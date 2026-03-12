英語「を」学ぶから、英語「で」地球を救うへ。アルファ世代主体の国際未来会議「Earth Saver Family English (EFE)」2026年4月開講！

CLASS EARTH株式会社

CLASS EARTH株式会社（東京都中央区）は、オンライン英会話コミュニティ「Earth Saver Family English（以下、EFE）」を2026年4月より開講いたします。

EFEは、単なる英会話スクールではありません。

英語「を」学ぶのではなく、英語「で」地球を救う対話を行う。

英会話を「勉強」ではなく、世界中の仲間と手を取り合うための共通言語としての英語習得を目指します。参加する子供たちが「地球を守る仲間（Earth Saver）」としての誇りを持てるコミュニティを提供します。

【EFE紹介動画】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z1fIbGwDT5c ]

■ EFEを象徴する「6つの独自メソッド」

1. 圧倒的な量とバリュー（1枠30分 15円～）

すべてのお子様に自然環境と英語に等しく触れてほしいという願いから、月最大192枠という圧倒的なアウトプット環境をご用意。習慣化のために継続しやすいバリュー価格（1枠換算で最安15円～）を実現しました。

2. 安心のバイリンガルファシリテーター

国内外の優秀なスタッフが日本語でもサポートするため、英語初心者の方でも安心して「国際未来会議」に参加可能です。どんなレベルからでも、一歩踏み出せる環境を整えています。

言語：日本語 / 英語 / 初級レベルのドイツ語

守りたい生きもの：熊

メッセージ：みんな英語を話せる世界にします

言語：日本語 / 英語

守りたい生きもの：オオサンショウウオ

メッセージ：みんなと楽しみながら環境について学んで立派なアースセーバーになります！

言語：日本語 / 英語

守りたい生きもの：ウミガメ、ホッキョクグマ

メッセージ：英語を教えることだけでなく、環境問題というテーマを通して、子どもたちが自ら考え、感じ、行動するきっかけをつくれることに大きな魅力を感じています。これまでの塾講師としての経験を活かし、安心して学べる雰囲気づくりを大切にしながら、意欲的に取り組みたいです。

言語：日本語 / 英語 / ポルトガル語

守りたい生きもの：自然

メッセージ：自分も環境についてみんなと一緒に学んでいきたい！

言語：日本語 / 英語

守りたい生きもの：ウミガメ

メッセージ：色んな背景を持った人の意見が聞けるのが楽しみです！

言語：日本語 / 英語 / 中国語 / ロシア語

守りたい生きもの：綺麗な海

メッセージ：お子さんが英語が好きになってくれたら嬉しいです。

言語：日本語 / 英語 / タイ語（日常会話程度）

守りたい生きもの：孔雀

メッセージ：環境について、一緒に楽しく学べることをとても楽しみにしています！！！

言語：日本語 / 英語

守りたい生きもの：ライオン、食虫植物

メッセージ：色々なバックグラウンドの人と意見交換できるのが楽しみ

3. 30分間の集中メソッド（講師と生徒ではないコミュニティ）

セッションは、単なるフリートークではなく、論理的思考と発信力を磨く5ステップで構成されます。

１.【Greeting】 5分間のアイスブレイク・自己紹介

15秒ずつの自己紹介で安心感を構築。自己開示から始まる対話の土台作りです。

２.【Theme & Grammar】 テーマ提示

今、地球で何が起きているのか。最新の環境テーマを、議論のヒントになる英語フレーズと共に提示します。

３.【Construction】 10分間の英作文

5～10分で自分の意志を英語で紡ぐ. 書く力と思考力を同時に磨きます。PCやタブレットでのリサーチも可能です。

４.【Peer Talk】 10分間のトークセッション

ファシリテーター巡回のもと、2,3名の少人数制でアウトプット. ミスを恐れず、世界中の仲間と対話する実践の場です。

５.【Positive Feedback】 ポジティブな修正

ミスを全員のナレッジに変えるポジティブな修正。これが次への向上心と誇りを生みます。

4. 仲間意識を醸成する少人数制と独自アルゴリズム

1枠あたりの参加者は最大原則10名に限定。

過去の参加実績、会話の傾向、当日の様子を踏まえ、毎回ファシリテーターが最適なペア組みをします。継続することで「初めまして」が「元気だった？」に変わる場作りを心がけています。

5. 全世代が主役になれるコミュニティ

【小学生】Junior Earth Savers

英語は勉強ではなく地球を救う「魔法の道具」。初心者には冒険の始まりを、経験者にはその武器を振るう最高の舞台を、そして生きものを愛する子にはその感性を100%肯定する世界基準のコミュニティを提供します。

【中高大学生】Next Generation Leaders

学校の試験のためだけの英語を超え、サステナビリティの最前線に立つ社会人と対話。将来、国連やグローバル企業で「世界を動かす側」に立つための、真の実践力を磨いてください。

【大人】Global Business Partners

講師と生徒ではなく「対話」を重視。「伝えたい」という情熱で英語の壁を突破し、親子で一緒に成長しながら、自然の仕組みから学ぶ深い教養やアルファ世代の鋭い視点に触れることで、いつもの家族の会話を世界を広げる知的な対話へと変えていきます。

6. 教育を「資産」に変える法人コース

従業員家族がいつ、どのテーマで、どのような国際貢献を行ったかをデータ化. 人的資本投資の証跡として、IR 資料やサステナビリティ報告書に活用可能です。TNFD等で求められる能力構築の客観的証跡としても活用できます。

