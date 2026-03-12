日本こどもの生き抜く力育成協会が、ベネッセのオンライン習い事＜チャレンジスクール＞のオンラインマネー学習のコンテンツを監修　～キッズ・マネー・スクールの知見を生かしたライブ授業を3月限定開催～

一般社団法人日本こどもの生き抜く力育成協会ベネッセのオンライン習い事＜チャレンジスクール＞限定 マネー学習短期講座

子ども向け体験型金融教育イベント「キッズ・マネー・スクール」を展開する、一般社団法人日本こどもの生き抜く力育成協会（代表理事：三浦康司、東京オフィス：東京都港区海岸、以下：当協会）は、株式会社ベネッセコーポレーション（以下：ベネッセ）が会員向けに実施する、短期講座のコンテンツ監修を行うことをお知らせいたします。

本取組みは、ベネッセが提供するオンライン習い事＜チャレンジスクール＞のサービス拡充として行われます。当協会がコンテンツを監修し、授業運営は当協会より「キッズ・マネー・スクール」の運営を受託しているGOEN株式会社（本社：大分県大分市）が担当いたします。

■ 本取り組みの背景と目的

現在、子どもを取り巻くお金の環境は、かつてない激動の時代を迎えています。

一番の変化は、日常生活における急速なキャッシュレス化です。お金の「見えない化」が進んだことで、子どもたちがお金の重みや価値を実感しにくくなり、結果としてスマートフォンのゲーム課金やネットショッピングを巡る深刻な金銭トラブルが急増しています。

こうした事態を受け、公教育の現場は大きな転換期を迎えています。高校では2022年4月の学習指導要領改訂により、金融教育が必修化されました。マネーリテラシーの習得は、現代を自立して生きるための「必須スキル」として位置づけられ、幼少期からの段階的な学びがより一層重要視されるようになっています。

さらに、2026年度税制改正大綱においては、未成年者資産形成優遇制度（ジュニアNISAの恒久化・拡充）など、子どもや若年層の資産形成を支援する制度の導入が検討されています。国を挙げて「貯蓄から投資へ」のシフトが加速するなか、次世代を担う子どもたちが正しい金融知識を持つことは、喫緊の課題となっています。

当協会は、長年培ってきた子ども向け体験型金融教育イベント「キッズ・マネー・スクール」の知見を活かし、ベネッセの企画のもと、これらの課題解決に挑みます。本取り組みでは、過去に「キッズ・マネー・スクール」に参加した保護者から寄せられたニーズを反映した４種のカリキュラムを実施し、オンラインにおける金融教育の新たなスタンダード構築を目指してまいります。

■講座の概要

【対象者】

小学１年生～小学６年生のチャレンジスクール会員

【形式】

1回約60分のオンラインによる双方向型ライブ授業

【コース別概要】

●１回完結コース

レッスンテーマ：

「君の応援が会社を育てる！未来を創る"投資"を体験してみよう」

誰かを応援する気持ちが投資につながることを、実際に体感しながら理解できる実践レッスンです。

開講日時：3月11日(水) 17:30～／3月20日(金) 10:30～／3月28日(土) 10:30～

●4回完結コース

レッスンテーマ：

➤第1回

「ミッション発令！おうちのムダ遣いハンターになれ！」

家の中の無駄遣いを見つけて、お金と環境の大切さを学びます。身近な生活の中から、お金を何に使っているのか・大事に使うために気を付けることについて理解できます。

➤第2回

「今日からキミが社長！夢のパン屋さんを成功させるには？」

様々な決断をする中で、リスクもあることを理解し、自分の選択によって結果が変わっていくことを実感できます。

➤第3回

「君の応援が会社を育てる！未来を創る"投資"を体験してみよう」

誰かを応援する気持ちが投資につながることを、実際に体感しながら理解できる実践レッスンです。

➤第4回

「習いごとは未来の自分への投資！キミの人生はどう変わる？」

未来の自分に投資をするとはどういうことなのか、目に見えない価値への投資を学べます。

開講日時：

木曜クラス：17:30～（3月5日、12日、19日、26日）

金曜クラス：19:00～（3月6日、13日、20日、27日）

【提供】

企画：

株式会社ベネッセコーポレーション オンライン習い事＜チャレンジスクール＞

https://bc.benesse.ne.jp/nzm/redirect?code=cTGiDvHo8i

授業運営：

キッズ・マネー・スクールごえん校（GOEN株式会社）

https://kidsmoney-goen.hp.peraichi.com/

コンテンツ監修：

一般社団法人日本こどもの生き抜く力育成協会

https://kids-money.com/