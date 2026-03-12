【かるたの聖地・大津】百人一首の「情熱」と「涼」をグラスに映して　琵琶湖ホテル『百人一首カクテル』第27弾、4月1日より販売開始

京阪ホテルズ＆リゾーツ株式会社

琵琶湖ホテル（所在地：滋賀県大津市、総支配人：前田義和）では、2026年4月1日（水）から6月30日（火）まで、『百人一首カクテル』シリーズ第27弾として、カクテル1種とモクテル1種を「カフェ ベルラーゴ」・「イタリアンダイニング ベルラーゴ」にて販売いたします。

（左）『しるし』（カクテル）（右）『恋の道』（モクテル）

2017年の開始以来、100首コンプリートを目指す本プロジェクトは9年目を迎え、今回の第27弾でついに56首に到達いたしました。今回は、夏の訪れを告げる夕暮れの空を描いたカクテルと、切ない恋心を映したモクテルの2種が登場。比叡山や比良山の山並みを背景に広がるびわ湖の風景とともに、歌人の想いを馳せるひとときをぜひお楽しみください。

『百人一首カクテル・モクテル』 第27弾 販売概要

■店舗：「カフェ ベルラーゴ」・「イタリアンダイニング ベルラーゴ」（琵琶湖ホテル２階）

■期間：2026年4月1日（水）～6月30日（火）

■時間：11：00～22：00（L.O. 21：30）

■料金：『しるし』（カクテル）1,800円、『恋の道』（モクテル）1,200円

詳細を見る :https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/restaurant/menu/cafe_hyakuninissyu_cocktail27/

『百人一首カクテル』 第27弾 詳細

『しるし』（カクテル） 1,800円

～風そよぐ ならの小川の 夕暮れは みそぎぞ夏の しるしなりける～

［歌番号98 従二位家隆（1158～1237）］

【内容】「みそぎ」の行事に夏の残り香を感じる夕暮れの風景をイメージ。ラムをベースに、パルフェタムールで夕闇が迫る「黄昏時」の空色を再現しました。レモンジュースで夏の爽快さを加え、グラスの 縁に添えたレモンで夕闇に輝く満月をイメージしています。

※『しるし』はアルコールドリンクのため20歳未満の方への提供はできません。

『しるし』（カクテル）

『恋の道』（モクテル） 1,200円

～由良の門を 渡る舟人 かぢをたえ ゆくへも知らぬ 恋の道かな～

［歌番号46 曽禰好忠（生没年不詳）］

【内容】潮流に流され、舵を失った舟のように、行く末の分からない不安で切ない恋心をイメージ。濃厚ないちごシロップで「募る想い」を、オレンジジュースで「揺れ動く心」、仕上げにグラスの中で光る銀粉は、波間にきらめく水しぶきと、雅な歌の世界を表現しています。

琵琶湖ホテル 『百人一首』の取り組み

『恋の道』（モクテル）

2017年より大津京遷都1350年を記念して『百人一首カクテル』販売をスタート。2019年に『百人一首スイーツビュッフェ』、2021年に百人一首をテーマにした『アフタヌーンティー』を開催、2022年からは四季替わりの『百人一首ランチ』を提供するなど、百人一首と食の融合という【かるたの聖地・大津】ならではのユニークな楽しみを提案し続けています。

琵琶湖ホテル

【所在地】〒520-0041 滋賀県大津市浜町2-40

【アクセス】京阪びわ湖浜大津駅より徒歩約5分

JR大津駅よりシャトルバスで約5分

【階数】地上1階～地上12階（客室4階～12階/175室）

【公式URL】 https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/(https://www.keihanhotels-resorts.co.jp/biwakohotel/)

※掲載料金は消費税・サービス料15％を含みます。

※リリースに掲載している写真はすべてイメージです。

※食材の入荷等の都合により、一部メニューが変更となる場合がございます。