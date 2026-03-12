apseedsポータル『安否確認』サービスが特別警報にも対応！

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ）

株式会社エーピーシーズ（マイナビグループ、本社：東京都中央区、代表：藤本 勝典）が提供する、アルバイト・パート・派遣スタッフを雇用する会社向け業務用スマホアプリ apseedsポータル『安否確認』が「特別警報」に対応しました。

昨今、線状降水帯による記録的な大雨や台風といった気象災害は、地震以上に「予測の難しさ」と「頻度の高さ」を増しています。 一般的な安否確認サービスでも特別警報への対応は進んでいますが、多くのサービスはデスクワーク中心の正社員向けに設計されています。一方、apseedsポータルが向き合うのは、現場で活躍するアルバイト・派遣スタッフの皆様と、その管理を担う担当者様です。

気象災害時、現場では「店舗は開けられるのか」「シフトに入るスタッフの交通手段は確保できているか」といった判断が分刻みで求められます。 「地震だけでなく、特別警報時にも確実に、かつ手間なく安否を確認したい」という現場特有の切実な声に応えるため、今回のアップデートを行いました。apseedsならではの「シンプルな設計」と「使い慣れた業務アプリでの通知」を活かし、真に現場で機能する防災インフラを目指します。

■ 「特別警報」に対応！

「数十年に一度」の甚大な被害が予想されるこれら全ての特別警報に対応。 地震とは異なり、進路や予測がある程度可能な気象災害だからこそ、発表と同時に自動配信を開始する(※1)ことで、現場の「避難判断」や「出勤停止の指示」を最速化します。

※1 誤報を防ぐため、気象庁の発表から10分後に安否確認を配信いたします

■ apseedsポータルの『安否確認』

「登録不要」「ダブル通知」「シンプルUI」でスタッフに「届く」

■「登録不要」で使える

『安否確認』はスマホアプリ『apseedsポータル』の1機能として提供するため、すでにアプリをご利用いただいている企業様なら、スタッフ自身での登録作業は一切不要です。

新たに『apseedsポータル』を導入いただいた企業様の場合でも、スマホアプリ『apseedsポータル』のダウンロード＆本人認証を行うだけで、アプリ内のさまざまな機能と同時に『安否確認』のご利用準備が完了します。

■ダブル通知

エーピーシーズの『安否確認』なら、スマホアプリの「プッシュ通知」と登録メールアドレスへの「メール通知」、2つの配信通知を併用いただけます。複数のツールでアプローチすることで、スタッフへの連絡到達率をアップします。

■シンプルUI

『安否確認』の設問は、「無事です」「被害あり」「発生地域にはいません」の3つから回答を選ぶだけの、シンプルな設計となっています。有事の際も手短に回答ができるため、安否確認の回答率アップが期待できます。

■ スタッフの回答状況が一目でわかる管理画面

『安否確認』の管理画面は「配信地域」や「震度」「回答状況」等が一目で確認できる作りになっているため、有事の際も手早く状況を確認できます。

スタッフ毎の回答内容も確認可能で、一人ひとりに寄り添ったケア、対応に活用いただけます。

■ 安心の「定額制」

1人あたり○○円…の従量制ではなく、段階式の「定額制」を採用！アルバイト・パート・派遣スタッフ等の入退社が多い雇用形態をお持ちの企業様でも、料金変動を気にせずご利用いただけます。

利用料節約のための、細かいアカウント管理は必要ありません！

■ 他にも様々な機能をご用意！

▶手動配信

テスト配信や、地震以外の災害の安否確認に！

▶ 誤報制御機能

気象庁防災情報の発報から10分後に安否確認メッセージを配信。10分間で誤報の精査を行います

▶ 配信レベル設定・回数設定

配信のトリガーとなる震度、同日内の配信上限回数を変更できます

■ apseedsポータルとは

『apseedsポータル』は、人材派遣会社を中心とした企業と働くスタッフの、日々の業務のデジタル化をサポートする業務用スマホアプリです。

2015年のリリース以降、管理者の業務効率とスタッフの利便性を追求するサービスとして進化を続け、2025年12月には累計ダウンロード数160万、月間アクティブユーザー数20万を突破しています。

■ apソリューションサービス『apseeds』とは

ap人材（＝アルバイト・パート・派遣人材）と働く企業のためのサービスシリーズ！

オリジナル業務用アプリをカンタンに作成できる『apseedsポータル』を軸にバリエーション豊かな機能をお好みで選んでパッケージできます。

▶ 採用・戦力化・再活用まで。現場の人材活用をまるごとサポート！

・今の給与支払いはそのままで自由な給与受け取りをプラス『速払いサービス』

・長期勤続、シフト協力などの「頑張った！」を見える化『ポイントインセンティブ』

・スマホでカンタンにお友達紹介『友人スカウト』

・非正規雇用のアルムナイ施策支援サービス『HR-ReJoin』

▶ 選べるサービスで段階的な業務効率化を実現！

・定期的に発生する書類を便利に電子化できる『web給与明細サービス』『web契約書サービス』

・業務フローのペーパーレス化を実現する『web書類回収サービス』『シフト申請』『シフト確認』『有給申請』

・画像を撮る・送る・管理する、のシンプル操作を追求した『画像送信』

▶ 円滑な「コミュニケーション」をサポート！

・連絡先の情報がなくてもメッセージを発信できる『メッセージ』

・相談窓口やホットラインを手軽に開設・運用できる『問合せ受付』

■ 会社概要

会社名：株式会社エーピーシーズ

所在地：東京都中央区銀座1-15-6 銀座東洋ビル

代表者：代表取締役 社長執行役員 藤本 勝典

設立：2009年12月

事業内容：

１．以下のサービスの提供・運営

・給与前払い福利厚生『速払いサービス』

２．人材会社向けBPO運営支援、及び各種サービスのOEM提供

■ お問合せ先

株式会社エーピーシーズ 商品企画部 広報担当

mail: pr@apseeds.co.jp