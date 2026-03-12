【開催報告】3.11に法人全体を想定した防災訓練を実施

社会福祉法人奉優会

社会福祉法人奉優会（本部：東京都世田谷区、理事長：香取 寛）は、2026年3月11日、東京都世田谷区駒沢の管理本部（真井ビル）において、防災訓練を実施しました。

本訓練では、法人内の事業所が被災した状況を想定した災害対策本部立上げ訓練と、管理本部職員の避難訓練を同時に実施。法人全体の危機管理体制と組織連携を確認する実践的な総合防災訓練となりました。

東日本大震災から15年となる3月11日に実施することで、災害への備えの重要性を改めて確認する機会ともなりました。

法人全体を統制する災害対策本部訓練

今回の訓練では、震度6強の地震が発生し、法人内の選定された事業所が被災したという状況を想定しました。

管理本部では法人の災害対策本部を立ち上げ、各事業所からの被害情報を集約しながら、状況把握と初動対応を確認しました。

訓練では

・被災事業所からの被害状況報告

・建物・設備被害の確認

・負傷者情報の整理

・インフラ状況（電気・水道・ガス）の確認

・法人全体の情報共有と意思決定

などを実践的に確認しました。

多数の福祉事業所を展開する奉優会において、災害時には法人全体を統制する本部機能が極めて重要となります。今回の訓練は、事業所と本部が一体となって対応する体制を再確認する機会となりました。

管理本部でも本気度の高い避難訓練

同時に管理本部では、震度6強の地震発生後に建物内で火災が発生したという想定のもと、避難訓練を実施しました。

訓練では

・地震発生時の安全確保

・初期消火対応

・職員の避難誘導

・負傷者対応（応急救護）

などを、自衛消防隊体制のもとで確認しました。

福祉施設では日常的に利用者を守るための避難訓練が行われていますが、管理本部においても現場に負けない本気度で実践的な訓練を実施し、組織としての危機対応力を確認しました。

消防署員による防災ワークショップも実施

訓練後には、管轄消防署員の来社による防災ワークショップを開催しました。

消防の専門的な視点から

・災害発生時の初動行動

・避難誘導の判断

・初期消火のポイント

・日常からできる防災対策

などについて解説が行われ、職員同士の意見交換も活発に行われました。

消防との連携を通じて、より実践的な防災対応力の向上につながる機会となりました。

企業的社会福祉法人として地域を支える

社会福祉法人奉優会は、特別養護老人ホームや在宅介護サービス、地域包括支援センターなど、多様な福祉事業を展開し、東京都内を中心に多数の福祉拠点を運営しています。

災害時には利用者の安全を守るとともに、地域の福祉を支え続ける役割も担っています。

そのため、防災訓練やBCP（事業継続計画）の整備を通じて、組織としての危機管理体制の強化を進めています。

企業的社会福祉法人としての経営基盤と組織力を活かし、災害時にも地域福祉を支え続ける体制づくりを今後も推進してまいります。

