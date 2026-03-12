【新刊書籍のご案内】『大阪コピーライターズ・クラブ年鑑2025（OCC年鑑）』発売

株式会社宣伝会議

広告・マーケティングの専門誌を発行する株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は３月12日に、2025OCC賞（大阪コピーライターズ・クラブ主催）の受賞作品を収録した『大阪コピーライターズ・クラブ年鑑2025（OCC年鑑）』を全国書店とオンライン書店で発売します。

大阪コピーライターズ・クラブ年鑑2025

編集長：西脇亨

発行：大阪コピーライターズ・クラブ

発売：株式会社宣伝会議

定価：1,980円（本体1,800円+税）

A5判 284ページ

ISBN978-4-88335-647-8

今年のテーマは「2025だ、博覧会だ。大阪広告博覧会。」

大阪コピーライターズ・クラブ（OCC）は、2025年に設立70周年を迎えました。また、2025年といえば、大阪といえば、「エキスポ」。こうした節目の年を記念し、本年度の年鑑は「OCC EXPO／大阪広告博覧会」をテーマに制作されました。



エキスポの名にふさわしく、2025年のOCC年鑑には日本各地から選び抜かれた広告作品が集結。感動や感心、驚き、さらには嫉妬まで――見る人のさまざまな感情を呼び起こす作品が数多く収録されています。

また、本年鑑には募集の段階で話題を集めた「受賞したら指名くるで。さあ応募作品を手配」というコピーの告知ポスターも収録。審査委員が“指名手配犯”として登場するユニークなビジュアルで注目を集めました。

OCC賞は、企画・コピー・ビジュアルなどの表現において、「新しさ」や「おもしろさ」が光っているかを審査基準としています。時代の変化に伴い多様化する広告表現やコミュニケーションのあり方を踏まえ、そのアイデアや仕組みが評価されます。

審査は、田中幹審査委員長（博報堂関西支社）のもと実施。‟ベテラン指名手配“と一気に増えた‟若手指名手配”の審査委員が活発な議論を交わしながら、時間をかけて丁寧に選考を行いました。その結果、本年鑑に収録される受賞作品が決定しました。

本書には各受賞作品のビジュアルをはじめ、制作者による受賞コメント、審査委員による選評も収録。広告の発想や制作背景を知ることができる、読み応えのある内容となっています。ページをめくるごとに広がる「OCC EXPO／大阪広告博覧会」を、ぜひお楽しみください。

