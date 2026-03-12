視聴受付開始｜リテール市場に向き合うビジネスパーソン向け｜SPEAKS リテールリーダーズサミット

株式会社ニューピークス

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -リテールリーダーズサミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/retail/)を2025年4月23日（木）にオンラインで開催します。

コンセプト

本イベントは、変化の激しいリテール市場に向き合うすべてのビジネスリーダーに向けたサミットです。

価格競争、チャネルの多様化、顧客接点の分散──

小売を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。

いま問われているのは、「何を売るか」ではなく、

“どの市場で戦い、どう勝ち続けるのか“という戦略設計。

業界を牽引するリーダーたちのリアルな意思決定と実践知を通じて、

小売の現在地と未来を立体的に捉えます。

開催概要

イベントの詳細へ :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/hr/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks

開催日時：2026年4月23日（木）13:00～

視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

参加対象：

-小売企業の経営層・事業責任者

-マーケティング・ブランド戦略部門の責任者

-商品企画・MD（マーチャンダイジング）部門の責任者

-EC・オムニチャネル戦略を推進する責任者

-リテールDX・データ活用を推進する責任者

主催 ：株式会社ニューピークス

協賛 ：株式会社プレイド、アドビ株式会社（順不同）

【お問い合わせ先】

株式会社ニューピークス

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp

株式会社ニューピークスとは

イベントの詳細へ :https://www.newpeaks.co.jp/speaks/retail/

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)