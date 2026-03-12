視聴受付開始｜坂井風太氏×伊藤羊一氏による全人事必見の組織論対談｜SPEAKS HRリーダーズサミット

株式会社ニューピークス武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長 Musashino Valley 代表／元Yahoo!アカデミア学長／Voicyパーソナリティ 伊藤 羊一氏・株式会社Momentor 代表取締役社長 坂井 風太氏

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -HRリーダーズサミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks)を2025年4月7日（火）にオンラインで開催します。

本イベントにはキーノート（基調講演）に武蔵野大学アントレプレナーシップ学部 学部長 伊藤洋一氏と株式会社Momentor代表取締役 坂井風太氏のセッションをご用意しております。

セッションのご紹介

【タイトル】

なぜ、「リーダー人材」を潰してしまうのか？～「過度な正しさ」が組織を壊す～

【セッション紹介】

組織論をテーマに、リーダーが育たない本質的な理由を掘り下げる特別対談。

リーダー人材が伸び悩む背景には、個人の資質ではなく「構造的な問題」があるのではないか--。

本セッションでは、Yahoo!アカデミア前学長・伊藤羊一氏と、「心理的安全性の実装」に取り組む坂井風太氏が登壇。

現代の組織に蔓延する“過度な正しさ”や“同調圧力”が、いかにして異論を封じ、挑戦を阻み、リーダーの芽を潰しているのかを読み解きます。

思考停止に陥った組織をどう再構築するのか。

経営や人事の在り方を問い直すヒントが詰まった対談セッションです。

他にも多彩なセッションを用意

変化の激しい時代において、人事部門は単なる制度運用から脱却し、経営と並走しながら“組織変革の推進役”となることが求められています。

SPEAKS HRリーダーズサミットは、そうした“戦略人事”へのシフトを支援することを目的に、多角的なテーマを扱う全7セッション構成でお届けします。

組織論やリーダーシップ、人事データ活用、人材育成、エンゲージメント、タレントマネジメントなどなど──。

人と組織に関わる実務と戦略を横断するセッションが揃っています。

“今”の人事が何を考え、どこへ向かうべきか。

第一線の実践者たちの知見から、そのヒントを得ていただければ幸いです。

開催概要

開催日時：2026年4月7日（火）13:00～

開催日時：2026年4月7日（火）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：企業の人事、採用担当者、経営者

主催 ：株式会社ニューピークス

協賛 ：jinjer株式会社、株式会社ヤプリ、株式会社カオナビ、株式会社パトスロゴス、株式会社リンクアンドモチベーション 、株式会社プラスアルファ・コンサルティング（順不同）

こんな方におすすめ！

・企業の成長や変革を促進するために、「組織開発」に携わるビジネスパーソンの方

・組織の競争力を高めるために、人的資本の価値を最大化したい方

・採用ブランディングや人材育成の課題に直面している、採用・人事担当者

・組織の方向性を決定する立場にある経営層の方

株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/