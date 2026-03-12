AI博覧会Spring2026にAIフォームDM営業ツール「MIKOMERU」、AI面接・録画面接ツール「ITSUMEN」、Web面接ツール「SOKUMEN」のAI要約・スキルシートAI作成機能を出展

株式会社マルジュ

株式会社マルジュ(本社：東京都豊島区、代表：深尾 英義）は、4月7日(火)・8日(水) 開催の「AI博覧会Spring2026」にてAIフォームDM営業ツール「MIKOMERU」、AI面接・録画面接ツール「ITSUMEN」、Web面接ツール「SOKUMEN」の3サービスを出展いたします。

AI博覧会Spring2026とは：https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

AI博覧会Spring2026

■会場・日時

・東京国際フォーラム（小間番号：L-1） 2026年4月7日(火)・8日(水)

▼来場登録はこちら

https://aismiley.co.jp/ai_hakurankai/spring-2026/

■MIKOMERU（ミコメル）の特徴

https://www.maru.jp/mikomeru/?ref=1

MIKOMERUは、企業のHPの問い合わせフォームに対するDM営業を

AIが自動対応してくれるツールです。

4.8万円～で4000件以上の企業にアプローチが可能（1件あたり12円～）、自社での作業やフォームDM代行業者などに比べ、大きく時間を短縮しながらより多くの企業に低コストで営業が可能なため、より多くの新規案件獲得が見込めるサービスです。

また独自チューニングしたAIを使うことでRPAなどに比べ高い送信成功率を実現しています。

自社でお持ちの営業リストをそのまま活用してフォームDM送信も可能ですが、リストがない場合はMIKOMERUのデータベースから無制限で問合せフォームのURL付きのリスト取得が可能です。また社名からAIが問合せフォームのURLを自動取得する機能もあるので、これからフォームDMを始めたいという企業様も手軽に活用して頂けます。

■ITSUMEN AI面接（イツメン）の特徴

https://www.maru.jp/itsumen/?ref=1

夜間・休日の応募者にも即時対応し、応募熱の高いうちに面接を完了

面接日程の調整不要で応募者の離脱を防止

AIとの対話により、コミュニケーション力や思考力を可視化

応募者が疲弊しない一問一答形式で、深掘り回数も柔軟に設定可能

1件あたり129円～の低コストで大量採用にも対応

ITSUMENは、これまで面接官不要・日程調整不要で24時間自動面接を実現する録画面接ツールとして、主に人材派遣会社様やパート・アルバイト採用を中心にご利用いただいてきました。

応募後の連絡遅延や面接設定のリードタイムを短縮し、応募者の離脱防止や必要稼働数の確保に

貢献してきました。また、新卒・中途採用領域においても、従来は「スクリーニング（書類選考通過後の適性確認）」を目的にご利用いただくケースが多く、

面接に呼ぶ前の段階で応募者の話し方や印象を確認するためのツールとして活用されてきました。

AI面接機能が追加されたことにより、従来の「スピード」と「利便性」に加え、応募者の双方向コミュニケーション能力や思考力の確認が可能となり、より精度の高い採用判断をサポートします。

また、面接官の稼働を削減できるため、人手不足の現場でも安定した採用活動が実現します。

■Web面接ツールSOKUMENの特徴

https://www.maru.jp/sokumen-g/?ref=1

応募者・面接官ともにシンプル・カンタンにご利用いただけるWeb面接ツールです。

スマホやタブレットでもアプリ不要、ログインや登録も不要、URLワンクリックで即面接開始が可能、データ通信量も業界最小など、Web面接を応募者が嫌がる理由を徹底排除。正社員採用はもちろん、飲食チェーンなどパート・アルバイトスタッフを大量採用する業種でもご利用頂いております。

また、SOKUMENで行った面接や面談時の会話内容をAIが自動で要約する機能や、人材派遣におけるスキルシートをAIで作成する機能があり、あらかじめ指定したフォーマット（項目）に合わせて要約・スキルシート作成ができるため、面談後のレポート作成や申し送り事項の作成の時間削減などにお役立ていただけます。複数名での会議にも対応しており書記が不要で議事録の作成にも活用できます。フォーマットは自由に作成することが出来ますので各社様の項目に合わせた要約が可能です。

＜お問い合わせ＞

株式会社マルジュ https://www.maru.jp

SOKUMEN / ITSUMEN / MIKOMERU担当まで

Tel：06-6258-2246（大阪）

Tel：03-6772-2226（東京）

E-mail：sokumen@maru.jp

株式会社マルジュ

27年以上の歴史があるシステム開発会社で、特にライブ動画分野では黎明期の2003年頃から配信システムを開発・提供し映像・音声を扱う技術に強みがあります。その技術を活かしパート・アルバイト採用時の課題解決に貢献をすべくWeb面接ツール「SOKUMEN」録画面接ツール・AI面接ツール「ITSUMEN」電子契約サービス「FAST SIGN」新たな課題解決のためにAI求人作成ツール「ANDASU」を開発しました。

さらにANDASU開発で得たAIの知見を活かし新規開拓に役立つフォームDM自動送信ツール「MIKOMERU」をリリースいたしました。