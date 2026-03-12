法人口座もCoincheck！法人口座数1万件を突破

コインチェック株式会社

東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社および米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業で、暗号資産取引サービス「Coincheck」を運営するコインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、以下、当社）は、Coincheckで開設された法人口座数が1万件を突破したことをお知らせいたします（※1）。

近年、ビットコインやイーサリアムをはじめとする暗号資産を財務戦略の一環として保有・運用する動きが広がる中、これをさらに発展させ、主体的な事業活動として推進する「クリプト・トレジャリー事業（※2）」に取り組む企業が増加しています。

参考：株式会社TORICO、Coincheck Primeにてイーサリアムの取引・保管・運用を開始(https://corporate.coincheck.com/press/3WKCY-q1)



こうした市場環境のもと、当社は事業法人および機関投資家向けサービス「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」を提供しております。これまで個人向けサービス（toC）で培ってきたプロダクト開発力やセキュリティ体制、運用ノウハウを法人向けにも展開することで、多くの事業法人の皆さまにご支持をいただいてまいりました。



さらに、当社はグループシナジーを活かした体制強化も進めております。Coincheck Group N.V.傘下の暗号資産運用会社である3iQ Digital Holdings Inc. およびノードオペレーターとしてステーキング・サービスを提供するブロックチェーン・インフラ企業である株式会社Next Finance Techと連携し、事業会社のクリプト・トレジャリー事業を総合的に支援する取り組みを開始しております。グループ横断での専門性を結集した包括的なサポートは、当社ならではの強みの一つです。

これらの取り組みをご評価いただき、このたび法人口座数は1万件を突破いたしました。これもひとえに、当社サービスをご利用いただいている法人のお客さまのご支援とご信頼の賜物であり、役職員一同、心より御礼申し上げます。

当社は今後も、変化する市場環境と企業ニーズに的確に対応しながら、暗号資産を活用した新たな財務・事業戦略を支えるインフラとして、サービスの高度化と体制強化に取り組んでまいります。事業法人の皆さまの持続的な企業価値向上に貢献できるパートナーとなるべく、引き続き努めてまいります。



※1 2026年2月末時点

※2 クリプト・トレジャリー事業とは、企業がビットコインをはじめとする暗号資産の保有・運用を主体的な事業活動として位置づけ、事業ポートフォリオの一要素として組み込む取り組みを指します。財務戦略としての暗号資産投資・保有をさらに発展させ、事業として推進することで企業価値の向上に資する取り組みを目指します。

Coincheck Primeについて

Coincheck Primeは事業法人および機関投資家向けに暗号資産取引および保管等をサポートするサービスです。法人の暗号資産保有における「Coincheckアセットロック」、大口OTC取引、カストディサービスなど、1,000万円相当以上の当社預託残高を保有または1,000万円相当以上の暗号資産のお取引をご希望される事業法人および機関投資家のお客様の暗号資産の取引・管理を専門の担当者がサポートいたします。

Coincheck Primeウェブサイト：https://corporate.coincheck.com/prime

コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アプリダウンロード数7年連続国内No.1*の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck(https://coincheck.com/ja/)」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime(https://corporate.coincheck.com/prime)」、事業法人向けにクリプト関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners(https://corporate.coincheck.com/partners)」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコイン(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/btc_jpy/3600)やイーサリアム(https://coincheck.com/ja/exchange/charts/coincheck/eth_jpy/3600)などの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* 対象：国内の暗号資産取引アプリ 期間：2019年1月～2025年12月 データ協力：AppTweak

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/