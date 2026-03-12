【祈り百貨店】多死社会の今、祈りのかたちを見つめ直す。仏壇工場発・手元供養ミニ仏壇「NOAN（ノアン）」をリリースいたしました。

◆ 商品開発の背景

丸喜株式会社ナチュラル色

近年多死社会を迎える日本において、供養や祈りのあり方は大きな転換期を迎えています。

住環境や家族の形が変化する中で、「暮らしに無理なく置ける祈りの場がほしい」という声が年々増えています。

こうした背景のもと誕生したのが、ミニ仏壇 「NOAN（ノアン）」 です。

NOAN（ノアン）：https://inori-dept.jp/products/noan

ウォールナット

NOANは、インドネシアにある自社工場にて生産されています。

仏壇製造に20年以上携わってきたベテラン職人が開発に参加し、長年培われてきた仏壇づくりの技術と経験が、細部に至るまで余すことなく活かされています。

伝統に裏打ちされた確かなものづくりが、品質の高さを支えています。

その結果、

・長期間使用しても歪みにくい安定した構造

・小型でありながら、祈りの場としての品格ある佇まい

・日常空間に自然と溶け込む、無駄のないシンプルなデザイン

を実現しました。

見た目は現代的でありながら、その内側には、

祈りの場をつくり続けてきた職人の精神と技術が息づいています。

使いやすさに拘りました

便利な膳引きを備えております。

お供え物やお道具（線香・ローソクなど）を置いてお使いいただけます。

使用しない時はすっきりと収納でき、空間の美しさやデザイン性を損ないません。

ウォールナットナチュラル色■自社工場について

仏壇に使用される貴重な銘木・黒檀の産地として知られる、インドネシア・マカッサル島に位置しております。

美しく整えられた建物には最新の設備を備え、安心してご利用いただける環境を整えております。

経験豊富なベテランスタッフが日々研鑽を重ね、細部にまで心を配りながら、常に最良の状態を保つことに努めております。

最新の機械設備美しく整えられた工場

◆ 商品概要

商品サイト：

サイズ： H300×W350×D200mm

生産地：インドネシア（直営工場）

材 質：ナチュラル色：MDF+人工突板 ウォールナット：MDF+突板（ウォールナット）

塗 装：ウレタン塗装

◆このような方にオススメです

- シンプルで無駄のないデザインのミニ仏壇をお探しの方- お部屋のインテリアに自然に馴染む、ウッド調のミニ仏壇をお求めの方- 写真や思い出の品、小物などを自由に飾ってお祀りしたい方- 現代的なライフスタイルに合いながらも、きちんとした供養を大切にしたい方- マンションや集合住宅にお住まいの方- 生活空間の雰囲気を崩さずに供養を行いたい方- 和室・洋室どちらにも合うミニ仏壇をお探しの方- 初めて仏壇を購入される方- 仰々しすぎない、気持ちに寄り添う供養のかたちを求めている方- 日常の中で、自然に手を合わせる時間を大切にしたい方- 故人との距離を身近に感じられる祀り方をしたい方- 引っ越しや模様替えの際にも扱いやすいミニ仏壇を探している方- 将来的なライフスタイルの変化にも対応できるミニ仏壇をお求めの方

■ 祈り百貨店について

「祈り百貨店」は、手元供養品を専門に扱うネット通販サイトです。大切な方が亡くなった時、宗教や形式にとらわれず、故人を中心にした弔いを現代の環境に合わせて提供しています。

はじめての手元供養ガイドブック

手元供養が気になるけれど、

何から始めていいかわからない…

そんな方のために

「初めての手元供養ガイドブック」を

ご用意しました。

基礎知識から選び方のヒントまで、

やさしく解説しています。



◆ お申込はメールにてお申込下さい

info@inori-dept.jp

祈り百貨店：https://inori-dept.jp(https://inori-dept.jp)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

祈り百貨店 広報担当：齋藤

メールアドレス：info@inori-dept.jp

携帯：080-6229-6944