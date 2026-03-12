視聴受付開始｜リテール市場に向き合うビジネスパーソン向け｜SPEAKS リテールリーダーズサミット

株式会社ニューピークス（NEWPEAKS.inc)は、番組型カンファレンス「SPEAKS -リテールリーダーズサミット- 」(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/retail/)を2025年4月23日（木）にオンラインで開催します。


　コンセプト

本イベントは、変化の激しいリテール市場に向き合うすべてのビジネスリーダーに向けたサミットです。



価格競争、チャネルの多様化、顧客接点の分散──


小売を取り巻く環境は、かつてないスピードで変化しています。



いま問われているのは、「何を売るか」ではなく、


“どの市場で戦い、どう勝ち続けるのか“という戦略設計。



業界を牽引するリーダーたちのリアルな意思決定と実践知を通じて、


小売の現在地と未来を立体的に捉えます。



　開催概要

開催日時：2026年4月23日（木）13:00～
視聴方法：オンライン配信（EventHubで配信）


参加費　：無料（事前登録制）


参加対象：
　-小売企業の経営層・事業責任者


　-マーケティング・ブランド戦略部門の責任者


　-商品企画・MD（マーチャンダイジング）部門の責任者


　-EC・オムニチャネル戦略を推進する責任者


　-リテールDX・データ活用を推進する責任者


主催　　：株式会社ニューピークス
協賛　　：株式会社プレイド、アドビ株式会社（順不同）


【お問い合わせ先】


株式会社ニューピークス


「SPEAKS」事務局


E-mail：info_speaks@newpeaks.co.jp




　株式会社ニューピークスとは

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを


アップデートする各種サービスを展開しています。


HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)