【奈良ホテル】2026年9月2日 （水）「西館」リニューアルオープン　 2026年4月1日（水）～ 宿泊予約受付を開始

奈良ホテル（奈良市高畑町1096、総支配人：原田 隆太）は、現在大規模リニューアル工事を実施しておりますが、2026年9月2日（水）に新館改め「西館」のリニューアルオープンを決定しました。宿泊予約の受付は、2026年4月1日（水）より開始いたします。なお、「JRホテルメンバーズ」「WESTER」両会員様は2026年3月18日（水）より先行予約を承ります。

また、本館客室ならびに、ホテルショップ、メインダイニングルーム「三笠」、ティーラウンジ、バー「THE BAR」につきましては、2026年6月4日（木）より営業を再開いたします。

西館プレミアムテラスツイン・63.1平米 完成イメージ

■リニューアルの概要

奈良ホテルは「関西の迎賓館」と称され、国賓や皇族も宿泊する迎賓館に準ずる格式と伝統を誇ります。本館は東京駅や日本銀行本店を手掛けた辰野金吾氏の設計によるもので、瓦葺きの外観と桃山風の華麗な内装、和洋折衷の美しさが今もなお多くのお客様を魅了しています。

その歴史ある雰囲気と共に、今回の新館大規模リニューアルでは、新館を「西館」と改称しました。コンセプトは“清澄悠然”。本館のクラシックな意匠を現代的に解釈した客室と、落ち着いた空間の鉄板焼「花菊」が、静かで上質なひとときを演出します。さらに、創業当時の煉瓦を用いたアート作品を館内に点在させるなど、歴史の息吹を感じられる空間に仕上げました。この空間だからこそ味わえる唯一無二の滞在体験をお客様にお届けいたします。

■「西館」リニューアルオープン日

2026年9月2日（水）15：00チェックインより営業開始

※本館客室および、ホテルショップ、メインダイニングルーム「三笠」、ティーラウンジ、バー「THE

BAR」については、2026年6月4日（木）より営業再開

■「西館」宿泊予約受付について

一般宿泊予約受付開始：2026年4月1日（水） 12：00より受付開始

会員先行予約受付開始：2026年3月18日（水） 12：00より受付開始

・「西館」客室について

本館のクラシックな雰囲気を受け継ぎながら、より上質な滞在体験をお届けするため、新たに「プレミアム」および「スーペリア」カテゴリーを新設。これにより、本館客室を合わせた総客室数は従来の127室から114室へと見直され、一室ごとにさらにゆとりを持たせたラグジュアリーな空間となります。「西館」客室は緑豊かな中庭に面し、非日常の安らぎと快適なバスルームを備えた設計です。

・客室（一例）

西館プレミアム和洋室・63.9平方メートル 完成イメージ西館クラウンスイート・67.5平方メートル 完成イメージ

・鉄板焼「花菊」について

日本料理「花菊」は、鉄板焼「花菊」として装いも新たにオープンいたします。古都・奈良町を望む格別の眺望と落ち着いた空間で、地元食材をふんだんに使用し、奈良と奈良ホテルが培ってきた伝統の味を、臨場感のある鉄板焼スタイルでお楽しみいただけます。

なお、鉄板焼「花菊」のご予約開始につきましては、詳細が決まり次第、公式ホームページにてお知らせいたします。

鉄板焼「花菊」完成イメージ

お知らせの内容は発表日現在のものです。

作業進度によって、工事期間等が変更となる場合がございますので、予めご了承ください。

■ リニューアルプロモーション「“Register” ―今を記録し、未来へ―」に

2024年、創業115周年を記念して、奈良ホテルに唯一残された宿帳を修復いたしました。物語の始まりを告げるこの宿帳は、「時を記録し、未来へつなぐ」象徴ともいえます。未来へのメッセンジャーである『宿帳』にちなみ、リニューアル期間中「“Register” ―今を記録し、未来へ―」をテーマに、さまざまなプロモーションを開催いたします。

JR西日本ホテルズが加盟する会員プログラムについて

JR西日本ホテルズでは、全国のJRホテルグループのご宿泊料金の割引など、対象ホテル・レストランがより便利にお得にご利用いただける『JRホテルメンバーズ』と、JR西日本グループの鉄道やショッピングで様々なサービス、特典が受けられる『WESTERポイント』の2つの会員プログラムに加盟しています。どちらも入会金・年会費は無料で、たまったポイントは対象施設にてご利用いただけます。

詳しくは、下記の二次元コードよりご覧ください。

■JRホテルメンバーズ：https://www.jrhotel-m.jp/app/

■WESTERポイント：https://wester.jr-odekake.net/wester_app/

JR 西日本ホテルズについて

JR西日本ホテルズは、JR西日本グループとして、現在5ブランド、13ホテル（4,422室）を展開するホテルグループです。上質な旅の基点として、京都、岡山、広島など新幹線およびターミナル駅直結の安心感を基盤に、地域と共にお客様を魅了する「ホテルグランヴィア」、スマートな旅の基点として、京都、大阪、尼崎、富山駅への抜群のアクセスと先進的なサービスを提供する「ホテルヴィスキオ」、初代大阪駅の地に建ち、唯一無二の駅と鉄道の記憶を旅する「THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection」、創業1909年、時空を紡ぎ、今なおノスタルジックな世界観を提供する「奈良ホテル」、地域と旅人の縁をつなぎ、時間を忘れ夢中になれる空間があふれる「梅小路ポテル京都」、そして、瀬戸内の玄関口に新たな旅の基点として、上質なひとときを提供する「ホテルグランヴィア広島サウスゲート」。「駅」から始まり誠実に積み重ねてきた信頼を発展させ、地域と共に、お客様一人ひとりの豊かな人生を広げ、これからも、世界に誇れるサービス水準をめざし、旅と食の魅力、人々の繋がりを創り続けます。

【奈良ホテルについて】

奈良公園隣接の小高い丘に建つ奈良ホテルは、明治42 年（ 1909 年）の創 業以来、多くの賓客をお迎えしてきました。桃山御殿風檜造りの本館は辰野金吾氏の設計。館内随所の調度品が明治の時を思い起こさせ、その雰囲気はまるで美術館に泊まるようです。

100年以上の時を経てなお重厚華麗な姿を見せ続ける関西随一のクラシックホテルで、記憶に残る一日をお過ごしください。

奈良ホテルに関する詳細は公式ホームページ https://www.narahotel.co.jp/ からもご覧いただけます



