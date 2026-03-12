EC人材に直接依頼できる「仕事掲示板」機能を新搭載でECサイト運営業務のスポットワーク発注もスムーズ！EC業界特化型クラウドソーシング「EC WITH」が大幅リニューアル！
株式会社ワンプルーフ（本社：東京都新宿区、代表取締役：平山和泉）は、EC業界特化型クラウドソーシングサービス「EC WITH（イーシーウィズ）」を大幅リニューアルし、新たにEC業務を直接依頼できる「仕事掲示板」機能を追加したことをお知らせいたします。
新機能「仕事掲示板」で希望する予算、業務内容を直接投稿
https://ec-with.jp/
EC業界特化型クラウドソーシングサービス、スポットワーク依頼「EC WITH（イーシーウィズ）」
EC WITHは、ECサイト運営経験者、ECコンサルタント、EC制作会社などEC人材が多数登録するEC特化型マッチングサービスです。今回のリニューアルにより、EC事業者は「仕事掲示板」に業務を投稿し、専門人材へ直接仕事を依頼できるようになります。
EC事業者が抱える「EC人材不足」や「運営リソース不足」といった課題を解決し、ECサイト運営の効率化を支援します。
EC業界で深刻化する「EC人材不足」
EC市場の拡大に伴い、EC事業者の間では専門人材の不足が大きな課題となっています。
特に以下のような業務では人材確保が難しい状況です。
・ 楽天市場やAmazonなどモール運営責任者
・ EC事業全体戦略
・ EC広告運用
・ ECサイトSEO対策
・ 商品登録など運営業務
・ カスタマーサポート、CRM
EC事業者の多くが
「EC運営の即戦力人材が採用できない」「繁忙期のリソースが不足している」といった課題を抱えています。
株式会社ワンプルーフは、EC運営支援事業として18年間にわたりEC事業者の支援を行い、これまで累計2,000社以上のEC事業者を支援してきました。そのノウハウをもとに誕生したサービスが、EC特化型クラウドソーシング、スポットワーク依頼マッチングサイト「EC WITH」です。
EC WITHとは
EC WITHは、EC業界に特化したクラウドソーシングサービスです。
ECサイト運営経験者やECコンサルタント、EC制作会社などのEC人材が登録しており、EC事業者は必要な業務を直接依頼することができます。
依頼可能な業務例
ECサイト運営、商品登録、楽天市場店舗運営、Amazon運営、EC広告運用、ECサイト制作、ECマーケティング、カスタマーサポート など ECサイト運営に関わるさまざまな業務を、専門人材へ依頼することが可能です。
EC WITH 新機能「仕事掲示板」
今回のリニューアルでは、新たに「仕事掲示板」機能を追加しました。
EC事業者は掲示板に仕事を投稿することで、EC人材から提案を受けることができます。
「仕事を掲載する」https://ec-with.jp/
投稿可能な仕事内容例
楽天市場の商品登録、ECサイトLP制作、EC広告運用、Amazon運営サポート、ECサイトSEO対策など
これにより、EC事業者はよりスピーディーにEC人材へ仕事を依頼することが可能になります。
EC人材、フリーランス、EC支援企業が100名以上登録｜ EC WITH
サイトデザインも全面リニューアル
今回のリニューアルでは、ユーザーの利便性向上のためサイトデザインも刷新しました。
主な改善内容
・UI / UX改善
・EC業務カテゴリ整理
・ワーカー検索機能の強化、EC人材、ワーカーに直接メッセージ
・依頼フローの簡略化
EC事業者がより簡単にEC業務を依頼できるようになりました。
EC WITHの特徴
EC WITHはEC業界特化型クラウドソーシングとして、以下の特徴があります。
・EC業界に特化した人材マッチング
・ECサイト運営経験者が多数登録
・スポット依頼から継続依頼まで対応
・EC業務に特化したカテゴリ構成
ECサイト運営に必要なリソースを、必要なタイミングで確保することができます。
利用シーン
EC WITHは以下のような企業に利用されています。
・ ECサイト運営の人材が不足している企業
・ 楽天市場やAmazon運営を外注したい企業
・ EC業務をスポットで依頼したい企業
・ ECマーケティングを専門家へ依頼したい企業
EC WITHはEC事業者の「人材不足」「業務リソース不足」といった課題を解決します。
事業部コメント
株式会社ワンプルーフ HRソリューション事業部
EC業界では専門人材の不足が大きな課題となっています。
EC WITHは、EC事業者とEC人材をつなぐプラットフォームとして、EC事業の成長を支援していきます。今回のリニューアルにより、EC事業者がより簡単にEC業務を依頼できる環境を提供できるようになりました。
今後の展開
今後EC WITHでは
・ EC人材登録数の拡大
・ EC事業者向け機能の強化
・ EC業界向け採用支援サービス
などを予定しています。
EC事業者とEC人材をつなぐプラットフォームとして、EC事業者の事業成長支援に貢献してまいります。
サービスURL
EC WITH
株式会社ワンプルーフ
「新しい価値を創造し、ひとの幸せに貢献する」という企業理念のもと、2008年の創業以来、ECビジネス成長、EC事業展開におけるECソリューション提供を行っています。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ワンプルーフ
HRソリューション事業部 担当者：小泉
TEL：03-6383-4412
受付時間：10時-19時（土日祝日除く）
【会社概要】
会社名：株式会社ワンプルーフ
所在地：東京都新宿区西新宿4-15-7
URL：https://www.one-proof.co.jp/
事業概要：ECトータルソリューション事業