リチウムイオン電池試験拠点を拡充、北杜LiB試験センターがISO/IEC 17025認定を取得

株式会社ケミトックス

充放電試験室

株式会社ケミトックス（本社：東京都大田区、代表取締役：中山紘一）は、山梨県北杜市武川町柳澤2966-8にある「北杜LiB試験センター」において、2026年2月、米国の試験所認定機関A2LA（American Association for Laboratory Accreditation）より、試験所の能力に関する国際規格ISO/IEC 17025に基づく試験所認定を取得しました。

当社ではこれまで、山梨県北杜市須玉町江草18349に所在する「山梨試験センターKAI」において実施していたリチウムイオン電池の各種評価試験設備を、北杜LiB試験センターへ移設するとともに、新たな試験設備の増設を行い、試験機能の拡充を図りました。同センターは2025年10月より稼働を開始しています。

このたび北杜LiB試験センターにおいてISO/IEC 17025の認定を取得したことにより、新施設においても国際的に認められた品質マネジメントシステムのもと、リチウムイオン電池に関する各種試験・評価サービスを提供できる体制が整いました。

ISO/IEC 17025は、試験所および校正機関の技術的能力と品質マネジメントシステムに関する国際規格であり、認定を受けた試験所が発行する試験データは、国際的な相互承認の枠組みに基づき高い信頼性を持つものとして広く受け入れられます。

北杜LiB試験センターでは、リチウムイオン電池の安全性評価試験や性能評価試験などを実施しており、A2LAが公開する認定スコープに基づいた試験サービスを提供しています。

なお、認定範囲（Scope of Accreditation）の詳細は、以下のURLからダウンロードできます。

https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.getDocument&accreditationPID=A8224C6E-15EA-4A89-A4BC-682F1DAB9C4D&documentPID=C476EEF9-2179-4E77-8F02-6359736EB12E(https://customer.a2la.org/index.cfm?event=directory.getDocument&accreditationPID=A8224C6E-15EA-4A89-A4BC-682F1DAB9C4D&documentPID=C476EEF9-2179-4E77-8F02-6359736EB12E)

株式会社ケミトックスは、独立系試験機関として電子機器、材料、エネルギー関連製品など幅広い分野の評価試験を提供しています。今後もリチウムイオン電池をはじめとする次世代エネルギー分野において、安全性と信頼性の向上に貢献するとともに、お客様に信頼される試験データの提供に努めてまいります。

■北杜LiB試験センター

北杜LiB試験センター 外観RC安全試験室（鉄筋コンクリート構造）

所在地：山梨県北杜市武川町柳澤2966-8

主な業務：リチウムイオン電池の安全性試験、性能評価試験など

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ケミトックス 北杜LiB試験センター

坂本 清彦 k-sakamoto@chemitox.co.jp

渡邊 仁 h-watanabe@chemitox.co.jp

TEL：0551-45-6133

■株式会社ケミトックス

株式会社ケミトックスは、電子機器・材料・エネルギー関連製品などの試験・評価・認証サービスを提供する独立系試験機関です。国内外の規格に基づいた試験を通じて、製品の安全性と信頼性の確保に貢献しています。

【当該企業の概要】

名 称 ： 株式会社ケミトックス

代 表 者： 代表取締役CEO 中山 紘一

所 在 地： 東京都大田区上池台1-14-18

設 立 ： 1975年9月3日

資 本 金： 98百万円

主な事業：

リチウムイオンバッテリーの安全性、信頼性評価

太陽電池の安全性・信頼性評価

全固体電池の研究開発

パワーデバイスの試験・評価

高分子材料等の燃焼性、耐熱性、機械特性などの各種特性評価

有害化学物質の環境分析、プリント基板の故障解析および信頼性試験

UL認証など、海外の認証取得コンサルティング

生分解性試験、及び生分解性認証取得サポート

鉄道車両、航空機、建材、水道関連製品、食品接触材料等に関する海外規格試験実施、及び規格対応コンサルティング

リサイクル材認証取得サポート

通訳・翻訳サービス

ホームページ ： https://www.chemitox.co.jp/