【ABEMA】ヒコロヒー、 マザコン問題に本音を語る「世間で言われているほど…」外資系IT勤務イケメン29歳彼氏、“バツイチ”のコンプレックス吐露｜『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第2話

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA」オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第2話を、2026年3月12日（木）夜9時より放送いたします。

■『さよならプロポーズ viaオーストラリア』とは

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組です。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守ります。

最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加します。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。スタジオ見届け人には、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務めます。

2026年3月12日（木）放送の第2話では、第1話で離婚歴を明かした外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキが、旅の出発前に語っていた本音が明らかに。「自分がバツイチであることに彼女は抵抗がないのかをこの旅で確認したい。普段の生活では聞きづらい内容だけど、リノが嫌って思っていること自体はわかっているので」「彼女が嫌がっている部分はどこなのかを話し合い、結婚後にそういうことがないよう気をつけていきたい」と語っていたナオキ。旅の2日目、ついに彼女のリノへその想いをぶつけますが、果たして彼女の反応は…？

また、スタジオでは視聴者からの「プロポーズ後に彼のマザコン気質が発覚した」というお悩みに対し、見届け人たちが熱い議論を展開。ヒコロヒーから「恋人がマザコンだったら嫌？」と振られたゆうちゃみが、「度合いによりますけど、かわいいなと思います」と話します。それに対してヒコロヒーも共感し「そんな世間で言われているほど嫌ではないんですよね」と意外な回答を見せる一幕も。

さらに、オーストラリアの地で3組のカップルがついに初対面。それぞれの参加理由や普段のケンカについて赤裸々に語り合う場面も。『さよならプロポーズ viaオーストラリア』第2話は、本日2026年3月12日（木）夜9時より放送いたします。ぜひご期待ください。

■『さよならプロポーズ via オーストラリア』 番組概要

第2話放送日時：2026年3月12日（木）夜9時～

第2話放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/D4dKmZ1DDDdqZZ

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-1303

ティザー映像：https://abema.tv/video/episode/90-1303_s5_p501

【スタジオ見届け人】※五十音順

さや香・新山（MC）

ヒコロヒー（MC）

藤本美貴（MC）

桜田通

ゆうちゃみ

【テーマソング】

ヒグチアイ 『もしももう一度恋をするのなら』

