい一皿。

・オニオンペタル サワークリーム、スイートサワーグレーズ 1,800円

甘酸っぱいグレーズが、オニオンの旨みを引き立てる軽やかなフィンガーフード。

・クラウドネストミックスナッツ スイートパプリカ、シーソルト 1,500円

・ヒルトン京都 醤油ゴマせんべい 1,500円

◇デザートセレクション

甘くで軽やかなデザートの味わいが贅沢な時間をさらに優雅に彩ります。

・スイーツバスケット 4,000円

スイーツバスケット

京都産いちごを贅沢に使った、5種類のストロベリースイーツを盛り合わせた特製バスケット。

・イチゴバスケット 4,000円

イチゴバスケット

フレッシュな京都産いちごに、ふんわりと軽いクリームとストロベリーソースを添えて。素材そのものの甘みと瑞々しさを、シンプルかつ贅沢に味わえる一品です。

◇ドリンクメニュー

京都産のスピリッツを使用した各種カクテルをはじめ、厳選したシャンパン、ワイン、国産ウィスキー、クラフトビールまで、多彩かつ上質なラインナップを取り揃えております。また、シャンパンを存分にご堪能いただけるフリーフロープランもご用意しております。

（左から）さくらストロベリーポップ、ストロベリーモヒート、京都ラム モヒート、焦がしネグローニ

・さくらストロベリーポップ 2,500円

・ストロベリーモヒート 2,500円

・京都ラム モヒート 2,500円

・焦がしネグローニ 2,200円

・神息 KAMIKI ウィスキー・奈良・吉野杉 2,800円

・モエ・エ・シャンドン モエ・アンペリアル（グラス） 2,800円

・京都 キンシ政宗はちみつ檸檬サイダー 1,600円

・抹茶ラテ 1,500円

・プレミアムフリーフロープラン （シャンパン、関西クラフトビール、京都産日本酒など 90分制） 8,000円

※メニューは仕入れの状況などにより、予告なく変更となる場合がございます。

※表示の料金には全て税金・サービス料が含まれております。

※写真はすべてイメージです。

