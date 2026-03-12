【全プログラム公開】「位置情報×AI」ビジネスサミット2026を3月25日（水）に開催
株式会社 西日本新聞メディアラボ（本社：福岡市中央区、代表取締役：清田 慎弥）は、一般社団法人LBMA Japanとの共催により、2026年3月25日（水）に開催する「九州から実践する『位置情報×AI』ビジネスサミット2026」の全プログラムを公開いたしました。
公式サイト：
https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/
■ 開催の狙い：データから「根拠ある次の一手」を導き出す
本サミットは、変化の大きい事業環境の中で、位置情報とAIを活用し、データに基づく「次の一手」を考える実践型カンファレンスです。
エリアマーケティング、観光DX、採用、ガバナンス、生成AIを活用したデータ分析など、実務に活きる知見を全8セッションで共有します。
■ 注目プログラム（一部抜粋）
各分野の第一人者が登壇し、成功事例と最新技術を公開します。
※プログラムの詳細・登壇者プロフィールは公式サイトをご確認ください。
- エリアマーケティング × マルチ人流データの未来株式会社ナイトレイ 代表取締役 石川 豊 氏／西日本新聞メディアラボ 堀田 大幹
- AIで実現する店舗DX：インバウンド客の集客・分析最適化グリーエックス株式会社 ソリューション本部 シニアマネージャー 中川 裕聖 氏
- 観光DXで変える旅の体験価値～周遊・消費をどう伸ばすか～
株式会社ゼンリン ビジネス企画室 MaaS企画部 部長 藤尾 秀樹 氏
- 位置情報×AI活用を爆速で進める、ガバナンスの要諦株式会社プライバシーテック 代表取締役 山下 大介 氏
- 生成AIで始める位置データ分析：画像認識とデータ活用の実践NOB DATA株式会社 代表取締役 大城 信晃 氏
■ 詳細・お申し込みはこちら
各登壇者のプロフィールや詳しい講演内容は、公式サイトにてご確認いただけます。
九州のビジネスシーンを牽引する皆様にとって、データに基づいた「次の一手」を見出す絶好の機会です。当日は登壇者とのネットワークを構築していただける懇親会も予定しております。定員100名（先着順）となっておりますので、お早めにお申し込みください。
【公式サイト】
https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/(https://www.medialab.co.jp/event/ai-business-summit/)
【開催概要】
日時：2026年3月25日（水）13:00～17:25（受付 12:20～）
会場：福岡天神「THE KEGO CLUB」4階（福岡市中央区天神2丁目2-20 警固神社社務所ビル）
主催：株式会社 西日本新聞メディアラボ
共催：一般社団法人LBMA Japan
後援：国土交通省
参加費：無料
【本件に関するお問い合わせ先】
「位置情報×AI」ビジネスサミット2026事務局
Email：seminar@medialab.co.jp