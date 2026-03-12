＜就学前～小1児童向け＞春休みにムリなくできる、きれいになる文字のおけいこ。シリーズ累計30万部の練習帳『正しく美しい書き方』から最新刊3冊が登場！

株式会社増進堂・受験研究社


●A4大判サイズでのびのび練習。


　書くポイントつきで保護者が教えやすい「ひらがな/カタカナ練習ノート」


●書道家先生のプロのお手本。


　やさしい文字から始めて1冊で3種類を練習する「ひらがな・カタカナ・すうじ」


●使いやすいはぎとり式。「できたよシール」でやる気と達成感をアップ！



株式会社増進堂・受験研究社（本社：大阪市西区、代表取締役：岡本泰治）は、就学前～小1児童におすすめのひらがな、カタカナ、数字がきれいに書けるようになる練習帳『正しく美しい書き方 ひらがな練習ノート』、『正しく美しい書き方 カタカナ練習ノート』、『正しく美しい書き方 ひらがな・カタカナ・すうじ』を2026年3月16日より発売いたします。


▼『正しく美しい書き方 ひらがな練習ノート』　『正しく美しい書き方 カタカナ練習ノート』


A4大判サイズでのびのび書いて、きれいな文字を楽しくマスター！


くり返し練習＆やる気アップの工夫で、毎日続けたくなる１冊です。




●たっぷり練習できる充実の構成


・大きな紙面で、1文字を表裏2ページ使って練習します。


・1文字につき、３つのサイズで計16回分の練習スペースを用意。ムリなく反復できます。


・ふろくの「おけいこボード」でくり返し練習できます。






●正しく・美しく書くためのしくみ


・それぞれの文字には「正しく書くポイント」「美しく書くポイント」を掲載。親子でいっしょに確認しながら取り組めます。


・書き始めに印を入れているので、美しい文字を確認しながら書けます。




●はじめての文字練習でも安心


・線を書く練習や、お手本を指でなぞるところから始められます。


・ぬり絵やしりとりなどのミニコーナーもあります。




●やる気を応援する工夫も


・裏面にごほうびメッセージを書ける「表彰状」


・書けた喜びを実感できる「できたよシール」



▼『正しく美しい書き方 ひらがな・カタカナ・すうじ』


1冊で「ひらがな」「カタカナ」「数字」の3種類の文字を練習。


文字はどうにか書けるけど、クセ字が心配。そんなお子さんが美しい文字を正しく書けるようになる練習ワークです。




●1ページ1文字、3つのステップで学ぶ


お子さんのペースに合わせてムリなく取り組むことができます。




【3つのステップ】


1）指でなぞる、声に出してよむ


2）えんぴつでなぞる


3）手本を見てかく




●プロのお手本で美しく！


お手本は、えんぴつに慣れはじめた幼児や小学生がなぞりやすい、書道家の先生が書いた手書き文字です。




●やさしい文字から始める！


五十音順ではなく、書きやすい字から難しい字へと順を追って練習していきます。




●くりかえし練習できる！


QRコードから読み取って、1つの字につき1ページの「れんしゅうようし」へ。ダウンロードして印刷すれば、くりかえし練習することができます。




◎オールカラーで楽しく学習できます。


◎書きやすく、使いやすいはぎとり式です。


◎やる気を高める「できたよシール」つき。



※紙面のイメージは、配⾊など実際の商品と異なる場合がございます。




■書籍概要


『正しく美しい書き方 ひらがな練習ノート』


『正しく美しい書き方 カタカナ練習ノート』


判型：A4判　96ページ


発売予定日：2026年3月16日


定価：968円（税込）



『正しく美しい書き方 ひらがな・カタカナ・すうじ』


判型：B5判　96ページ


発売予定日：2026年3月16日


定価：880円（税込）



■書籍の詳細はこちら


ひらがな練習ノート： https://www.zoshindo.co.jp/kindergarten/114/9784424114062.html


カタカナ練習ノート： https://www.zoshindo.co.jp/kindergarten/114/9784424114079.html


ひらがな・カタカナ・すうじ：　https://www.zoshindo.co.jp/kindergarten/114/9784424610403.html




■保護者向け教育情報サイト「manavi」







これからを生きる子どもたちに、学び・体験のなかで「！」という感動に出会ってほしい。そして、人生を輝かせてほしい。「manavi」はそんな子どもたちの学びをナビゲートしたいと願う保護者のための教育情報サイトです。


国語・英語・算数の教科ごとに重要な学習テーマを解説するトピックスなどもご紹介していますので、ぜひご覧ください。


https://www.manavi.zoshindo.co.jp




■会社概要


株式会社増進堂・受験研究社


1890年創業の教育系出版社。日本初のドリル型教材や、「知りたいことが何でもわかる」をコンセプトに厚物参考書という新ジャンルを確立し、2700万部・創刊70年のロングセラー『自由自在』シリーズなど、創業以来130年にわたり常に時代に先駆けた教材を開発。“学ぶすべての人に、最良の学びを届ける”をミッションとし、現在は出版にとどまらず、デジタル事業・海外事業・発達に特性のある子どもや外国人の子ども向けの多様な学び事業など、様々な角度から教育事業を推進。AI・VRなどの最新技術の実証研究や、新分野のコンテンツ開発などを行うNEXT LEARNING Labsも運営。



所在地：大阪市西区新町3丁目3番6号


代表者：代表取締役 岡本泰治


http://www.zoshindo.co.jp/


参考書『中学 自由自在』70周年記念サイト：


https://www.zoshindo.co.jp/special/jiyujizai-70th-junior.html



■本件に関する取材およびお問合せ先


株式会社増進堂・受験研究社


担当：経営管理部　広報・マーケティング課　山本


E-mail：info@zoshindo.co.jp