SHIMIZU CROSS×静岡SOIP～Sports Meetup Night ～開催

静岡県

静岡SOIPでは、スポーツを核としたオープンイノベーションの機運醸成を目的に、1月に西部、2月に東部、3月に中部で地域交流イベントを実施しています。

３回目の今回は、「スタジアム・アリーナ」をテーマとし、スタジアム・アリーナを舞台に活躍をされてきた有識者及び関係者により基調講演やトークセッションを行います。ご関心のある企業・団体の皆様、是非御参加ください。

＜開催概要＞

●日 時：2026年３月19日（木）18:00～20:40（開場17:30）

●参加費：無料

●会 場：SHIMIZU CROSS （住所：静岡市清水区真砂町5-22）

●参加定員：50名程度

＜プログラム内容＞

●開会

●基調講演

＜テーマ＞ スタジアム・アリーナの持つ地域活性化の可能性

＜登 壇＞ 静岡SOIPマッチングコーディネーター 田上 悦史氏

●トークセッション

＜テーマ＞ 関係者の立場からみたスタジアム・アリーナへの夢と期待感

＜登 壇＞

・(株)VELTEXスポーツエンタープライズ 代表取締役社長 松永康太氏

・(株)CONNECT HUB 藤澤 翔氏

・SHIMIZU CROSSプロジェクトマネージャー 牧田 祐介氏

・静岡SOIPマッチングコーディネーター 田上 悦史氏

●先端技術を活用した実証モデル事業成果報告会

●お知らせ

●交流会

●お申込み https://peatix.com/event/4881359/view ※期限３月17日（火）

＜静岡SOIPについて＞

スポーツ分野におけるオープンイノベーションを促進するため、プロスポーツチーム、企業、スタートアップ、金融機関、競技団体、大学、自治体等、様々なプレイヤーを結ぶネットワークとして、Shizuoka スポーツ・オープン・イノベーション・プラットフォーム（静岡SOIP）を設置しました。

静岡SOIPを核としてスポーツ×他産業による新規事業の創出により、会員の皆様とともに地域と経済の活性化に向けて取り組んでまいります。