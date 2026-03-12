【全プログラム公開】「位置情報×AI」ビジネスサミット2026を3月25日（水）に開催

株式会社西日本新聞メディアラボ

株式会社 西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市中央区、代表取締役：清田 慎弥）は、一般社団法人LBMA Japanとの共催により、2026年3月25日（水）に開催する「九州から実践する『位置情報×AI』ビジネスサミット2026」の全プログラムを公開いたしました。

公式サイト：

https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/

■ 開催の狙い：データから「根拠ある次の一手」を導き出す

本サミットは、変化の大きい事業環境の中で、位置情報とAIを活用し、データに基づく「次の一手」を考える実践型カンファレンスです。

エリアマーケティング、観光DX、採用、ガバナンス、生成AIを活用したデータ分析など、実務に活きる知見を全8セッションで共有します。

■ 注目プログラム（一部抜粋）

各分野の第一人者が登壇し、成功事例と最新技術を公開します。

※プログラムの詳細・登壇者プロフィールは公式サイトをご確認ください。

- エリアマーケティング × マルチ人流データの未来株式会社ナイトレイ 代表取締役 石川 豊 氏／西日本新聞メディアラボ 堀田 大幹- AIで実現する店舗DX：インバウンド客の集客・分析最適化グリーエックス株式会社 ソリューション本部 シニアマネージャー 中川 裕聖 氏- 観光DXで変える旅の体験価値～周遊・消費をどう伸ばすか～株式会社ゼンリン ビジネス企画室 MaaS企画部 部長 藤尾 秀樹 氏- 位置情報×AI活用を爆速で進める、ガバナンスの要諦株式会社プライバシーテック 代表取締役 山下 大介 氏- 生成AIで始める位置データ分析：画像認識とデータ活用の実践NOB DATA株式会社 代表取締役 大城 信晃 氏

■ 詳細・お申し込みはこちら

各登壇者のプロフィールや詳しい講演内容は、公式サイトにてご確認いただけます。

九州のビジネスシーンを牽引する皆様にとって、データに基づいた「次の一手」を見出す絶好の機会です。当日は登壇者とのネットワークを構築していただける懇親会も予定しております。定員100名（先着順）となっておりますので、お早めにお申し込みください。

【公式サイト】

https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/(https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/)

【開催概要】

日時：2026年3月25日（水）13:00～17:25（受付 12:20～）

会場：福岡天神「THE KEGO CLUB」4階（福岡市中央区天神2丁目2-20 警固神社社務所ビル）

主催：株式会社 西日本新聞メディアラボ

共催：一般社団法人LBMA Japan

後援：国土交通省

参加費：無料

【本件に関するお問い合わせ先】

「位置情報×AI」ビジネスサミット2026事務局

Email：seminar@medialab.co.jp