【SNS担当者向け】インフルエンサー選定の失敗を防ぐ「Instagramインフルエンサー精査チェックリスト」を無料公開

A Inc.

株式会社A（読み：エース、代表取締役CEO 中嶋泰、以下「当社」）は、Instagramにおけるインフルエンサー選定の精度を高めるための実践資料「Instagramにおけるインフルエンサーリスト精査基準」 を公開したことをお知らせします。

本資料は、これまで多数の企業のインフルエンサーマーケティングを支援してきた当社の実務ノウハウをもとに作成されたもので、実際のキャスティング時に確認すべきチェックポイントを整理しています。資料は無料で公開されており、すぐに実務で活用できる内容となっています。

資料の詳細はこちら :https://astream.acetokyo.com/resource/ifchecklist?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=189

インフルエンサーマーケティングは多くの企業が活用する施策となりましたが、一方で以下のような課題も増えています。

・フォロワー数を基準に選定したが成果につながらない

・フォロワーの質やアクティブ率が判断できない

・インフルエンサーリスト精査に多くの工数がかかる

特にInstagramでは、フォロワー数だけでは拡散力や影響力を判断できないケースも多く、適切な選定基準が求められています。そこで株式会社Aでは、インフルエンサー選定の精度向上を目的として、実務で使用している精査基準を整理したチェックリストを公開しました。

公開した資料の概要

本資料では、Instagramのインフルエンサー選定において確認すべきポイントを整理し、

「目視で判断できる項目」と「データ分析で判断すべき項目」という2つの観点から解説しています。

インフルエンサー選定では、フォロワー数などの表面的な情報だけで判断してしまうと、実際の影響力やターゲットとの適合性を見誤ってしまうケースも少なくありません。

そこで本資料では、アカウントの投稿内容やフォロワーとの関係性など、目視でも確認できる基本的なチェックポイントと、フォロワーの実態や投稿パフォーマンスなどのデータ分析によって把握すべきポイントを整理しています。

これにより、企業担当者がインフルエンサーを選定する際に、どこを確認すべきか・どこまで分析すべきかを体系的に理解できる内容となっています。

ノウハウ資料はこちら :https://astream.acetokyo.com/resource/ifchecklist?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=189

「Astream」とはどんなツールか

本資料で整理している精査項目の中には、アカウントを目視で確認することで判断できるものもありますが、フォロワーの実態や投稿パフォーマンスなど、データ分析を行わなければ正確に把握できない情報も多く存在します。

こうしたインフルエンサー分析を効率的に行うためのツールとして、当社が提供しているのが インフルエンサーマーケティング分析ツール「Astream」です。

Asrtreamの管理画面で見れるデータ

Astreamは200万件以上のグローバルアカウントデータをもとに、インフルエンサーマーケティング施策に必要な

・インフルエンサーの選定

・工数管理

・効果測定

を一元管理できるマーケティング支援ツールです。

フォロワー属性、投稿パフォーマンス、競合アカウントの動向などを自動で取得し、インフルエンサー選定の精度向上と、施策効果の最大化を支援します。

※Astreamの管理画面では、フォロワー属性やエンゲージメントデータなど、インフルエンサー選定に役立つさまざまな分析データを確認することができます。

想定される利用企業・担当者像

・SNSマーケティングを内製化したい、施策効果を継続的に改善したい企業様

・属人的な運用から脱却し、再現性あるインフルエンサーマーケティングを実施したい企業様



現在7日間の無料トライアルが可能です。ぜひ、この機会に弊社ツールの掛け合わせを体験していただけますと幸いです。

無料トライアルを試してみる :https://astream.acetokyo.com/inquiry?utm_source=ebook&utm_medium=referral&utm_campaign=189

当社概要

・会社名：株式会社A

・代表者：代表取締役CEO 中嶋泰

・設立日：2017年2月

・所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア39F

・URL：https://acetokyo.com/

当社は『人の可能性に光を当てる』をミッションに、インフルエンサーマーケティングのリーディングカンパニーとして、主にファッションブランド様やコスメブランド様の成長をサポートして参りました。

CAGR(年平均成長率)30.3％の推移で急拡大するインフルエンサーマーケティングの市場において企業様が持つブランドが「自社の商品の魅力を120%引き出してくれる、最適なインフルエンサーに出会える」ことを叶えていくということを基本的な行動指針とし、透明で実直なインフルエンサーマーケティングのプロフェッショナルとして、企業様のパートナーとなり確かな信頼を生活者と築いていくことを支援し続けてまいります。

本件に関する問い合わせは、以下よりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://astream.acetokyo.com/inquiry?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=189