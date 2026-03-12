イデア・レコード、インバウンド予約の無断キャンセルに対応した「予約決済機能」をアップデート。

株式会社イデア・レコード

株式会社イデア・レコード（本社：東京都新宿区、代表取締役：柏田康雄、以下 当社）は、飲食店向け予約管理システム「お席トットくん」において、インバウンド（訪日外国人）予約を対象とした 「インバウンド専用クレジットカード決済機能」を新たにリリースしました。

本機能により、海外からの予約など無断キャンセル（ノーショー）のリスクが高い予約に対して、予約時点でのカード決済を可能とし、飲食店の機会損失の防止と店舗オペレーションの安定化を支援します。

■背景

訪日外国人観光客の回復に伴い、日本国内の飲食店ではインバウンド客による予約利用が増加しています。一方で、飲食店経営における大きな課題となっているのが、予約当日に連絡なく来店しない 「無断キャンセル（ノーショー）」 です。

特に海外からの予約では、

・直前キャンセル

・連絡が取れない予約

・言語の違いによる確認ミス

などが発生しやすく、店舗側にとって 食材ロスや機会損失などの経営リスク につながるケースが少なくありません。

当社はこれまでも、飲食店向け予約管理システム「お席トットくん」を通じて予約管理の効率化を支援してきましたが、この度、より強力なノーショー対策として、インバウンド予約に対する 予約時クレジットカード決済機能 を開発しました。

※通常の予約にも対応しています。

■ノーショー対策「インバウンド専用クレジットカード決済機能」とは

本機能は、日本語以外の言語で表示された予約フォーム（海外旅行者など）からの予約に対し、予約時点でのクレジットカード決済を可能にするものです。プルダウンでの言語切り替えや、利用端末の言語設定に応じた自動切り替えに対応しており、ユーザーの利用言語に合わせた予約フォームを動的に表示できます。



店舗は、インバウンド予約に対してのみ事前決済を必須にするなど、ノーショーリスクに応じた柔軟な運用ルールを設定できます。

■主な特徴

・ターゲットを絞った事前決済設定

専用フォームに設置されたプルダウン、またはブラウザの言語設定を判別し、日本語以外の予約フォームを利用するユーザーに対してのみ、予約時クレジットカード決済を設定することが可能です。

国内顧客の利便性を維持しながら、ノーショーリスクの高い予約に対してのみ対策を講じることができます。

・予約時カード決済によるノーショー抑止

予約時点でカード決済を行うことで、

・無断キャンセルの抑止

・キャンセルポリシーの明確化

・キャンセル料回収の円滑化

を実現し、飲食店の機会損失を軽減します。



・多言語対応キャンセルポリシー表示

多言語でのキャンセルポリシー表示と同意取得を行うことで、予約時点での合意形成を強化し、トラブルの未然防止に寄与します。

■期待される効果

本機能を活用することで、飲食店は無断キャンセルのリスクを大幅に低減し、安定した店舗運営を実現できます。また、事前に決済が完了していることで、当日の会計業務の簡素化にも繋がり、店舗スタッフのオペレーション負荷軽減にも貢献します。

■飲食店向け一気通貫プラットフォームサービス「GATEシリーズ」

当社は、飲食店の予約・順番待ち・CRMなどを統合した店舗DXプラットフォーム 「GATEシリーズ」 を展開しています。

今後も「飲食店に関わる全ての人を幸せにする」というミッションのもと、テクノロジーを活用した付加価値の高いサービスの提供を通じ、外食産業のDX推進をサポートしてまいります。

サービスの詳細・お問い合わせは、GATEサービスサイト(https://gate-series.com/products/)をご参照ください。

■株式会社イデア・レコード 概要

商号：株式会社イデア・レコード

本社：東京都新宿区西新宿7-8-10 オークラヤビル6階

代表者名：柏田 康雄

設立：2012年4月

事業内容：飲食店向けBPaaS事業、オールインワンツール「GATEシリーズ」の開発・提供、コールセンター運用、Web／デジタルマーケティング支援（MEO・SEO・広告運用など）

コーポレートサイト：https://www.idearecord.co.jp/