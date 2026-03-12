キャッシュレス決済サービス「かんでんPay」の提供開始 ～つかって、ためて。“はぴｅポイント”が暮らしの中にひろがる～

株式会社アプラス

関西電力株式会社（以下、関西電力）とSBI新生銀行グループの株式会社アプラス（以下、アプラス）は、関西電力の「はぴｅみる電」アプリ※１をご利用いただいているお客さまを対象に、アプラスが提供する「BANKIT(R)（バンキット）」※２を活用したキャッシュレス決済サービス「かんでんPay」の提供を本日より開始します。

「かんでんPay」は、電気・ガス料金のお支払い等でためた“はぴｅポイント”※３や現金等※4をチャージすることで、全国のQUICPay＋加盟店※5やVisaのタッチ決済対応加盟店における非接触決済、ならびにオンラインショッピング等のインターネット決済でご利用いただけます。さらに、決済金額の0.5％分の“はぴｅポイント”を還元します。（キャンペーン期間中は1％に引き上げ）。

これまで“はぴｅポイント”は、電気・ガス料金のお支払いをはじめ400種類以上のアイテムや他社ポイントへの交換等、さまざまな用途でご利用いただいてきました。「かんでんPay」の提供開始により、街中でのお買い物やオンラインショッピング等、日常の決済シーンでも“はぴｅポイント”をご利用いただけるようになり、ポイントの活用シーンがさらに広がります。

なお、サービス提供開始にあわせて、「“はぴeポイント”還元率が2倍にアップ！」および「本人確認＆月間10,000円以上のお支払いで最大1,000ポイントプレゼント！」の2つの「かんでんPay」リリースキャンペーン（第1弾）を展開します。

「かんでんPay」とキャンペーンの詳細は以下をご覧ください。

https://kepco.jp/miruden/servicetop/dekirukoto/app/kandenpay

関西電力とアプラスは引き続き、お客さまの多様なニーズにお応えできるよう、魅力あるサービスの提供に取り組んでまいります。

※１ 「はぴｅみる電」は、電気・ガスの料金やご使用量をWEBでご確認いただけることに加え、はぴeポイントが「たまる・つかえる」、暮らしのお役立ちコンテンツ等をご利用いただけるサービスです。関西電力の電気・ガスをご契約されていないお客さまでも「はぴeみる電」にご登録いただけます。「かんでんPay」は「はぴeみる電」アプリからご利用いただけます。「はぴeみる電」アプリは、関西電力の電気またはガスをご契約中の方、もしくは現在はご契約を廃止されていても、過去25ヶ月以内に電気またはガスのご使用実績がある方がご利用いただけます。「はぴeみる電」アプリへログインできないお客さまは、「かんでんPay」の新規登録はできませんので、あらかじめご了承ください。はぴeみる電アプリの詳細は以下をご覧ください。

( https://kepco.jp/miruden/servicetop/dekirukoto/app/ )

※２ BANKITは、アプラスの登録商標です。また、株式会社SBI新生銀行において特許を取得済みです。BANKITは、資金移動業および前払式支払手段発行業の登録があるアプラスが事業主体となり、SBI新生銀行グループが有する決済、為替および与信機能等の金融サービスをカフェテリア形式（必要な機能を自由に選択できる形式）でパートナー企業に提供する金融プラットフォームです。（ https://www.bankit.jp/ ）

※３ 電気やガスの料金・ご使用量のお知らせサービス「はぴeみる電」のお客さまがご利用いただけるポイントサービスです。「かんでんPay」への「はぴｅポイント」のチャージおよび還元等には、「はぴｅポイントクラブ」への加入が必要です。なお、関西電力の電気またはガスのご契約を廃止され、過去25ヶ月以内に電気またはガスのご使用実績がないお客さまは、はぴｅポイントチャージ機能はご利用いただけなくなります。

※4 「かんでんPay」が提供するチャージサービスでは、「はぴｅポイント」をはじめ、セブン銀行ATM、銀行振込、ことら送金、後払いチャージに対応しています。現金によるチャージとはセブン銀行ATMチャージを指し、セブン銀行ATMから、1,000円単位でチャージできます（手数料無料）。

※5 かんでんPayは、QUICPay＋TM（クイックペイプラス）マークのあるお店でご利用いただけます。QUICPay+は、株式会社ジェーシービーの登録商標です。

以 上

https://prtimes.jp/a/?f=d5563-93-de676eb97b9d30cd6cf73081d9a792aa.pdf