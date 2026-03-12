【新千歳空港限定】3種のチーズと北海道素材を贅沢に使った「チーズバームクーヘン」新発売！職人が生地から丁寧に焼き上げる濃厚チーズのコク深さ｜フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店

クリームチーズ × チェダーチーズ × ブルーチーズ、3種のチーズと北海道素材の贅沢バーム

株式会社 フェルム ラ・テール

軽やかな口溶けのバーム生地は、北海道の大地が育てた小麦粉、クリームチーズ、バターを惜しみなく使用し、手作業でしっとりふんわりとシンプルに焼き上げました。

何度も試作を繰り返し、味の深みを出すために考えられたブレンドは、チェダーチーズとブルーチーズです。３種のチーズの豊かな風味を最大限に引き出すため、低温でじっくりと焼き上げ、濃厚なチーズの風味を存分にお楽しみいただける芳醇な味わいにこだわりました。

生地作りから焼き上げまで、職人が五感で生地の状態を見極めながら丁寧に作り上げたこだわりの逸品です。

ふんわり食感を求めて

美瑛小麦は、たんぱく質含有量が多くグルテンの質、そして風味が良いことから、多くの職人から支持されている小麦です。一方で、しっかりとした食感に仕上がるのも特徴のひとつ。

職人が目指したのは、そんな美瑛小麦の風味を活かしながらも、ふんわりと軽やかな食感のバームクーヘン。

何度も配合や焼き温度を見直し、試作を重ねることで、美瑛小麦の風味を生かしたふわふわバームクーヘンが誕生しました。

熟練の職人が一層一層丁寧に焼き上げた、手作りのバームクーヘンをぜひお楽しみください。

チーズバームクーヘン

3個入 / 1,566円（税込）

※常温

2026年3月17日（火）～

フェルム ラ・テール美瑛 新千歳空港クラフトスタジオ店限定

【参考】

株式会社 フェルム ラ・テール

「自然に生きる」をコンセプトに、できるだけ国産や添加物を使用しない素材を使用したお菓子、パン、料理づくりを目指しています。

北海道美瑛町に拠点を興し、洋菓子とブーランジェリー、レストラン・カフェで美瑛小麦のオリジナルブレンド小麦粉や、地元産食材その他、おいしくて安心なものづくりを通して、地域への貢献、食と農をつなぐ活動を行っています。2025年7月20日に、「北海道のバターとチーズ」をテーマとした新千歳空港 クラフトスタジオ店をオープンいたしました。

フェルム ラ・テール美瑛について詳しくはこちら(https://www.laterre.com/fermebiei/)

フェルム ラ・テール美瑛のオンラインショップはこちら(https://shop.laterre.com/)

北海道美瑛小麦について

北海道美瑛町は、道内でも気候が穏やかで、土壌が小麦の栽培に適しているうえ、昼夜の寒暖差が大きいため、風味豊かで美味しい小麦が育ちます。そのため、「春よ恋」「きたほなみ」「ゆめちから」「キタノカオリ」など、多くの品種が盛んに栽培されています。

フェルム ラ・テール美瑛では、この美瑛小麦の中でも代表的な「春よ恋」と「きたほなみ」を用途に応じて配合し、独自にブレンドした3種類の小麦粉 「美瑛の丘」「美瑛の風」「美瑛の空」をお菓子作りに使用しています。