【ロイズ】ホワイトデーの駆け込みにも！eギフト限定”選べるギフト”の新たなラインナップを3月11日に発売。

≪選べるeギフトとは≫

●贈り手

「お相手が複数の選択肢から好きな商品を選べるギフト」を購入できます。

何が好きかわからないお相手にも贈りやすいギフトです。

通常のeギフトと同じくメッセージや送り主名の入力も可能です。

（購入方法…「選べるギフト」を選ぶ⇒eギフトを選択し購入する⇒購入完了後にURLを受信）

●受取り手

ご自身の好みに応じて複数の選択肢から好きな商品を選び、受け取ることができます。

（受取り方法…URLを受け取る⇒好きなギフトを選ぶ⇒お届け先の住所を入力）

▼【受け取る方が選べる】人気商品2点セット＆3点セット<新商品>

【eギフト限定】

人気商品の中から、ギフトを受け取った方が好きな商品を2点もしくは3点お選びいただけます。

＜お選びいただける商品内容＞

・生チョコレート 各種

・ポテトチップチョコレート 各種

・プラフィーユショコラ 各種

・チョコレートウエハース 各種

・ロイズアールショコラ[4種詰合せ]

※期間・数量限定商品は含まれません

【受け取る方が選べる】人気商品2点セット

内容量：受け取る方が選んだ商品2点

価 格：税込2,430円（本体価格2,250円）

※別途送料1,200円

【受け取る方が選べる】人気商品3点セット

内容量：受け取る方が選んだ商品3点

価 格：税込3,645円（本体価格3,375円）

※別途送料1,200円

＼選べる商品内容詳細はこちら／

”選べるギフト”はこの他にも！

▼【受け取る方が味を選べる】生チョコレート

【eギフト限定】

北海道の生クリームをたっぷりとブレンドした、シルクのようになめらかな口どけの生チョコレート。ご購入後に、ギフトを受け取った方が9種類の中から好きなお味を1つお選びいただけます。

内容量：1箱（20粒入）

価 格：税込1,215円（本体価格1,125円）

※別途送料 1,200円

▼【受け取る方が味を選べる】ポテトチップチョコレート

【eギフト限定】

ポテトチップの片面に口どけの良いチョコレートをコーティングした、甘さと塩味の絶妙なバランスがクセになるおいしさのポテトチップチョコレート。ご購入後に、ギフトを受け取った方が4種類の中から好きなお味を1つお選びいただけます。

内容量：1箱（190g入）

価 格：税込1,188円（本体価格1,100円）

※別途送料 1,200円

eギフトとは

eギフトとは、贈る相手の名前や住所がわからなくても、LINEやSNS、メールなどでロイズのお菓子を贈れるサービスです。生チョコレートやポテトチップチョコレートを含む人気商品や詰め合わせ商品など、ちょっとしたプレゼントからしっかり感謝を伝えたい贈り物まで、eギフトで気軽にロイズのお菓子を贈りませんか。

【eギフトはここが便利】

・住所を知らない相手にも贈れる

お届け先の情報はご贈答先様が入力するので、住所を知らなくても気軽に贈れます。

・匿名での注文も可能

お届け先に個人情報を知らせたくない場合も匿名でご注文できるので安心です。SNSでつながったご友人へのギフトなどにも便利です。

・配送日時の選択不要

配送日時はご贈答先様に選んでもらえるので、商品の購入時は選択不要です。不在がちな方への贈りものにも。

・すぐに贈れる

ご注文後すぐにURLが発行されるので、サプライズやイベント当日など今すぐにお祝いしたいときに便利です。

・気持ちも一緒に伝えられる

選べるデザインのデジタルカード付きです。ギフトとともにメッセージを添えることができます。

▼デジタルカードデザイン例。この他にも季節や贈る相手に応じたカードがございます。

▼eギフトの詳細・ご注文はこちらから

