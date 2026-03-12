【ルイ・ヴィトン】2026秋冬ウィメンズ・ショーにて、豪華ゲストが「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」を纏いビューティールックを披露

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ウィメンズ アーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールによる2026秋冬ウィメンズ・コレクションが、ルーブル美術館のクール・カレにて開催され、メゾンのアンバサダー ゼンデイヤ、ホヨン、ウッラサヤー・セパーバン、アリシア・ヴィキャンデル、チェイス・インフィニティ、レア・セドゥが、「ラ・ボーテ ルイ・ヴィトン」によるビューティールックを披露しました。

ゼンデイヤは、洗練されたシエナローズのリップスティック、「LV ルージュ 203 ローズ オデッセイ」を纏いました。

LV ルージュ 203 ローズ オデッセイ

ホヨンは、「LV オンブル 951 フォース オブ ネイチャー」に、タイムレスで洗練された仕上がりの温かみのあるヌードレッド、「LV ルージュ 110 ヴィトナイト」を組み合わせました。

LV オンブル 951 フォース オブ ネイチャーLV ルージュ 110 ヴィトナイト

ウッラサヤー・セパーバンは、繊細で洗練されたロージーベージュの「LV ルージュ 105 ヌード ネセセール」と、やわらかく目元を際立たせる「LV オンブル 250 ヌード ミラージュ」、「LV オンブル 150 ベージュ メメント」を組み合わせて、ルックを完成させました。

LV オンブル 250 ヌード ミラージュLV オンブル 150 ベージュ メメントLV ルージュ 105 ヌード ネセセール

アリシア・ヴィキャンデルも、「LV オンブル 150 ベージュ メメント」で目元に自然な輝きを宿し、口元に繊細な光を与えるシアーなコーラルバーム、「LV バーム 060 サンセット アワー」で仕上げました。

LV オンブル 150 ベージュ メメントLV バーム 060 サンセット アワー

チェイス・インフィニティは、リッチなプラムトーンと輝くようなバイオレットのパレット、「LV オンブル 450 コズミック ドリーム」を選び、サンディピンクヌードの「LV ルージュ 106 デューン エクスプローラー」と組み合わせました。

LV オンブル 450 コズミック ドリームLV ルージュ 106 デューン エクスプローラー

レア・セドゥは、ソフトでニュートラルなピンクのパレット、「LV オンブル 250 ヌード ミラージュ」と、ディープモーヴヌードの「LV ルージュ 111 サーブル ローズ」を組み合わせ、ナチュラルな輝きを放つルックを披露しました。

LV オンブル 250 ヌード ミラージュLV ルージュ 111 サーブル ローズ

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

