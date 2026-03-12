「朝日新聞ポッドキャスト」ユーザーの4割超は15-29歳

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、株式会社オトナル（代表取締役：八木太亮）と昨年12月に共同で実施したポッドキャストの利用実態調査の概要を公開しました。

先行して公開した「PODCAST REPORT IN JAPAN 第6回ポッドキャスト国内利用実態調査」と、朝日新聞社が配信するポッドキャスト番組「朝日新聞ポッドキャスト」に関する調査に絞ったレポート「朝日新聞ポッドキャストユーザーの特徴（第6回ポッドキャスト国内利用実態調査 連動調査）」からなります。

「朝日新聞ポッドキャスト」に絞った調査では、ユーザーの4割超が15-29歳で、音声に動画を組み合わせたビデオポッドキャストについて「週１回以上観る」との回答が7割以上にのぼりました。

■「PODCAST REPORT IN JAPAN 第6回ポッドキャスト国内利用実態調査」：

https://www.asahi.com/ads/podcast-research06_1.pdf

■「朝日新聞ポッドキャストユーザーの特徴（第6回ポッドキャスト国内利用実態調査 連動調査）」：

https://www.asahi.com/ads/podcast-research06_2.pdf

■調査結果のサマリー

《ポッドキャストユーザー全般について》

・ポッドキャスト利用率は18.2%となり、前年から1pt増加。15-19歳では40.5%、20代では28.8%と特に若年層の利用率が高い。

《朝日新聞ポッドキャストユーザーについて》

・7割が「週1回以上」朝日新聞ポッドキャストを聴取

・4割超はZ世代と呼ばれる15～29歳。15～39歳の年齢層で約3分の2を占める

・経営者／役員や会社員（管理職）といった企業の決裁権者が多い傾向

・年収と自由に使えるお金に関して、非ユーザーなどと比べ、相対的に中上位層が厚めの傾向。約4分の1が年収700万円以上

・情報感度に関する設問の多くでポッドキャストユーザー全般よりもスコアが高く、特に情報の正確さや流行への感度が高い傾向

・「3番組以上聴取」のリスナーは7割弱で、「推し番組」を多く持つ傾向

・ビデオポッドキャストについて、「週１回以上」観る割合は7割を超える

・ユーザー全般や非ユーザーと比べ、番組内で紹介された商材・サービスを検索したり、実際に購入・訪問したりした経験が高い傾向

・音声広告に対してポジティブな見解を持ち、「商品・サービスを購入・利用したくなる」「商品・サービスについて検索したくなる」などに高いスコア

■ポッドキャスト国内利用実態調査について

インターネットラジオの一つである「ポッドキャスト」は、世界的に普及するインターネットラジオメディアであり、代表的な音声配信手法の一つです。誰でも音声配信を行うことができ、手軽に音声コンテンツをスマートフォンやPCから聴くことのできる方法として、世界各国で利用されています。

朝日新聞社はオトナルと共同で、国内のポッドキャストの使用状況を把握し、ポッドキャストユーザーへの理解を深めることを目的に、2020年から「PODCAST REPORT IN JAPAN ポッドキャスト国内利用実態調査」を行っています。今回はその第６回として、15歳から69歳の男女10,000人を対象に、2025年12月５日～12月６日に調査を実施しました。このたび、利用率、利用シーン、利用方法、他のメディアとの比較などをまとめました。

■朝日新聞ポッドキャストについて

朝日新聞社の音声報道番組のブランド。事件、政治、経済、あらゆる分野でこれまでのニュースの枠を超えて、ファクトに迫り、音声でしか伝えられない熱量や臨場感と共に届けます。また複雑な問題を単純化せず、記者が言葉を尽くして伝えます。様々な話題との、予期せぬ出会いをお楽しみ下さい。

▶朝日新聞ポッドキャスト 配信ページ（https://omny.fm/shows/asahi/playlists）

▶朝日新聞デジタル ポッドキャスト特集（http://www.asahi.com/special/podcasts/）

▶公式X（https://twitter.com/AsahiPodcast）

