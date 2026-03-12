渓谷、森林、花々…。自然に包まれ、心と体を癒やす28のさんぽコース『心と体がととのう 自然さんぽ 首都圏版』2026年3月16日(月)発売

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、JTBのMOOK『心と体がととのう 自然さんぽ 首都圏版』を2026年3月16日(月)に発売いたします。

▼週末に行きたい！ 自然を感じるさんぽ旅

本書は、森や渓谷、海辺、花の名所など、豊かな自然に触れる首都圏近郊の日帰りさんぽコースを収録しています。自然の中でリラックスできる“ととのいポイント”など、心と体をととのえるための情報が充実。自然あふれる美しい写真からは、森林の緑の匂いや渓谷のさわやかな空気が伝わってくるようで、眺めるだけでも癒やされる一冊です。

▼気軽に行ける、28のモデルコース

東京、埼玉、千葉、神奈川など、首都圏から日帰りで気軽に訪れられる自然豊かなスポットを、魅力的な28のモデルコースとして紹介しています。各コースでは、周辺のグルメ情報や立ち寄りスポットも満載で、次の休みのお出かけ先を決める際にも大いに役立ちます。週末の計画に迷ったら、ぜひ本書を手に取って、心ほぐれる“自然さんぽ”に出かけてみてください。

■掲載テーマ＆コース

【涼やかな清流沿いで深呼吸】

鳩ノ巣渓谷、秋川渓谷、長瀞、御岳山、嵐山渓谷

【緑豊かな森の中でヒーリング】

小網代の森、青木ヶ原樹海、真鶴半島の森、軽井沢野鳥の森、狭山丘陵、鎌倉の切通と名刹

【雄大な自然と花に癒やされる】

河口湖～大石公園、城ヶ崎海岸、鋸山、巾着田曼珠沙華公園、由比ガ浜と花の寺

【木漏れ日に包まれる街のオアシス】

等々力渓谷、国立科学博物館附属自然教育園、善福寺川緑地～和田堀公園

【自然と歴史が交差する場所】

明治神宮、旧古河庭園と六義園、清澄庭園、国営昭和記念公園

【清らかな聖地でパワーチャージ】

箱根神社、三峯神社、鹿島神宮、香取神宮、高尾山薬王院

▼心と体がもっと“ととのう”コラムも掲載

日本ヨーガ瞑想協会主宰で、瞑想・睡眠系YouTuberとして人気の綿本彰氏が監修。「心と体をととのえる呼吸法と歩き方」や「自然さんぽに取り入れたいヨガエッセンス」といった、自然をより深く味わい、心身を労わるための実践的なコラムを収録。自然と調和したウェルネスライフを提案します。

▼書誌概要

【書名】『心と体がととのう 自然さんぽ 首都圏版』

【定価】1540円（10％税込）

【仕様】AB判（縦257×横210）

【発売日】2026年3月16日(月)

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

Amazon：https://amzn.asia/d/0j7EjgsB

楽天：https://books.rakuten.co.jp/rb/18515714/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-603-c58f89258864d28692f961560946216f.pdf