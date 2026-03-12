ウェルディッシュ、中国食品販売企業と独占販売契約を締結

株式会社ウェルディッシュ

株式会社ウェルディッシュ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小松周平、東証スタンダード：2901、以下ウェルディッシュ）は、中国・山東省に本社を構える「威海新正食品産業有限公司」（以下、威海新正社）と、中華人民共和国国内における総代理契約を締結したことをお知らせいたします。

これにより、「金色麦茶」をはじめとするウェルディッシュが製造・販売する商品は、威海新正社の広範な販売ネットワークを通じて中国全土へ展開されることとなり、ウェルディッシュの海外事業は新たなステージへと進みます。

■ 中国市場での本格展開がスタート

中国市場は、健康志向の高まりや日本食品への信頼感を背景に、継続的な成長が見込まれています。ウェルディッシュでは2024年より中国企業との協業を進めてまいりましたが、今回の総代理店契約はその取り組みを大きく前進させるものです。

威海新正社は食品流通に強みを持つ企業であり、同社との連携により、ウェルディッシュ商品の認知拡大と販売強化を図ります。

■ 今後の展望

本契約締結が当社の業績に与える影響は軽微ですが、中国市場での販売拡大に向けた重要な基盤が整ったと考えております。

■ 威海新正食品産業有限公司 コメント

主に「胖东来」「永辉」「大润发」「家家悦」などのスーパーマーケットへの納品を予定しており、今後も拡大が見込まれると確信しております。黄金の麦の香りを通じて日中双方の想いをつなぎ、中国市場に根ざした健康飲料の新たな価値を共に創っていきたいと考えています。

■ 株式会社ウェルディッシュ 代表取締役社長 小松 周平 コメント

前年度より取り組んでいた中国への輸出許可及びスーパー等への販路開拓について、このたび信頼できるパートナーとして、威海新正食品産業有限公司を迎え、１つの壁を超えることができました。今後は取り扱い地域の拡大セールスを実施することで更なる発展を目指したいと考えております。

代表取締役社長 小松 周平■ 威海新正食品産業有限公司 会社概要

輸出入営業許可および食品販売許可を保有し、専門的な倉庫・物流体制を完備しており、輸入商品の全工程に対応可能な物流機能を備えている。さらに、多くの販売チャネルを構築し、経験豊富な営業チームにより、商品の市場流通を迅速に推進する体制を確立している。

