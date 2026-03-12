釣り人のロッド収納問題を解決。ロッド12本収納できる「DRESSフィッシングキャスターラック」販売開始3日で150台突破、釣り部屋やガレージ収納で人気
釣り人の「釣り部屋」を作る収納ラック
釣りを続けていると、いつの間にか増えていくロッド。
最初は1本だったはずが、
気付けばジャンルごとにロッドが増え、
- バスロッド
- シーバスロッド
- ショアジギングロッド
- エギングロッド
- 船竿
と、本数が増えていくのは多くのアングラーが経験することです。
しかしロッドは長く繊細な道具のため、
- 壁に立てかける
- ケースに入れて保管する
- 部屋の隅にまとめて置く
といった収納になりがちです。
その結果、
「ロッドが取り出しにくい」
「釣行準備に時間がかかる」
「部屋やガレージが散らかる」
といった悩みを抱えている釣り人も少なくありません。
釣り人のために設計された収納ラック
こうした課題に着目して開発されたのが、「DRESS フィッシングキャスターラック」
釣具ブランド「DRESS」を展開する有限会社ライラクスが販売するこのラックは、
釣り人のためのロッド収納ラックとして設計されています。
柔らかいゴムカバー付きリップルブラケット
滑り止め月の木製エンドボード
最大12本のロッドを収納可能な構造で、
さまざまな釣りジャンルのロッドに対応。
さらにロッド収納だけでなく、
釣行準備やメンテナンスまで行える作業スペースとしても活用できます。
ロッド収納＋作業スペースという新しい形
ラック上部には作業用天板を設けており、
- リールのメンテナンス
- ラインの巻き替え
- 釣行前のタックル準備
などを行うスペースとして使用することができます。
また、DRESSのライン巻き替え機
「マキシマムワインダーEVO」
の設置にも対応しており、自宅で効率的にライン交換作業を行うことも可能です。
ロッドを収納するだけではなく、
釣行準備まで完結する収納ラックという点が大きな特徴です。
ガレージでもリビングでも使える設計
本体フレームにはスチール素材を採用し、
黒のパウダーコート仕上げで耐久性とデザイン性を両立。
キャスターにはストッパー機能が付いており、
- ガレージ
- 釣り部屋
- 倉庫
- リビング
など、使用シーンに合わせて移動と固定を行うことができます。
サイズは、
約 幅83 × 高さ81 × 奥行30cm
ロッド収納とタックル整理をコンパクトにまとめられる設計となっています。
発売3日で150台を突破
「DRESS フィッシングキャスターラック」は
販売開始からわずか3日で150台以上を販売。
釣り人のロッド収納問題を解決するアイテムとして、現在注目を集めています。
今後さらに人気が広がりそうです。
釣り人の“フィッシングベース”を作る
ロッドを収納する。
タックルを整理する。
釣行前の準備をする。
DRESSフィッシングキャスターラックは、
こうした一連の作業を一か所で行える釣り人のための収納ラックです。
バッカンやタックルボックス等収納可能
サイドの小物ポケット
釣り部屋やガレージを、
自分だけの“フィッシングベース”に変えるアイテムとして、多くのアングラーから支持を集めています。
商品概要
商品名：DRESS フィッシングキャスターラック(https://f-dress.jp/products/4570189748773)
価格：12,100円（税込）
サイズ：約 幅83 × 高さ81 × 奥行30cm
＜主な特徴＞
・最大12本ロッド収納
・作業用天板搭載
・マキシマムワインダーEVO設置対応
・高品質スチールフレーム
・木製エンドボード
・キャスター（ストッパー付き）
・タックル収納スペース搭載
販売ページ
DRESS公式サイト(https://f-dress.jp/products/4570189748773)
【DRESSとは】
DRESS（ドレス）は、「釣りを特別なステージへ！」というコンセプトのもと、
2007年に誕生したフィッシング＆アウトドアブランド。
実用性とデザイン性を両立させたカスタムパーツ、ツール、アパレル、ギアを多数開発・展開。
2009年には、代表作であるフィッシュグリップ「グラスパー」がグッドデザイン賞を受賞。
以降、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、ONE PIECE、ゆるキャン△、海物語といった日本が誇る多種コンテンツとのコラボレーション。
「釣り」というアウトドアカルチャーにエンターテインメント性を加え、
初心者からベテランまで楽しめる“新しい釣りのスタイル”を提案し続けています。
また、イラストレーター jbstyle.氏や、人気YouTuber マーシー氏との共同開発商品など、
個性豊かなクリエイターたちとのプロジェクト「クリエーターズ・コラボ・プロジェクト（CCP）」にも注力。
釣りとカルチャー、デザインを融合させるユニークな取り組みにも注目が集まっています。
DRESSはこれからも、企画・開発・生産・検査すべてにおいて日本の職人技と遊び心を融合し、釣りとアウトドアの魅力を世界へ発信してまいります。
■会社概要
有限会社ライラクス
フィッシング部門DRESS
本社所在地 ：〒577-0022 大阪府東大阪市荒本新町2-36
代表者 ： 安井 義一郎
・DRESSオフィシャルサイト URL
https://f-dress.jp/
・DRESS公式YouTube
https://www.youtube.com/@DRESSOfficial
・DRESS公式Instagram
https://www.instagram.com/dressfishing/
・DRESS公式X
https://twitter.com/dressfishing
・DRESS公式TikTok
https://www.tiktok.com/@dress_official_tiktok
・DRESS公式Facebook
https://www.facebook.com/DRESS-258215384324544/
・DRESS公式LINEアカウント
https://page.line.me/lgp3657o
【この記事に関する問い合わせ】
担当者：東
TEL：06-6785-0880
担当E-mail：higashi@laylax.com