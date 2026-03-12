Carstay、「BAY WALK MARKET 2026」に キャンピングカー「SAny.VAN」3台展示

Carstay株式会社

キャンピングカーと車中泊スポットのシェアリングサービス、車両製造・リノベーションなど国内最大級のバンライフ※のプラットフォーム事業を展開するCarstay（カーステイ）株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：宮下 晃樹（みやした こうき）は、3月19日（木）～3月22日（日）に、横浜赤レンガ倉庫、MARINE & WALK YOKOHAMA（マリン アンド ウォーク ヨコハマ）、横浜ハンマーヘッド、DREAM DOOR YOKOHAMA HAMMERHEAD（ドリームドアヨコハマハンマーヘッド）の4施設をつなぐイベントとして開催される「BAY WALK MARKET（ベイウォークマーケット） 2026」に出展します。横浜みなとみらい臨海エリアの魅力を体感でき、愛犬家で賑わうこのイベントで、Carstayが製造・販売するデザイン性に優れ低価格なキャンピングカー「SAny.VAN（サニーバン）」3台を展示します。

「BAY WALK MARKET 2026」4施設の各会場では、ペット関連の店舗やキッチンカーによる飲食コーナーが設けられるほか、ストリート音楽などのイベントも実施されます。多くの愛犬連れの来場者で賑わうイベントであることに加え、「SAny.VAN」購入者の約8割が愛犬家であることから、愛犬と楽しむキャンピングカー旅行の魅力を体感してもらうため車両を展示します。昨年開催された「BAY WALK MARKET 2025」には約20万人が来場しました。

昨今、国内旅行の需要が高まる一方で、ホテルや旅館など宿泊施設の価格高騰や、ペット同伴で宿泊できる施設が限られるといった課題も指摘されています。キャンピングカーは“宿泊”と“移動手段”を兼ね備えているため、ペットホテル、家族や知人に預けることなく、愛犬と一緒に旅行できる手段として注目されています。

Carstayは今回、「SAny.VAN」を実際に体感できる展示スペースを設け、ペットと楽しめる新しい旅行スタイルを提案します。

「BAY WALK MARKET 2026」キャンピングカー展示概要

◆ 日時： 2026年3月19日（木） ～ 3月22日（日）10:00～17:00

◆ 展示内容： Carstay製造の「SAny.VAN」3台（乗車体験や写真撮影が可能）

◆ 展示場所： 横浜赤レンガ倉庫 2号館入口付近

「SAny.VAN」はハイエースなどのバンをベースに、空・森・海・大地など「自然を体感できる車両」や「地球の自然」を満喫した「アースカラー“地球の色”」をテーマにした高いデザイン性に加え、個々のニーズに合わせて暖房器具やソーラーパネルなどを追加オプションとして選択することも可能で、レイアウトの自由度と拡張性が高いキャンピングカーです。内装には車中泊可能なソファベッド、シンク、バッテリー、照明などを標準搭載。中古や持込のバンをベース車両として取り扱っているので、短期間での納車が可能です。（https://mobilab.jp/brands/sany）

愛犬家の「SAny.VAN」購入者の参考動画： https://youtu.be/NkL7V5XiF60?si=VusucRmeHgPbOjkj

Carstay株式会社について

Carstay株式会社は「誰もが好きな時に、好きな場所で、好きな人と過ごせる世界をつくる」というミッションを掲げ、キャンピングカーのレンタル・カーシェアと車中泊スポットのスペース・シェアリングサービス、車両製造など、国内最大級の新しい旅と暮らしのライフスタイル「バンライフ」事業を展開する「MaaS（マース）（Mobility as a Service（モビリティ・アズ・ア・サービス））」のスタートアップ企業です。2019年1月に車中泊スポットのスペースシェア、2020年6月にキャンピングカー、2024年12月にテントの貸出しが可能なアウトドアカーのカーシェア・サービスを開始。全国各地に車中泊スポットは309箇所、キャンピングカーとアウトドア車両のカーシェアの登録車両は456台です。2022年10月には、車をキャンピングカー仕様に改造するためのDIYスペース、キャンピングカーの製造・改造・修理などを手掛ける「Mobi Lab（モビラボ）.」事業も開始しました。

（https://carstay.jp/）