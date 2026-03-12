ヤンマー、「Dragon Gold Cup 2026」にタイトルスポンサーとして協賛

ヤンマーホールディングス株式会社大会キービジュアル

ヤンマーホールディングス株式会社は、セーリング競技のインターナショナルドラゴンクラスにおける最高峰の大会「Dragon Gold Cup 2026」にタイトルスポンサーとして協賛します。「YANMAR Dragon Gold Cup 2026」（ヤンマードラゴンゴールドカップ2026）は2026年3月14日（土）から21日（土）までスペイン・マヨルカ島で開催されます。ヤンマーHDは、2019年から継続してドラゴンゴールドカップに協賛しています。



インターナショナルドラゴンクラスは世界的にも愛好者の多い競技クラスで、年間を通して数多くのレースが行われています。ヤンマーグループはドラゴンゴールドカップへの協賛を通じて、マリンスポーツ分野での「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現を目指します。

■「ゴールドカップ」について

ゴールドカップは、1937年にクライド・ヨットクラブ協会が、ヨットレースを通じて国を超えた交流を意図して開催したレースが始まりです。その後、インターナショナルドラゴンクラスの主要な大会のひとつとなり、セーリング競技の世界では権威ある大会となっています。2026年の大会は、マヨルカ島の南西に位置するプエルト・ポルタルスで行われます。

ヤンマーホールディングス株式会社

1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。「大地」「海」「都市」のフィールドで、エンジンなどのパワートレインを軸に、アグリ、建機、マリン、エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開。環境負荷フリー・GHG フリーの企業を目指し、顧客価値を創造するソリューションを提供しています。未来を育むヤンマーの価値観「HANASAKA」を基盤に、“A SUSTAINABLE FUTURE-テクノロジーで新しい豊かさへ。-”をブランドステートメントとして掲げ、持続可能な社会を実現します。詳しくは、ヤンマーのウェブサイト https://www.yanmar.com/jp/about/をご覧ください。

＜注記＞

記載されている内容は発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますのでご了承願います。