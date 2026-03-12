株式会社オーネット

結婚相談所を運営する株式会社オーネット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小濱直人、以下オーネット）は、全国の25～34歳の独身男女411名（男性214名、女性197名）を対象に、「新年度の環境変化と恋愛に関する意識調査」を実施しました。

春は新年度への移行期でもあり、卒業や進学、就職、転勤など、1年の中でも生活環境の変化が起こりやすい季節です。またこの時期は一般的に「別れと出会いの季節」とも言われ、人間関係にも少なからず影響を与えるタイミングといえます。

そこで今回の調査では、20代後半～30代前半の独身男女を対象に、こうした春の環境変化が恋愛にどのような影響を与えると意識されているのか、また実際の恋愛経験の実態についてアンケートを実施しました。

本リリースでは、その調査結果をご紹介します。

＜調査結果サマリー＞

（１）独身男女の約5割が「新年度の環境変化は恋愛に影響する」と回答！

（２）そのうち約半数が「実際にこの時期に恋愛が始まった経験あり」

（３）約1割は「恋愛に影響はあると思うが、実際の交際経験はない」

（４）恋愛が始まったきっかけの環境変化とは？

女性1位「就職」、男性1位「進学」！





■春（3月～4月）は恋愛に影響する季節だと思いますか？

次の選択肢の中で最もあてはまる選択肢を1つ選んでください。

最初の設問では調査対象の独身男女411人に「春（3～4月）は恋愛に影響する季節だと思いますか？」と質問しました。「そう思う」と回答したのは全体14.6%、男性17.3%、女性11.7%で、「やや思う」が全体で37.0%、男性37.9%女性36.0%という結果となり、2つの回答をあわせると全体で約５割にあたる51.6%から「そう思う」あるいは「やや思う」という回答となりました。

一方で、「あまり思わない」が全体で20.9%、男性18.7%、女性23.4%、「思わない」が全体で16.8%、男性15.9%、女性17.8%となり２つの回答をあわせると全体で４割弱の37.7%という回答結果となりました。

この設問への回答結果からいえることは、独身男女の約5割は３～4月の新年度への移行時期は恋愛への影響が少なからずはあると思っているという結果となりました。

■前の設問で「そう思う」、「やや思う」と回答した方にお伺いします。

実際に春の環境変化をきっかけに恋愛が始まった経験がありますか？

次の選択肢の中で最もあてはまる選択肢を1つ選んでください。

前の設問で「そう思う」、「やや思う」と回答した男女212人に、「春の環境変化をきっかけに恋愛が始まった経験がありますか？」と質問をしました。

「恋愛が始まった」と回答した割合は、全体47.2%､男性44.9%、女性50.0%という結果で、「何もなかった」が全体で43.4%､男性44.9%、女性41.5%という結果となりました。そして全体の9.0%、男性10.2%、女性7.4%は「交際経験がない」という結果となりました。

この設問への回答結果から、恋愛に影響がありそうと思っている男女のうち、約5割の男女は実際に恋愛が始まったという経験をしている一方で、残りの５割は恋愛に影響がありそうとは思ってはいるものの、まだ経験はしていないことがわかりました。

■「恋愛が始まった」と回答した方にお伺いします。

その環境変化はどういうことでしたか？

次の選択肢の中で最もあてはまる選択肢を1つ選んでください。

前の設問で「恋愛が始まった」と回答した男女100人に、「その環境変化はどういうことでしたか？」と質問した結果は以下となりました。

全体で最も多かったのは「就職」で全体35.0%、男性26.4%、女性が44.7%という結果で、全体では約３分の1の回答割合となりました。男女別にみると女性の方が約20ポイント高い44.7%という結果で、「就職」という環境変化が女性の恋愛に与える影響が大きいことがうかがえる結果となりました。

2番目に多かった回答は「進学」で全体27.0%、男性32.1%、女性21.3%という結果で、男女別では男性の方が約10ポイント高い回答割合となり、「進学」という環境変化が恋愛に与える影響は男性の方が大きいという結果となりました。

3番目は「転勤」で全体15.0%、男性15.1%、女性14.9%で男女ともほぼ同じ回答割合となりました。4番目以降は「部署異動」で全体9.0%、「転職」が全体8.0%、「昇進」が全体4.0%と続きました。

この設問への回答結果から3～4月の年度移行の時期に起こる環境変化のうち、恋愛に影響を与えている要因の一つとして女性は「就職」の影響が大きく、男性は「進学」による影響が大きいということがわかりました。

- 調 査 概 要 -

■調査名：新年度の環境変化と恋愛に関する意識調査

■調査地域：全国

■調査対象：25～34歳の独身男女

■調査方法：インターネットを利用したクローズ調査

■調査日：2026年2月13日(金) ～ 2月18日(水)

■調査主体：株式会社オーネット

■回答数 ：全体： 411人 （男性：214人、女性：197人）

※調査結果の数値は小数点第 2 位以下を四捨五入しているため、合計で100％にならないことがあります。

※本資料を引用またはご使用になる場合は、“結婚相談所「オーネット」調査”と明記ください。その際にはオーネット広報宛にご連絡いただきますと幸いです。

■■運営会社■■

結婚相談所 株式会社オーネット

結婚相談所 株式会社オーネット

また、男女45歳以上を対象にした中高年専門のサービス＜オーネット スーペリア＞を運営し、結婚のみにこだわらない、さまざまなかたちのパートナー探しを実現するための大人の出会いの機会をご提供しています。

■代表者：代表取締役社長 小濱 直人

■設立：1980年 4月

■沿革：2007年12月 楽天グループに事業承継、株式会社オーネット設立

2018年12月 親会社が楽天株式会社よりポラリス・キャピタル・グループ株式会社

関連会社に変更

■本社所在地：〒102-0074

東京都千代田区九段南２丁目３番14号靖国九段南ビル7F

