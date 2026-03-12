EC人材に直接依頼できる「仕事掲示板」機能を新搭載でECサイト運営業務のスポットワーク発注もスムーズ！EC業界特化型クラウドソーシング「EC WITH」が大幅リニューアル！

株式会社ワンプルーフ

株式会社ワンプルーフ（本社：東京都新宿区、代表取締役：平山和泉）は、EC業界特化型クラウドソーシングサービス「EC WITH（イーシーウィズ）」を大幅リニューアルし、新たにEC業務を直接依頼できる「仕事掲示板」機能を追加したことをお知らせいたします。

新機能「仕事掲示板」で希望する予算、業務内容を直接投稿

EC業界特化型クラウドソーシングサービス、スポットワーク依頼「EC WITH（イーシーウィズ）」

EC WITHは、ECサイト運営経験者、ECコンサルタント、EC制作会社などEC人材が多数登録するEC特化型マッチングサービスです。今回のリニューアルにより、EC事業者は「仕事掲示板」に業務を投稿し、専門人材へ直接仕事を依頼できるようになります。

EC事業者が抱える「EC人材不足」や「運営リソース不足」といった課題を解決し、ECサイト運営の効率化を支援します。

EC業界で深刻化する「EC人材不足」

EC市場の拡大に伴い、EC事業者の間では専門人材の不足が大きな課題となっています。

特に以下のような業務では人材確保が難しい状況です。

・ 楽天市場やAmazonなどモール運営責任者

・ EC事業全体戦略

・ EC広告運用

・ ECサイトSEO対策

・ 商品登録など運営業務

・ カスタマーサポート、CRM

EC事業者の多くが

「EC運営の即戦力人材が採用できない」「繁忙期のリソースが不足している」といった課題を抱えています。

株式会社ワンプルーフは、EC運営支援事業として18年間にわたりEC事業者の支援を行い、これまで累計2,000社以上のEC事業者を支援してきました。そのノウハウをもとに誕生したサービスが、EC特化型クラウドソーシング、スポットワーク依頼マッチングサイト「EC WITH」です。

EC WITHとは

EC WITHは、EC業界に特化したクラウドソーシングサービスです。

ECサイト運営経験者やECコンサルタント、EC制作会社などのEC人材が登録しており、EC事業者は必要な業務を直接依頼することができます。

依頼可能な業務例

ECサイト運営、商品登録、楽天市場店舗運営、Amazon運営、EC広告運用、ECサイト制作、ECマーケティング、カスタマーサポート など ECサイト運営に関わるさまざまな業務を、専門人材へ依頼することが可能です。

EC WITH 新機能「仕事掲示板」

今回のリニューアルでは、新たに「仕事掲示板」機能を追加しました。

EC事業者は掲示板に仕事を投稿することで、EC人材から提案を受けることができます。

投稿可能な仕事内容例

楽天市場の商品登録、ECサイトLP制作、EC広告運用、Amazon運営サポート、ECサイトSEO対策など

これにより、EC事業者はよりスピーディーにEC人材へ仕事を依頼することが可能になります。

サイトデザインも全面リニューアル

EC人材、フリーランス、EC支援企業が100名以上登録｜ EC WITH

今回のリニューアルでは、ユーザーの利便性向上のためサイトデザインも刷新しました。

主な改善内容

・UI / UX改善

・EC業務カテゴリ整理

・ワーカー検索機能の強化、EC人材、ワーカーに直接メッセージ

・依頼フローの簡略化

EC事業者がより簡単にEC業務を依頼できるようになりました。

EC WITHの特徴

EC WITHはEC業界特化型クラウドソーシングとして、以下の特徴があります。

・EC業界に特化した人材マッチング

・ECサイト運営経験者が多数登録

・スポット依頼から継続依頼まで対応

・EC業務に特化したカテゴリ構成

ECサイト運営に必要なリソースを、必要なタイミングで確保することができます。

利用シーン

EC WITHは以下のような企業に利用されています。

・ ECサイト運営の人材が不足している企業

・ 楽天市場やAmazon運営を外注したい企業

・ EC業務をスポットで依頼したい企業

・ ECマーケティングを専門家へ依頼したい企業

EC WITHはEC事業者の「人材不足」「業務リソース不足」といった課題を解決します。

事業部コメント

株式会社ワンプルーフ HRソリューション事業部

EC業界では専門人材の不足が大きな課題となっています。

EC WITHは、EC事業者とEC人材をつなぐプラットフォームとして、EC事業の成長を支援していきます。今回のリニューアルにより、EC事業者がより簡単にEC業務を依頼できる環境を提供できるようになりました。

今後の展開

今後EC WITHでは

・ EC人材登録数の拡大

・ EC事業者向け機能の強化

・ EC業界向け採用支援サービス

などを予定しています。

EC事業者とEC人材をつなぐプラットフォームとして、EC事業者の事業成長支援に貢献してまいります。

サービスURL

EC WITH

株式会社ワンプルーフ

「新しい価値を創造し、ひとの幸せに貢献する」という企業理念のもと、2008年の創業以来、ECビジネス成長、EC事業展開におけるECソリューション提供を行っています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ワンプルーフ

HRソリューション事業部 担当者：小泉

TEL：03-6383-4412

受付時間：10時-19時（土日祝日除く）



【会社概要】

会社名：株式会社ワンプルーフ

所在地：東京都新宿区西新宿4-15-7

URL：https://www.one-proof.co.jp/

事業概要：ECトータルソリューション事業