法人コースの詳細はこちら：https://class-earth.com/nature-positive-members/

■ 料金体系

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/121038/table/41_1_f814c7248aa14c906364087f960fde03.jpg?v=202603130251 ]

※Earth Saver特別割引の適用条件

・Earth Saver認定書発行済みでWEB掲載OKの方。

・半年以内にEarth Saverの活動に参加されている方。

・参加の様子をSNSや公式サイトにて掲載可能な方（お名前はEarth Saverニックネームにて掲載）

Earth Saverの詳細・登録はこちら：https://latair.jp/(https://latair.jp/)

■ クラスの選び方

講座は【初級 / 中級 /上級】の全3クラス。

学習テーマ、英語フレーズ、担当ファシリテーターの詳細をスケジュールからご確認いただき、ご希望の枠を予約できます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/121038/table/41_2_f8ec687ef5a2dfaa00268e35f163a33c.jpg?v=202603130251 ]

スケジュール：https://latair.jp/event/

【小学生の参加に関するガイドライン】

EFE初級レベルへのご参加について「30分間画面の前に座り続けるのがまだ難しいかな」など、お子様お一人での参加に不安がある際は、親子での参加を推奨しております。

まずは最初の数回、保護者様が隣で一緒にご参加・サポートしていただくことで、お子様が少しずつコミュニティの環境に馴染んでいけるようなステップを大切に考えております。

コミュニティの流れに慣れてきた段階で、徐々にお一人での参加へ移行していただくことも可能です。なお、中級レベル以上のお子様は、初回からお一人でもご参加いただけます。

※親子でのご参加は小学生のみを対象としております。中学生以上の方（およびその親御様）は、大人コースでのお申し込みをお願いいたします。

■ サービス概要

Earth Saver Family English（EFE）

・公式サイト: https://latair.jp/earth-saver-family-english/

・運営： CLASS EARTH株式会社

今ご入会いただくと、4月3日からコミュニティにご参加いただけます。

入会随時受付中！お待ちしております。

EFEのお申し込みはこちらから

https://forms.gle/HkUuiw8at6Jf8M2A7(https://forms.gle/HkUuiw8at6Jf8M2A7)



■ Earth Saverとは

アニメ『地球のラテール』から生まれた、地球の救世主（＝Earth Saver）

Earth Saverプロジェクトでは、生物多様性の中で自分にできることを考え、子どもたちが主体となり、いきものや自然を守るために活動しています。

Nature Positive教育、SDGs推進イベント、学校・自治体との協創を通じ、歌やダンス、プレゼンテーションなどの「学びと表現」で、未来へのメッセージを世界へ届けています。

■ 絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』

作／高岸遥

英文／高岸楓

絵／ロマン・トマ

監修／WWFジャパン

【出版社】株式会社フレーベル館

【定 価】1,760円（税込）

【発売日】2024年9月7日（絶滅危惧種の日）

■ アニメ『地球のラテール』

生物多様性に着目した絵本『ラテールとアースセイバー ～絶滅危惧種が教えてくれること～』を原作とした教育アニメです。

生物多様性をテーマに、絶滅危惧種や自然とのつながりを物語とともに学べるシリーズアニメです。

公式サイト： https://latair.jp

Instagram： https://www.instagram.com/latair_earth_saver/

Twitter： https://x.com/latair_earth/

TikTok： https://www.tiktok.com/@earth_saver_latair

YouTube： https://www.youtube.com/@earth-saver-latair

【CLASS EARTH株式会社 会社概要】

2023年1月6日設立

〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-5

代表取締役 高岸遥

事業内容 事業内容 教育、コンサルティング事業、アート事業

HP：https://class-earth.com/

< About Us >

CLASS EARTH は、生物多様性をテーマに、Nature Positive教育 × 物語 × アート × エンターテインメント を統合するクリエイティブカンパニーです。

“正しい知識がなければ、正しいアクションは生まれない” という理念を軸に、物語・体験・表現・実践を通じて、自然への理解と行動を育む機会を創出しています。

< Product >

■自然教育【Earth Saverプロジェクト】

アニメ『地球のラテール』から誕生した本プロジェクトは、子どもたちが主体となり、生きものや環境を守るため「Earth Saver」として活動しています。次世代を担うリーダーとして、地球の未来を創る一歩を踏み出します。

https://latair.jp

■里地里山の保全に繋がる【絶滅危惧茶】

生産地での後継者不足や生産環境の変化により、絶滅の危機に瀕している日本茶「絶滅危惧茶」。古くから伝わる日本茶の製造が続けられることは里地里山の保全にも繋がり、また文化の保存にも貢献しています。

https://class-earth.com/endangered-tea/

■地球を救う英語教育【EFE（Earth Saver Family English）】

世界中の子供たちが地球の未来をデザインする、アルファ世代主体の国際未来会議。

英会話を「勉強」ではなく、世界中の仲間と手を取り合うための共通言語としての英語習得を目指します。

https://latair.jp/earth-saver-family-english/

■ 盆栽アート「Kengo Bonsai Gallery」

フランスのルーヴル、ニューヨーク、ドバイなどで展示実績を持つKengo Bonsai Gallery。人の手入れにより千年でも美しく生きることができる盆栽は、世界が認める至高の芸術です。人間と自然の共生を象徴する、究極のサステナブルアートをお届けします。

https://kengo-bonsai.com/

■組織と地球を繋ぐコミュニティ【NPM（Nature Positive Members）】

自然資本（Nature）× グローバル教育（Education）× 福利厚生（Well-being）を組み合わせた、企業の生物多様性回復への貢献を最大化する共創プラットフォームです。

URL：https://class-earth.com/nature-positive-members/