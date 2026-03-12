務川慧悟と久末航が初共演『Pianos’ Conversation 2026』9月開催決定

務川慧悟と久末航が初共演！気鋭のピアニストが贈る べートーヴェン=リストの第九！

株式会社東急文化村

さまざまなコラボレーションで鍵盤楽器の魅力を引き出す「Pianos’ Conversation」シリーズ。

第6弾は、務川慧悟と久末航が登場します。

(C)Yuji Ueno(C)Janine Guldener

務川と久末はともにエリザベート王妃国際音楽コンクールの入賞者（務川は2021年・第3位、久末は2025年・日本人史上最高位となる第2位）。充実した音楽を聴かせる、期待の俊英です。

フランスを拠点に活動する務川は、阪田知樹と共に出演したシリーズ第5弾（2025年）に続いての登場。前回は定評のあるフランス作品を中心としたプログラムで好評を博しました。

ベルリン在住の久末はオーチャードホール初登場。古典から現代音楽まで、幅広いレパートリーを持ち、成熟した音楽性で人々を魅了しています。

実は旧知の間柄である二人が選んだのは、ベートーヴェンの交響曲第9番（第九）をリストが2台ピアノ用に編曲した超大作。それぞれの異なる音色がどのように溶け合って響くのかお楽しみに！

公演概要

公演名：務川慧悟×久末航 Pianos’ Conversation 2026

日時：2026年9月6日(日)15:00開演

会場：Bunkamuraオーチャードホール（東京都渋谷区道玄坂2-24-1）

出演：務川慧悟、久末航

[曲目]ベートーヴェン：交響曲 第9番ニ短調 作品125（リスト編曲による2台ピアノ版） 他

主催：Bunkamura

協賛：日本信号株式会社／株式会社西原衛生工業所

チケット

料金：Ｓ\7,500 Ａ\6,000 Ｂ\4,500（税込）

一般発売：2026年6月20日(土)10:00～

取扱いプレイガイド

※各プレイガイドともにURLはPC・スマホ共通、座席選択可（ローソンチケットのみ6/21(日)より座席選択可）

●Bunkamura

オンライン：オンラインチケットMY Bunkamura https://mybun.jp/pianos2026

電話：Bunkamura チケットセンター 03-3477-9999 〈オペレーター対応／10:00～15:00〉

店頭：東急シアターオーブ／Bunkamuraチケットカウンター 〈渋谷ヒカリエ2 階 11:00～18:00〉

※発売初日は店頭販売なし。6/21(日)以降、残席がある場合のみ取扱い。

※Bunkamura1階チケットカウンターは休業中です。

●チケットぴあ

オンライン：https://w.pia.jp/t/pianos2026/

店頭：セブン-イレブン〈P コード：322-942〉（24 時間/毎週火曜日・水曜日の1:30AM～5:30AM を除く）

●イープラス

オンライン：https://eplus.jp/pianos2026/ （毎月第1・第3木曜日の2:00AM～8:00AMを除く）

店頭：ファミリーマート店内マルチコピー機 （座席選択可/毎月第1・第3木曜日の2:00AM～8:00AMを除く）

●ローソンチケット

オンライン：https://l-tike.com/pianos2026/

店頭：ローソン・ミニストップ店内Ｌｏｐｐｉ〈Ｌコード：36044〉



【ご注意】

※未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※公演中止、または、主催者がやむを得ないと判断する場合以外のチケットの払い戻しはいたしません。

※その他の注意事項はホームページをご覧ください。



公演ホームページ：https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/26_piano.html

チケットに関するお問合せ：Bunkamuraチケットセンター 03-3477-9999（10:00～15:00）

公演に関するお問合せ：Bunkamura 03-3477-3244（10:00～18:00）

出演者プロフィール

(C)Yuji Ueno務川慧悟 ピアノ（むかわ けいご）

2021年エリザベート王妃国際音楽コンクール第3位、2019年ロン＝ティボー＝クレスパン国際コンクール第2位入賞。現在、日本とフランスを拠点に演奏活動を行っている。CD「ラヴェル：ピアノ作品全集」（NOVA Record）はEtcetera Recordsより再リリースされ、仏「Le Monde」紙をはじめ各メディアで高く評価されるとともに、音楽批評サイト「Res Musica」が選出する《Clef d’Or ResMusica 2024》を受賞、国際的評価を確立した。第33回日本製鉄音楽賞フレッシュアーティスト賞、第33回出光音楽賞受賞。

公式サイト https://keigomukawa.com/

(C)Janine Guldener久末航 ピアノ（ひさすえ わたる）

2025年エリザベート王妃国際音楽コンクールで日本人史上最高位となる第2位を受賞し国際的に注目を集める。2017年ミュンヘン国際音楽コンクールで第3位および委嘱作品特別賞を受賞するなど国内外で多数受賞。ヨーロッパ各地の音楽祭に出演しており、バイエルン放送交響楽団やブリュッセル・フィルハーモニー管弦楽団、東京都交響楽団などと共演。2021年CD「ザ・リサイタル」をリリース。2025年10月、GENUIN classicsよりデュザパン作品集をリリース。フライブルク音楽大学、パリ国立高等音楽院、ベルリン芸術大学を最優秀で修了。ベルリン在住。

公式サイト https://www.amati-tokyo.com/artist/piano/post_95.php

【近日開催のBunkamura主催 ピアノ公演】

Bunkamura Produce 2026

ルーカス＆アルトゥール・ユッセン ピアノ・デュオ・リサイタル

日程：2026年4月7日(火)・8日(水)15:00開演

会場：浜離宮朝日ホール

【曲目】モーツァルト：4手のためのピアノ・ソナタ ハ長調 K.521＊ / シューマン：アンダンテと変奏曲 作品46 / ヴィトマン：色とりどりの小品 / ドビュッシー：6つの古代エピグラフ＊ / ラフマニノフ：2台ピアノのための組曲第2番 作品17（＊…連弾、その他は2台ピアノ）

【主催】Bunkamura／朝日新聞社／浜離宮朝日ホール

【協賛】日本信号株式会社／株式会社西原衛生工業所

【料金】\12,000（全席指定・税込）

公演ホームページ：https://www.bunkamura.co.jp/orchard/lineup/26_jussen/