「２０２７年国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７）」に参画

サントリーホールディングス株式会社サントリーのレストラン・展示のイメージ

サントリーホールディングス（株）（以下、サントリー）は、２０２７年３月１９日（金）から９月２６日（日）まで神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催される「２０２７年国際園芸博覧会（ＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ ２０２７）」に、「にぎわい創出プロジェクト ゴールドパートナー」として参画します。２０２６年３月１９日（木）にＧＲＥＥＮ×ＥＸＰＯ協会が実施する「開催１年前記者発表会」にて新パートナーとして紹介される予定です。

開催期間中、サントリーは、新エネルギーである水素を調理に活用したレストランの企画や、レストランの前庭での園芸・農業をはじめとした循環型ソリューションの展示・デモンストレーションを予定しています。

サントリーグループは、自然と水の恵みに生かされる企業として「人と自然と響きあい、豊かな生活文化を創造し、『人間の生命（いのち）の輝き』をめざす。」をパーパスとし、創業以来、持続可能な社会の実現を目指してきました。

本博覧会のメインテーマ「幸せを創る明日の風景」に込められた「花・緑・農・食は、我々の命や暮らしを支え、世代・民族を超えて人々に感動や笑顔をもたらす」という思いに共感し、今回の参画を決定しました。本博覧会への協賛を通じて、人と自然が共生する豊かな未来の実現に向けて貢献していきます。

