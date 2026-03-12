世界に届け！「今の時代だから、人にやさしく！」2026年は1000年に一度の0・2・6（おふろ）＝「お風呂の年」。『亀屋日本伝統株式会社presents 2026おふろワールドピースプロジェクト』始動

2026おふろワールドピースプロジェクト

2026おふろワールドピースプロジェクト実行委員会（実行委員長：井上康治）は、入浴文化を通じて心がほどける感覚ややさしい時間を広げる取り組み「亀屋日本伝統株式会社presents 2026おふろワールドピースプロジェクト」を開始します。

日本人にとって身近な、お風呂に入ってほっとする感覚、思わず深呼吸したくなる感覚、心と体がほぐれる感覚。緊張の多い時代だからこそ、こうした気持ちを世界の人々にも体験してもらうことで、少しでもやさしく穏やかな気持ちが生まれる社会を目指します。

2026年は「026（おふろ）」の語呂合わせから、1000年に一度の「お風呂の年」ともいえる特別な年です。また今年は、温泉大国でありテルマエ（公共浴場）文化を持つイタリアと日本の外交関係樹立160周年にあたります。今年イタリアではミラノとコルティナ・ダンペッツォでスポーツと平和の祭典が開催されました。この記念すべき2026年に、イタリアと協力して取り組みを行い、世界におふろピースを発信する元年とします。

そして2030年に「温泉文化」のユネスコ世界無形文化遺産登録を目指すためのアクションとしても、世界中にお風呂の文化的価値を伝えていきたいと考えています。

■「2026おふろワールドピースプロジェクト」発足の背景・目的

日本では古くから、湯船に浸かることで体を温め、心身を整える入浴文化が親しまれてきました。お風呂に入ると、思わず「ふぅ」と深い息が漏れる、緊張やイライラがほどける、こわばった体がゆるむといった感覚を、多くの人が日常的に経験しています。

また、日本では銭湯や温泉で生まれる関係性を「裸の付き合い」と表現することがあります。同じ温度のお湯に一緒に浸かることで自然と心の距離が縮まり、互いの理解が深まるという感覚です。

2026おふろワールドピースプロジェクトは、「お風呂」や「裸の付き合い」を、衣服を脱いで入浴することに限定したものではなく、“同じお湯に浸かり、深呼吸をして心身の緊張をほどく時間を共有すること”と再定義します。たとえば足湯のように、衣服を着たままでも同じようなリラックスやコミュニケーションの効果を感じることができます。

日本古来の文化として紹介するだけではなく、世界のどこでも、誰でも取り入れやすい形で入浴文化を伝え、日常の中で深呼吸し、肩の力を抜く時間をもつことの価値を広めることを目的としています。そして世界中の人々の毎日が“ほんのちょっと”平和になり、それが大きな平和につながっていくことを目指しています。

■プロジェクトアンバサダー『ONSENSE』紹介

お風呂に入ったときのようなホッとする温もりの音楽“バスタイムポップス”を届けるメンズグループ『ONSENSE』

アソビシステム株式会社と株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞が共同で手掛ける6人組メンズグループ『ONSENSE（オンセンス）』。

日本のトラディショナルな文化である「温泉（ONSEN）」に、「センス（SENSE）」を組み合わせた造語がグループ名の由来。

「毎日ちょっとヤなこと」や「なんかダメだなって思う日」がたくさんあっても、そんな自分も認めたり許したりしてあげながら、お風呂に入ったときのホッとするような、リラックスできるような温もりある音楽を“バスタイムポップス”と呼び、活動をしている。

■「亀屋日本伝統株式会社presents 2026おふろワールドピースプロジェクト」後援団体・協力企業

＜後援＞

観光庁（予定）、一般社団法人日本温泉協会、公益財団法人トライアスロンジャパン、一般財団法人ピックルボール日本連盟、在日イタリア大使館（予定）

＜特別協賛＞

亀屋日本伝統株式会社

＜特別協力＞

東京プリンスホテル

＜衣装協力＞

株式会社三松

＜賛同企業＞

株式会社プランク、株式会社クロスインターナショナル、株式会社one 他