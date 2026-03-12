京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター４０周年×インフィオラータ２５周年～花祝い～を開催します！

株式会社京王ＳＣクリエイション

株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司）は、２０２６年３月２８日（土）に京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンターが開業４０周年を迎えるにあたり、日本において２５周年を迎えるインフィオラータと花でつながり、ふたつの記念日を“花”で祝うコラボレーション企画（以下、当企画）を３月２１日（土）～３月２６日（木）の期間、Ａ館６階アウラホールで開催いたします。

当企画では、「情熱大陸」等、様々なメディアで紹介される世界的な花絵師 藤川靖彦が色砂を使い巨大な路上絵を公開制作や展示、漫画家・画家としても活躍するマルチアーティスト さかもと未明によるライブペイント、そして日本を代表する押し花作家 杉野宣雄による押し花アート作品展やワークショップ等、花をテーマにしたアートが集結します。３月２１日（土）には、ＴＯＫＹＯ ＩＮＦＩＯＲＡＴＡ２０２６のオープニングセレモニーが開催されます。

当企画を通じて、京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター４０周年とインフィオラータ２５周年を祝うとともに、沿線からの誘客向上を目指してまいります。

≪花祝いキービジュアルイメージ≫≪東京インフィオラータキービジュアルイメージ≫

【本件のポイント】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/34_1_eae7d646b9fc9912e7cd34d3a8a92d4e.jpg?v=202603130251 ]

「ＴＯＫＹＯ ＩＮＦＩＯＲＡＴＡ２０２６～花祝い～」について

１．企画概要

（１）花絵師 藤川靖彦が作るインフィオラータの世界

「情熱大陸」等、様々なメディアで紹介される世界的な花絵師 藤川靖彦が、色砂を使い巨大な路上絵を公開制作します。代表作「花歌舞伎」の他、画家 さかもと未明とコラボレーションした作品等、3作品を創作します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/34_2_7fb16379b28bc655da6294e24eb4856f.jpg?v=202603130251 ]

≪インフィオラータの原画≫

（２） さかもと未明ライブペイント

漫画家、そして画家としても活躍するマルチアーティスト さかもと未明によるライブペイント。藤川靖彦が創るインフィオラータの原画を、２．４ｍ×１．８ｍの巨大なキャンバスに描きます。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/34_3_9acc1bfcf73e2f0cd0a7bad31e5b54a7.jpg?v=202603130251 ]≪インフィオラータの原画≫

（３） 杉野宣雄押し花アート作品展

日本を代表する押し花作家 杉野宣雄による押し花アート作品展。杉野宣雄が創った４２作の押し花作品を一堂に展示。３月２１日（土）・２２日（日）には、押し花グッズの販売コーナーも開設します。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/34_4_f46aebc8248467ef4e85573b6467375a.jpg?v=202603130251 ]

※詳細については、ＨＰでご確認ください。

せいせき公式ホームページＵＲＬ：https://www.keio-sc.jp/eventtopics/detail/?cd=000695

≪花絵師 藤川靖彦≫≪画家 さかもと未明≫≪押し花作家 杉野宣雄≫

２．イベント内容

（１）オープニングセレモニー

今年１０回目を迎える「東京インフィオラータ」。今年は「せいせきアウラホール」からスタートします。そのオープニングを記念して、オープニングセレモニーを開催します。セレモニー参加者、先着１００名様にプレゼントをお渡しいたします。

１.日時：３月２１日（土）１２：００～１２：３０

２.プレゼント：さかもと未明が描いたポストカード

（２）押し花体験会

押し花アートに挑戦！押し花を体験するワークショップです。シルエット型にカットされた部分に押し花を置くだけ。世界に一つだけの素敵なカードを作ってお持ち帰りいただけます。

１.日時：３月２１日（土）～３月２２日（日）１０：３０～１６：００

２.参加費：８００円

※現金のみでのお支払い。京王ポイント対象外となります。

※３月２２日（日）１４：００～１５：００は、スペシャル企画として押し花作家 杉野宣雄による押し花体験教室を行います。

（３）ギャラリートーク

１. 花絵師 藤川靖彦×画家 さかもと未明

３月２１日（土）１４：００～１４：３０

２. 花絵師 藤川靖彦×押し花作家 杉野宣雄氏

３月２２日（日）１３：１５～１４：４５

３．お客さまのお問い合わせ先について

（１）お問い合わせ

京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセンター代表

ＴＥＬ．０４２-３３７-２０００（１０：００～１８：００）

【参考１】株式会社京王ＳＣクリエイションについて

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/156180/table/34_5_87606e5b89069455f656382f0c07b4ad.jpg?v=202603130251 ]

【参考２】「東京インフィオラータ」について

花びらなどの自然素材を地面に敷き詰め、参加者みんなで東京の各地に壮大なスケールの絵を描くアートプロジェクト。フラワーカーペットを通して人と人、人と社会が過去から未来へとつながり、豊かな未来を創出することを目指しています。

東京インフィオラータ２０２６公式ウェブサイト https://www.tokyo-infiorata.com/