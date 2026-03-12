【出展社募集】6月24日開催　五感に届く販促の祭典「販促物活用フェスタ2026」“体験価値”を創出する販促企業が集結！

公益財団法人大阪産業局主催：大阪市／大阪産業創造館・クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック（公益財団法人大阪産業局） 協力：大阪デザイン振興プラザ（ODP）［大阪市・ATC］詳細ページはこちら :https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=47106【販促物活用フェスタ2026】＜出展企業募集＞ POP・ノベルティ・チラシで五感に届く販促を！

大阪市、大阪産業創造館・クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック（公益財団法人大阪産業局）は、大阪デザイン振興プラザ（ODP）［大阪市・ATC］の協力のもと、2026年6月24日（水）に開催する展示会「販促物活用フェスタ 2026」の出展企業募集を開始しました。

本展示会は、企業の販路開拓および販売促進力の向上をテーマに、POP・ノベルティ・営業ツールなど、アナログ販促分野の製品・サービスを持つ企業と、販促課題の解決を求める企業との出会いの場を提供する展示会です。

販促課題の解消と商談機会の創出へ

思わず目にとまる・手に取りたくなる。

デジタル化が進展する今、リアルな接点が生み出す“体験”こそが、記憶に残る販促の価値として再び注目されています。また、中小企業においては、デジタル化の進展とともに販路開拓や付加価値向上への取り組みが一層求められています（※）。



こうした背景のもと開催する「販促物活用フェスタ」は、企業のプロモーションに欠かせない紙媒体・オフライン販促ツールをテーマとした展示商談会です。

チラシやパンフレット、POP・什器、ノベルティ、DMなど、店頭・イベント・展示会・営業現場で活用される販促物は、企業と顧客をつなぐ“最初の接点”を生み出します。

本イベントでは、販促物の企画・デザイン・製造技術を持つ企業や、他社と差別化できる独自のツール・サービスを持つ企業を募集します。テーブル・椅子・パンフレットラックは無料貸出。DM配信や大阪メトロ主要路線への広告掲出など、主催者による集客施策も実施し、大阪府内を中心とした中小企業の決裁権者・担当者との効率的な商談機会を提供します。

販路開拓や新たなパートナー獲得をめざす企業の皆さま、ぜひ本展示会への出展をご検討ください。

出典：中小企業庁『中小企業白書 2025年版』第1部 第1章（デジタル化・DXに関する分析）

URL:https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_5.html(https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2025/chusho/b1_1_5.html)

出展対象となる企業・サービス

■募集締切：2026年4月13日（月）

■キーワード

＜店頭販促分野＞

POP ・什器・商品ラベル・装飾・発送用商材

看板・のぼり・タペストリー・横断幕

＜ノベルティ分野＞

ボールペン・カレンダー・手帳・メモ帳などシーン別ノベルティ 環境配慮対応のグッズ

＜営業ツール分野＞

郵送DM パンフレット チラシ

※上記は一例です。

その他の関連商品・サービスをお持ちの場合も、ぜひお問い合わせください。

■イベントの特徴

・出展費用：3万円（税込）：短時間で効率的な商談の機会を提供

・本気度の高い来場者：大阪府内中小企業の経営者・決裁権者・担当者が中心

・設営が簡単：テーブル・椅子・パンフレットラック等を無料貸出

・専門業者の手配不要：集客施策を主催者が実施

・DM配信、SNS広告などで来場者を誘導

■前回開催実績（2025年7月開催）

出展社数：54社

来場者数：841名

開催概要

展示会名 ：販促物活用フェスタ2026

開催日 ：2026年6月24日（水）

会場 ：大阪産業創造館（大阪市中央区）

主催 ：大阪市

大阪産業創造館・クリエイティブネットワークセンター大阪 メビック（公益財団法人 大阪産業局）

協力 ：大阪デザイン振興プラザ（ODP）［大阪市・ATC］

募集ブース数：最大40ブース

出展費用 ：3万円（税込）

出展ブース仕様（概要）

ブースサイズ：W約2,700mm × D約1,500mm × H約2,100mm

付帯設備：イス1脚、会議用長テーブル1台、社名板、展示物吊下用備品、パンフレットラック、電源（要申請）

※会場・ブース位置の指定はできません。

※詳細は出展社説明会でご案内します。

中小企業の課題解決につながる商品・サービスをお持ちの皆さまのご出展をお待ちしています。

出展までの流れ

【申込締切】2026年4月13日（月）※申込後、内容によりヒアリングを行う場合があります。

【審査】大阪産業創造館にて実施

【出展結果通知】2026年4月20日（月）（予定）※審査結果はメールで通知。

通知後のキャンセル不可。

【入金締切】2026年5月29日 （金）

【出展企業説明会】2026年5月25日（月）13:30～16:00（予定）（大阪産業創造館3F マーケットプラザ）

【搬入】2026年6月23日（火） 13：00～17：00 または、6月24日（水） 9：30～10：00

【イベント開催】2026年6月24日(水) 10：30～16：30

【撤収】2026年6月24日（水） 16：30～18：00



【注意事項】

※当日搬入の場合は、10：00には開場できる状態にしてください。

※可能な限り、前日搬入をお願いしております。