持続可能な農業モデルの確立を目指したフィリップ モリス ジャパン社の農業支援事業「いわて農業未来プロジェクト」成果報告会を開催

フィリップ モリス ジャパン合同会社

フィリップ モリス ジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、以下 PMJ）と一般社団法人 RCF（本部：東京都新宿区、以下RCF）は、農業をとりまく様々な課題解決に取り組むべく、2023年に「いわて農業未来プロジェクト」を立ち上げ、2年以上にわたり、若手農家などの積極的な挑戦を支援してきました。

今年3月をもって助成期間の完了を迎えるにあたり、岩手県や各市町村に協力いただきながら、官民連携により推進した地域農業への成果について、3月10日(火)に盛岡市内で成果報告会を下記のとおり開催しました。

■事業概要

「いわて農業未来プロジェクト」は、フィリップ モリス ジャパン合同会社が資金を提供し、一般社団法人RCFが運営する、農業者の課題解決を伴走支援するプロジェクトです。岩手県北部の二戸市、軽米町、九戸村、一戸町、岩手町の1市3町1村を対象としています。

2023年の事業立ち上げ以降、農業従事者の高齢化や、高温障害、資材高騰等といった農業の諸課題を背景に、「モデル的な取り組みの支援」「ブランディング支援」「人材確保支援」の3つの軸で、21件の生産者様と協働しながら、持続可能な農業の実現に取り組んでまいりました。

■達増知事への表敬訪問

成果報告会に先立ち、岩手県知事 達増 拓也様を表敬訪問し、PMJ副社長 小林 献一、RCF代表理事 藤沢 烈より、事業をご説明するとともに、岩手県の多大なるプロジェクトへのご協力や、岩手県が令和7年7月に策定した農業ビジョン「いわて農業生産強化ビジョン」と連携しながら官民連携でモデル事業を推進してきたことについて、ご報告いたしました。達増知事は、このような官民連携の取り組みを推進してきたことについて、感謝の意を述べられました。

■成果報告会

成果報告会では、RCF代表理事 藤沢 烈より、本事業の主要な成果として下記の2点を報告し、二戸市生産者 馬場 淳様、一戸町生産者の高橋 政一様から、実践した立場からのコメントを伺いました。また、地域で見守ってこられた一戸町長 小野寺 美登様、岩手町長 佐々木 光司様等からもメッセージをお寄せいただきました。

岩手県農林水産部長 佐藤 法之様からは、本プロジェクトが、県の「いわて農業生産強化 ビジョン」で示した目指す農業の姿とベクトルが合致し、「先手の実証事業」として取り組んできたことに対し、感謝を述べられました。

＜本プロジェクトの主要な成果＞

（１）農業人材確保の新しいアプローチ

スポットワークを活用した人手不足解消に取り組んだ。県北エリアで800名近くの人材活用につながり、農業における人材不足解消につながる先駆的なモデルを見いだすことができた。

（２）奥中山高原から地域一帯でスマート農業推進へ

東北屈指のレタス産地 奥中山高原において、トラクターの自動操舵システムを先駆的に導入。スマート農業拡大に向けたきっかけを作った。また、一戸町独自の施策につながり、本事業を契機として地域でも自走的な取り組みが始まりつつある。

■関係者コメント

＜フィリップ モリス ジャパン副社長 小林 献一＞

PMJは、地に足を付けた支援を長年行っており、農業という地域に根ざした産業を支えていくため、岩手・熊本・青森の3地域で「農業未来プロジェクト」を実施しています。その初の成果報告会として、県をはじめとする地域の皆様の最大のバックアップのもと、持続可能な農業実現に向けた成果を出せたことは大変幸いです。

＜一般社団法人 RCF 代表理事 藤沢 烈＞

農業は、人々の大切な生業であると同時に、地域文化を支える重要な存在です。日本有数の農業県である岩手県においても、農業人口の急激な減少など、取り巻く環境が非常に厳しい中、スポットワークを活用した人手不足解消のモデルの確立や、市町村での地域独自の取り組みにつながり、大変意義のある取り組みをさせていただいたことに感謝申し上げます。

フィリップ モリス ジャパン合同会社

フィリップ モリス ジャパン（PMJ）は、PMI の日本における子会社です。1985 年に日本で営業を開始して以来、責任ある企業として、地域社会の持続的な発展に寄与すべく、ここ日本において様々な社会貢献活動を長きにわたり行ってまいりました。自然災害の被災地をはじめ、多様な課題を抱える地域に対して、専門的知識や経験を持つ NPO 等と連携し、必要とされている支援を提供しています。また、PMJ は様々な CSR 活動を通じて、より健全で持続可能な社会の実現に貢献しています。

https://www.pmi.com/markets/japan/ja/sustainability/action-nippon

https://www.pmi.com/markets/japan/ja/company

一般社団法人RCF

一般社団法人RCF（本社：東京都新宿区、代表理事：藤沢 烈）2011年、東日本大震災を機に「RCF復興支援チーム」として設立。復興や社会課題解決事業の立案・関係者間の調整を担う「社会事業コーディネーター」として30以上の被災市町村、10社以上の企業とともに、40以上の社会事業に従事。フィリップ モリス ジャパン合同会社とともに、「いわて農業未来プロジェクト」「人吉球磨・農業未来プロジェクト」「あおもり三八農業未来プロジェクト」として、岩手・熊本・青森において農業の未来を創る事業の企画・推進を行っています。

一般社団法人RCF

メールアドレス：iwatei-agri@rcf.co.jp

https://rcf311.com/