ディーエスブランド、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に5年連続で認定
株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」に認定されたことをお知らせいたします。当社の認定は、今年で5年連続となります。
・株式会社ディーエスブランド 「健康経営優良法人2026」認定のお知らせ(https://ds-b.jp/pages/244?detail=1&b_id=1434&r_id=3635#block1434)
■健康経営とは
健康経営とは、企業が社員の健康管理を経営課題としてとらえて積極的に改善に取り組む活動のことです。社員の健康増進によって、生産性の向上や組織の活性化を期待できます。
従来、健康管理は社員個人が実施するものと考えられていました。
しかし、社員の健康保持・増進が企業全体のパフォーマンスに大きく影響することが明らかになった現在では、健康経営の実施は単なるコストではなく会社を成長させる投資であるとされ、健康経営に取り組む企業が増加しています。
■健康経営優良法人認定制度とは
健康経営優良法人認定制度とは、健康経営に取り組む優良な大企業・中小企業・その他法人を認定・顕彰する公的制度です。健康経営の取り組みに優れた企業を「見える化」することで各法人の健康経営を促進するための制度であり、経済産業省・日本健康会議が中心となって運営されています。
■当社の評価された主な取り組み
当社では、「ウェルビーイング共創カンパニー」として、社員が心身ともに健康で、幸福感や満足感を感じながら働ける環境づくりを大切にしています。2025年度は、以下の取り組みをご評価いただき、認定に至りました。
・多様な働き方を支援する制度の導入
仕事と生活の調和（ワークインライフ）を推進するため、1日の労働時間を8時間から7.5時間へと短縮しました。さらに、月1回の「週休3日制」を導入し、柔軟な働き方をサポートしています。
・独自の福利厚生の拡充
社員とそのご家族の健康と生活を支えるため、長崎県産の新鮮な野菜を届ける「旬のお野菜お届け便」や、「WB（Well-being）手当」の支給など、独自の福利厚生を展開しています。
株式会社ディーエスブランド 健康経営に関する取り組み
https://ds-b.jp/kenkokeiei/
■今後の展望
当社は今後も健康経営を積極的に推進し、社員やそのご家族の幸せにつながる職場環境の構築に取り組んでまいります。また、自社で実践して得た健康経営のノウハウを自社開発のITソリューションに還元し、全国の企業・団体様の健康経営推進や課題解決にも貢献してまいります。
■健康経営支援ソリューション『おりこうブログHR』について
当社では、各企業・団体様が手軽に健康経営を始められるITソリューション『おりこうブログHR』を提供しています。
『おりこうブログHR』は、社員のストレスチェックや産業医へのオンライン相談機能などを備え、社員の心と身体の健康管理をサポートします。さらに、SDGsや健康経営への取り組みを社内外にPRするためのWebページも簡単に作成可能です。
■株式会社ディーエスブランド 会社概要
株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができる国産CMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しています。同シリーズは日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。
その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。
社 名：株式会社ディーエスブランド
代表者：代表取締役社長 下山大祐
所在地：
【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F
【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F
設立年月：2005年11月1日
事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供
URL：https://ds-b.jp/
