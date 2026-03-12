【アルマーニ ビューティ】「アルマーニ プリヴェ キュイール ニュ（ムラーノ エディション）」 数量限定発売

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

ジョルジオ アルマーニのオートクチュールの精神を反映し、厳選された希少な原料から、香りの抽出や調香に至るまで、妥協のないこだわりを追求した香りのアートピース「アルマーニ プリヴェ」の中から、ジョルジオ アルマーニが中東を旅した時の衝撃的な感動を表現すべく誕生した魅惑的でセンシュアルなシリーズ、“レ ミレユヌ ニュイ”より「アルマーニ プリヴェ キュイール ニュ（ムラーノ エディション）」が数量限定で発売となりました。

「キュイール ニュ」は、イタリアの革細工の洗練された伝統に着想を得た、素肌に触れる柔らかなレザーのような官能的な香りのフレグランスです。イタリア・ヴェネツィアのムラーノ島で数世紀にわたって受け継がれてきた伝統的なヴェネツィアン グラスで手作りされたボトルに収められた世界100個の限定版「キュイール ニュ ムラーノ エディション」は、「アルマーニ プリヴェ」のオートクチュール精神を体現する、卓越したクラフツマンシップの象徴です。

肌の上をすべる柔らかなレザーをイメージした香り

調香師デルフィーヌ・ルボーが手がけた「キュイール ニュ」は、イタリアの革細工の洗練された伝統にインスピレーションを得た、素肌にまとうレザーのようなセンシュアルで力強い印象のフレグランスです。豊かなレザーとウードの香りが絡み合い、調和するローズとコーヒーが香りを引き立てています。

まるでバターのように柔らかできめ細やかな質感のレザーの香りに、スモーキーなコーヒーエキスが、丁寧に焙煎されたような温かみのあるニュアンスをもたらし、その後ローズエッセンスによってシルクのような感覚をもたらします。ルネサンス期のイタリアで生み出されていた植物的な香りのするレザーを彷彿とさせる、これらのフレッシュなエッセンスとは対照的に、「キュイール ニュ」はウッディでスモーキー、力強く優雅なウードの香りへと展開していきます。そしてバニラのような豊潤さを帯びたアンバーの温もりが、フレグランスのウッディな側面をより増幅させ、豊かでセンシュアルな体験を生み出します。

匠の技によって手作業で作成された芸術品のようなボトル

ムラーノ エディションのボトルの形成はサルヴィアーティの職人が1400℃の炉でガラスを熱するところから始まります。4人のガラス職人による完璧に調和した技術で予備成型されたガラスを、息と圧力を極限まで制御しながら型に吹き込みます。その後300～350℃まで冷却、第二の型に移して透明ガラスを流し込み、最終的な外形を形成します。厳格な品質検査を経て、30℃までゆっくりと冷却されたボトルは、ガラス職人が手作業で研磨し、角度やエッジを仕上げた後さらに化学研磨を施します。ボトルネックを成型し、最後に21金で1から100までのシリアル番号が刻印され唯一無二のアートピースが完成します。ボトルキャップは「アルマーニ プリヴェ」のアイコニックな石の形をムラーノ ガラスで再解釈しており、全7段階の工程を経て2人のガラス職人によって手作りされています。

各ガラスの部品には卓越した技術と長年の経験が必要であり、1つのボトルを生み出すための緻密な工程全体には数日もの時間を要します。豪華な芸術品でもある「アルマーニ プリヴェ キュイール ニュ（ムラーノ エディション）」のボトルは、比類なきヴェネツィアの職人たちの手によって生み出され、世代を超えて受け継がれてきた独自のクラフツマンシップと伝統的技法を体現しています。

※画像は香りのイメージです

【アルマーニ プリヴェ キュイール ニュ】

香調：アンバー レザー スパイシー

調香師：デルフィーヌ・ルボー

トップ ワーム スパイス アコード、サフラン アコード

ミドル ゼラニウム ハート、ローズペタル、コーヒー アブソリュート

ベース ウード アコード、レザー アコード、アンバー アコード、アンバー ウッド、ムスク

【製品名】アルマーニ プリヴェ キュイール ニュ （ムラーノ エディション） (オードパルファン）

【価 格】100mL 1,320,000円（税込）※価格は希望小売価格です。

※お取り扱いについては下記までお問い合わせください。

ジョルジオ アルマーニ 表参道店

住所 ：東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道1F-2F

電話番号 ：03-6850-1071

営業時間 ：11:00―20:00 ＊不定休

香りのアートピース「アルマーニ プリヴェ」

オートクチュールのドレスのように、香り、パッケージ、ボトルデザインの全てにジョルジオ アルマーニのこだわりが凝縮された芸術そのものである「アルマーニ プリヴェ」コレクションは、「レゾー」、「ラ コレクション」、「レ ミレユヌ ニュイ」、「レテール プレシューズ」の4種のシリーズから展開されています。今回「キュイール ニュ」は、ジョルジオ アルマーニが中東を旅した時の衝撃的な感動を表現すべく誕生した、魅惑的でセンシュアルな「レ ミレユヌ ニュイ」シリーズに追加され、ジョルジオ アルマーニにインスピレーションを与えた文化や風景を思い起こさせます。

アルマーニ ビューティオフィシャルサイト

https://www.armani.com/ja-jp/experience/giorgio-armani/armani-beauty

【アルマーニ ビューティとは】

“エレガンスとは、目をひくことではなく記憶に残るもの” 。ジョルジオ・アルマーニのファッションの感性と美学を、フレグランス、メイクアップ、スキンケアの世界に反映しています。美しさ、シンプルさ、品質は、最高級の素材からという理念のもと、洗練されたエレガンスをお届けします。

お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070